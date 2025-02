El Córdoba CF busca la estabilidad en Primera Federación

El Córdoba anda inmerso en plena competición y su próximo rival será el Atlético Sanluqueño. El conjunto blanquiverde que dirige Iván Ania jugará en El Palmar el próximo domingo a partir de las 20.00 horas. Tras un inicio de altibajos, el equipo cordobesista persigue la estabilidad, una virtud muy necesaria en el Grupo 2 de Primera Federación. El Córdoba no ha conseguido despegar el vuelo tras ocho jornadas en las que ha dejado la balanza equilibrada con cuatro victorias y cuatro derrotas. Ahora, ante el cuadro sanluqueño, quiere empezar a escalar hacia arriba y encadenar victorias que le acerquen al ansiado play off de ascenso.

El conjunto blanquiverde sólo ha sido capaz una vez de encadenar dos victorias consecutivas en este inicio liguero. Debutó con derrota ante el Ibiza en El Arcángel y se trajo los puntos del Enrique Roca con el Real Murcia en la segunda jornada. Pudo enlazar ahí su primera racha positiva, pero cayó en un partido ante el San Fernando marcado por las decisiones arbitrales. Luego regresó ante su afición para perder con la mínima ante el Linares pese a llevar la batuta del encuentro.

En la siguiente jornada, ante el Alcoyano conquistó una victoria de mérito que refrendó con el Recreativo Granada en casa. La única vez, hasta el momento, que ha sumado de tres dos semanas seguidas. Pudieron ser tres, pero cayó de nuevo por la mínima ante el Algeciras. Ahora, tras ganar al Mérida, el equipo quiere enlazar otra racha positiva que le permita escalar posiciones. La zona media de la clasificación está muy igualada y una sola derrota puede hacer que el Córdoba caiga rozando el descenso. Por el contrario, una victoria permite distanciarte de la zona peligrosa y mirar hacia arriba.

Balance equilibrado

El balance del Córdoba hasta la fecha es equilibrado. Cuatro victorias y cuatro derrotas. En cifras, 12 puntos de 24 en total. Una muestra de que el proyecto blanquiverde no termina de despegar en este inicio liguero. El cuadro de Iván Ania quiere ahora dejar atrás la irregularidad y disipar las dudas para poder sumar de tres en el resto de las jornadas. El equipo ha concedido muchos puntos a rivales, a priori, inferiores en calidad al Córdoba. Incluso cuando los blanquiverdes han sido superiores en el juego, pero la efectividad manda sobre el resultado.

Los de Iván Ania todavía no han conseguido empatar en este inicio liguero. Victoria o derrota. Tres puntos o nada. De haberlo conseguido en dos encuentros, el Córdoba podría estar en el play off de ascenso. Sin embargo, a pesar de las dudas iniciales, el equipo se mantiene a dos puntos del play off tras las ocho primeras jornadas disputadas. El duelo ante el Atlético Sanluqueño puede servir para ver el vaso medio lleno a partir de ahora y encarar con optimismo un tramo de competición nada fácil con la visita del Recreativo de Huelva y el viaje hasta La Rosaleda para medirse a uno de los grandes de la categoría: el Málaga.

Esa estabilidad que persigue el Córdoba pasa por mostrarse contundencia por las áreas. El cuadro blanquiverde quiere enlazar varios encuentros con la portería a cero. Los rivales consiguen hacer gol en la portería de Carlos Marín sin apenas generar peligro a lo largo de los 90 minutos del encuentro. La semana pasada ante el Mérida, un gol en propia puerta de Gudelj en el último minuto maquilló el resultado de un partido en el que los romanos apenas generaron peligro. Uno de los grandes debes del equipo de Iván Ania es la falta de contundencia defensiva. Un aspecto que intentará corregir en las próximas jornadas, empezando por el partido ante el Atlético Sanluqueño.

