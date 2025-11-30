El Córdoba CF atraviesa su peor racha de la temporada sin lograr una victoria en liga

Suscríbete a
La falta de ideas condena al Córdoba CF ante el acierto del Cádiz (1-2)

Dalisson lamenta una ocasión fallada ante el Cádiz
Dalisson lamenta una ocasión fallada ante el Cádiz fran pérez

Daniel Aragón

Córdoba

La ansiedad y la falta de claridad en ataque han condenado hoy al Córdoba CF ante un Cádiz que aprovechó los pocas ocasiones que tuvo. A pesar de la buena dinámica de juego que estaba demostrando el cuadro blanquiverde, el partido con ... el conjunto gaditano ha sido un tanto gris. Si bien es cierto que los cordobesistas llegaban muy mermados con las siete bajas que sufría, la segunda unidad no ha dado ese paso adelante que tanto ha exigido el técnico Iván Ania. Con este resultado, el Córdoba cierra un mes de noviembre algo frío al lograr cinco puntos de doce posibles.

