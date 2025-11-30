El Córdoba CF atraviesa su peor racha de la temporada sin lograr una victoria en liga

La ansiedad y la falta de claridad en ataque han condenado hoy al Córdoba CF ante un Cádiz que aprovechó los pocas ocasiones que tuvo. A pesar de la buena dinámica de juego que estaba demostrando el cuadro blanquiverde, el partido con ... el conjunto gaditano ha sido un tanto gris. Si bien es cierto que los cordobesistas llegaban muy mermados con las siete bajas que sufría, la segunda unidad no ha dado ese paso adelante que tanto ha exigido el técnico Iván Ania. Con este resultado, el Córdoba cierra un mes de noviembre algo frío al lograr cinco puntos de doce posibles.

Precisamente, la única victoria del mes llegó en el primer partido ante el Ceuta el pasado 2 de noviembre, desde ese entonces, han pasado cuatro jornadas y los blanquiverdes no han podido llevarse los tres puntos de sus citas ante Deportivo, Málaga, Granada y Cádiz. Si se pone en perspectiva este hecho, es la peor racha de la temporada sin lograr un triunfo. Con anterioridad, el tramo más negativo fue al principio de temporada al tener que pasar tres fechas ligueras para salir victoriosos ante el Castellón (2-0).

Sin duda, el mes de noviembre ha sido algo aciago para el bando cordobesista. Respecto a sus números en el Arcángel, a pesar de la buena cara ante el Ceuta, el Córdoba encadena dos derrotas consecutivas ante Deportivo (1-3) y Cádiz (1-2), duelos donde el cuadro ribereño ha tenido que ir siempre a remolque al verse dos goles por detrás en el marcador. Siempre ha existido una reacción al anotar un gol ante la adversidad, pero no ha sido suficiente ante la efectividad de sus rivales.

A pesar del abultado resultado, la cita ante el cuadro coruñés, envuelta en la polémica del penalti de Rubén Alves, fue muy positiva para los blanquiverdes al acorralar a su rival aun estando en inferioridad. Sin embargo, esa cara valiente no se ha podido ver ante el Cádiz con la falta de verticalidad y acierto en los últimos metros.

Las cifras del mes de noviembre

Si se pone en comparativa los guarismos del mes de noviembre, los pupilos de Iván Ania son el decimocuarto equipo de la liga respecto a los puntos logrados en este periodo de tiempo. Uno de los motivos es el saldo goleador negativo, puesto que han materializado siete dianas y han encajado ocho.

Tras los tres puntos ante el Ceuta, la clasificación de Segunda División se ha compactado muy notoriamente. Aunque durante el objetivo más reciente ha sido el play off, con la victoria del Castellón, la sexta plaza la protagoniza los 'orelluts' con sus veinticinco puntos, una diferencia de cuatro respecto a la renta del Córdoba.

Al mismo tiempo, y aunque no formaba parte de las preocupaciones del entorno cordobesista, la zona baja también ha reaccionado con buenos resultados. El descenso lo marca ahora el Andorra con dieciocho unidades, por lo que la distancia con la zona roja se reduce a tres puntos y obliga al conjunto cordobesista a no tener margen de error en los últimos partidos de 2025.