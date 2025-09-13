El Córdoba CF, ante el reto de la conquista pirenaica

Andorra es un microestado en Los Pirineos rodeado por un entorno privilegiado, con paisajes naturales envidiables... y el lugar perfecto para pagar menos impuestos. Ahí, disputará el Córdoba CF la quinta jornada liguera. Los de Iván Ania tendrán que pasar por la caja del Nou Estadi Encamp para tributar con sudor si desean sacar tres puntos del Principado. Y es que el conjunto tricolor está siendo la sorpresa del arranque de esta temporada, en la que están mostrando un gran fútbol, dejando atrás a varios equipos, en principio más favoritos.

Por su parte, los blanquiverdes se han quitado el peso de la primera victoria tras deshacerse del Castellón la pasada jornada. La intensidad y la solvencia defensiva mostrada en la segunda mitad, guían a los de Iván Ania a lo que debería ser el camino ideal. En la otra cara de la moneda, el Andorra recibió su primer correctivo del curso ante el Eibar, cayendo derrotados por dos tantos a cero.

Las claves de la conquista pirenaica

El Nou Estadi Encamp será el lugar en el que el Córdoba luchará por seguir el camino marcado en los últimos 45 minutos ante el conjunto orellut y sacar tres puntos muy valiosos del microestado. En la búsqueda de conquistar el Principado los de Iván Ania tendrán que seguir luchando para llegar a la cima y colocar la bandera blanquiverde.

La entidad califal viaja a la frontera con Francia tras haber superado la primera prueba de la temporada. En esta, la solidez defensiva y la eficiencia en ataque fueron imprescindibles para pasar el primer examen del curso. En las figuras de Fomeyem y Xavi Sintes volvió a recaer el peso de la defensa blanquiverde, solventado notablemente las intentonas rivales.

Para el viaje, el técnico ovetense cuenta con varias bajas. Juan María Alcedo y Pedro Ortizcayeron lesionados durante la última jornada. El lateral estará alejado de los terrenos de juego un par de meses, mientras que el mediocampista podría volver antes de lo esperado y estar en el Principado. El roteño se une así a Adilson en la lista de no disponibles para el Nou Estadi Encamp.

Sí que podrá contar Iván Ania con los internacionales que no pudieron estar la fecha pasada ante el Castellón, Iker Álvarez y Jan Salas. El primero vuelve tras, precisamente, representar a Andorra con la selección absoluta, donde fue titular en los dos encuentros disputados. Mientras, el último fichaje se estrenó a las órdenes del ovetense tras su convocatoria con España Sub-20.

Solo existe un precedente de visita blanquiverde al Principado. Fue en la temporada 1980-81, en la que el Córdoba, liderado por Manolín Cuesta, empató en terreno andorrano a dos. Esta será la segunda vez que la entidad califal visite el Principado para enfrentarse al Andorra FC.

Visita a un dentista inesperado

El partido frente al Andorra antes del arranque de la competición, se podía prever como un partido sencillo en el que el Córdoba podría sacar los tres puntos fácilmente. Nada más lejos de la realidad. El conjunto tricolor está siendo la sorpresa de estas primeras cuatro jornadas. Pese a ello, la derrota la pasada semana ante el Eibar ha emborronado la gran imagen que estaban mostrando.

Los blanquiverdes se enfrentarán a un hueso duro. Como expresó Théo Zidane en la rueda de prensa protocolaria «el Andorra es un equipo que se parece a nosotros». Y es que los de Ibai Gómez apuestan por el balón, con salidas de presión muy arriesgadas que ya les han costado algún gol. Aun así, el conjunto tricolor ha conseguido sumar siete puntos de los doce posibles.

Este modelo de juego va en consonancia con la trayectoria de su máximo accionista, Gerard Piqué. El reconocido exjugador de fútbol, compró el club del Principado en 2018, cuando todavía era pieza clave del Barcelona y ha llevado al equipo, a golpe de talonario, al fútbol profesional en dos ocasiones.

Ibai Gómez cuenta con una de las plantillas más jóvenes de la competición. En ella destacan varios jugadores que están despuntando en las primeras jornadas de la categoría de plata. Futbolistas como Minsu, extremo izquierdo surcoreano de 19 años cedido por el Girona y técnicamente superdotado, o Villahermosa, mediocampista con un gran recorrido en el terreno de juego.

El conjunto tricolor recibirá al Córdoba con siete puntos en su casillero en la octava posición, a tan solo uno del Play-Off de ascenso. Mientras tanto, los blanquiverdes se encuentran en el decimosexto puesto, a tres del descenso y cuatro de las eliminatorias de promoción.