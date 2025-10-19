Suscríbete a
ABC Premium

directo

Córdoba CF - Almería en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

liga hypermotion 25-26

Sigue con nosotros la décima jornada de liga del equipo blanquiverde en El Arcángel

Córdoba CF y Almería, dos de los equipos con mejor racha de puntos

Ignasi Vilarrasa conduce un balón durante un encuentro de esta temporada
Ignasi Vilarrasa conduce un balón durante un encuentro de esta temporada valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF afronta a las 18.30 horas en El Arcángel un atractivo derbi andaluz ante el Almería. Con el deseo de lograr su tercera victoria consecutiva, sin duda las espadas estarán por todo lo alto entre dos equipos que pelearán por asentarse ... en la zona noble de la clasificación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app