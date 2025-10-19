Córdoba CF - Almería en directo: resumen, goles y minuto a minuto del partido de Segunda División 2025-2026

El Córdoba CF afronta a las 18.30 horas en El Arcángel un atractivo derbi andaluz ante el Almería. Con el deseo de lograr su tercera victoria consecutiva, sin duda las espadas estarán por todo lo alto entre dos equipos que pelearán por asentarse ... en la zona noble de la clasificación.

Los blanquiverdes llegan con una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, una serie de buenos resultados que no están siendo acompañados por un buen juego, pero que han servido para que los pupilos de Iván Ania puedan despegarse de la zona de descenso. Con el objetivo de mejorar su imagen sobre el verde, el gran debate dentro del once estará en la portería.

Tras suplir de manera excepcional a Iker Álvarez tras ausentarse por compromisos internacionales con la selección andorrana, Carlos Marín no quiere volver al banquillo al conseguir ante la Cultural Leonesa su segunda portería a cero de la temporada. Por otra parte, Iker había logrado hacerse con la titularidad durante tres partidos consecutivos antes de ir convocado con Andorra, por lo que tampoco quiere ceder tan fácilmente su puesto entre los tres palos.

Dentro de la actualidad de la plantilla blanquiverde, Carlos Albarrán ha completado su primera semana de entrenamientos tras ausentarse durante cuatro partidos para atender sus asuntos familiares. A pesar de su vuelta al ritmo normal de competición, todo apunta que Carlos Isaac se mantendrá en el lateral derecho por su mayor rodaje y buen papel en el anterior duelo ante la Cultural Leonesa.

Un duelo por los puestos punteros de la clasificación

Respecto a la clasificación para este partido, el Córdoba se mantiene en la zona media de la tabla con doce puntos, una renta que supera el Almería únicamente por tres puntos y que le ha permitido comenzar esta jornada en la zona de playoff al ser sexto. Por ello, tras superar a dos rivales directos, los blanquiverdes pueden dar un gran golpe sobre la mesa con un triunfo sobre la escuadra indálica para empezar a luchar cara a cara con los equipos más competitivos de Segunda División.

El Almería llega encomendado a Sergio Arribas, el jugador con más desborde e imprevisibilidad de todo su plantel. El papel del canterano del Real Madrid ha sido determinante al firmar cuatro goles y dos asistencias, además de ser el creador de la gran mayoría de jugadas de peligro almerienses a lo largo de la temporada.

En el cómputo general de su plantilla, el Almería ha recuperado para esta cita a los internacionales Soko, Perovic, Dzodic e Iribarne. Sin embargo, llegan ciertamente mermados con las bajas por lesión de Fernando, Horta, Clua y Monte, además de Álex Muñoz que tendrá que cumplir un partido de sanción tras recibir cinco amarillas.