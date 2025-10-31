El Córdoba CF afronta el reto de cortar las alas a un Ceuta inspirado

Tras el tropiezo en la Copa del Rey, al Córdoba CF no le queda otra que centrarse en liga y mantener su buen estado de forma. Una victoria permitiría a los blanquiverdes meterse de lleno en la lucha por el playoff, ... pero para ello, este domingo a las 16.15 horas tendrán que superar en El Arcángel a un Ceuta que llega a esta cita con mejores sensaciones.

A pesar de ser un recién ascendido a Segunda División, el conjunto caballa está siendo una de las sensaciones de la temporada al colocarse séptimo en la tabla con 18 puntos, dos más respecto al cuadro cordobesista. Si la evolución de los pupilos de Iván Ania ha sido reseñable, los blanquinegros han logrado superar un arranque en el que perdieron sus tres primeros partidos, desde ese entonces, en los ocho partidos que han disputado, han logrado llevarse al zurrón cinco victorias y tres empates.

Este nivel les ha permitido ser uno de los equipos más en forma de las últimas cinco jornadas, más concretamente, el equipo dirigido por José Juan Romero ha sumado once puntos. Esto les coloca, junto a Córdoba y Almería, como el equipo con más unidades logradas en este periodo de tiempo. Sin embargo, lejos de casa, solo han sumado tres empates, una derrota y su reciente triunfo ante la Cultural Leonesa.

La solidez defensiva como una de las armas principales

Curiosamente, el Ceuta es el cuarto peor cuadro de la competición en cuanto a goles anotados al ser únicamente capaz de materializar once dianas. Por ello, esto deja entrever que la mayor fortaleza de los caballas es una solidez defensiva impropia de un equipo 'rookie'. El protagonista de este éxito es su guardameta Guillermo Vallejo, portero que ha encajado siete tantos en nueve partidos y que ha logrado hasta esta fecha seis porterías imbatidas consecutivas, siendo así el efectivo con más metas a cero junto a Víctor Aznar del Cádiz.

Si se le quiere dar un mérito extra al rival de este domingo, el Ceuta sí que pudo vencer con facilidad en Copa del Rey a La Unión Atlético, equipo de Segunda Federación (0-2). En un duelo en el que hubo rotaciones bastantes notorias, su técnico José Juan Romero se marchó expulsado por cuestionar una decisión arbitral. Respecto al alcance de su sanción, el Comité de Competición tendrá que valorar que castigo le interpone al preparador sevillano.

Sobre el estilo de juego, la pizarra del técnico caballa ha inculcado en sus jugadores un estilo basado en un juego de 'tiki-taka' donde no tienen dificultades para armar sus ataques desde atrás. Además, son un conjunto presionante y que intenta tener protagonismo con el esférico.

La vuelta de Kuki Zalazar y Bodiguer

Dentro de los nombres propios, los excordobesistas Kuki Zalazar y Yann Bodiguer son dos jugadores a destacar. En el caso de Kuki, el hispano-uruguayo abandonó en el pasado mercado invernal El Arcángel por el Alfonso Murube al no tener protagonismo con el técnico blanquiverde Iván Ania en los catorce encuentros que disputó. Durante su etapa como blanquiverde, en su primer año en Primera Federación se asentó en el once el último tramo de la temporada. Esto le permitió sumar 34 partidos con cuatro dianas y siete pases de gol.

Ya como caballa, tuvo un impacto inmediato y fue pieza fundamental en el ascenso del cuadro ceutí al lograr cuatro goles y cuatro asistencias. En esta campaña, el mediocentro sigue siendo una pieza fundamental para su entrenador al ser titular en los once encuentros en los que ha registrado 865 minutos, tiempo en el que otorgó una asistencia.

En el caso de Bodiguer, mucho más anecdótico fue su paso por el templo ribereño al llegar en el mercado invernal de la 2018-2019 y marcharse ese mismo curso, año donde el Córdoba consumó su descenso a la actual Primera Federación. Tras catorce partidos como blanquiverde, el centrocampista francés ha desarrollado su carrera en España al pasar por Cádiz, Cartagena, Granada, Tenerife y, ahora, Ceuta tras concretarse su llegada en este periodo de traspasos estival. Desde ese entonces, registra nueve partidos y 305 minutos disputados.