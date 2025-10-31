Suscríbete a
El Córdoba CF afronta el reto de cortar las alas a un Ceuta inspirado

A pesar de ser un equipo recién ascendido, el conjunto caballa suma ocho partidos en liga sin conocer la derrota con un exblanquiverde Kuki Zalazar como protagonista

Kuki Zalazar da indicaciones a sus compañeros durante un partido
Daniel Aragón

Córdoba

Tras el tropiezo en la Copa del Rey, al Córdoba CF no le queda otra que centrarse en liga y mantener su buen estado de forma. Una victoria permitiría a los blanquiverdes meterse de lleno en la lucha por el playoff, ... pero para ello, este domingo a las 16.15 horas tendrán que superar en El Arcángel a un Ceuta que llega a esta cita con mejores sensaciones.

