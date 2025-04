El Córdoba CF afronta dos partidos trampa en el calendario de liga

El Córdoba tiene en el horizonte dos partidos trampa que pueden parecer asequibles, pero esconden un cierto peligro dado el rendimiento de los rivales en la segunda vuelta del campeonato en el Grupo 1 de Primera Federación. El conjunto blanquiverde visita mañana al Talavera en estadio El Prado y recibirá la próxima semana al Ceuta en El Arcángel. Dos equipos en un buen estado de forma que pelean por salir del descenso en esta segunda vuelta.

El cuadro de Germán Crespo no debe confiarse con rivales de la zona baja pues la categoría se complicada cada vez más y los rivales aprietan. El Córdoba no puede dejar su plaza de play off, ya que hay muchos equipos acechando para poder engancharse a los puestos altos.

Si se tienen en cuenta los resultados, el Talavera no llega en un buen momento, pero sí mantiene una regularidad en su estilo de juego, algo que no ocurría en la ida del campeonato. De los últimos cinco partidos, ha ganado sólo uno y ha perdido el resto. Sin embargo, se ha medido en el último con Alcorcón y Deportivo, dos rivales de la zona alta que luchan por el ascenso directo. No ha sido un calendario fácil para el cuadro cerámico.

Tanto a gallegos como madrileños les costó mucho ganar ante un conjunto que ha ido creciendo conforme han pasado las jornadas. Su punto de inflexión en la temporada llegó con el cambio de entrenador. Desde el filial, Pedro Díaz se hizo con las riendas del equipo para intentar lograr la permanencia que ya, a esas alturas, parecía improbable.

El nuevo técnico se estrenó en el banquillo en el duelo ante el Córdoba. No pudo hacer nada y se llevó un 3-0, pero ha conseguido dar con la tecla del equipo gracias a los fichajes de inviernos y la revolución que ha hecho la dirección deportiva en la plantilla.

Desde que empezó el año, se impuso ante Ceuta, Fuenlabrada y Algeciras, rivales directos para el cuadro manchego. El Córdoba, por tanto, debe poner toda la concentración posible para poder sacar los puntos en un campo complicado como el de Talavera de la Reina.

El Ceuta visitará la próxima semana al Córdoba en El Arcángel. El conjunto africano ocupa la antepenúltima plaza de la clasificación, pero es el equipo más en forma de los últimos cinco partidos. Encadena cinco victorias consecutivas que le hacen situarse en la zona alta de la tabla si la liga hubiese empezado hace un mes.

Sin embargo, su mala primera mitad de competición le pesa como una losa y se quiere librar de ella. El Córdoba se pone en su camino y quiere competir con los de Germán Crespo de tú a tú a pesar de ser un rival inferior, en la teoría. El cuadro blanquiverde cuenta con la baza de su afición que sirve de apoyo ante partidos vitales que pueden marcar diferencias.

El Ceuta tiene entre sus filas a un exblanquiverde que está de dulce en las últimas jornadas y puede generar mucho peligro a su antiguo equipo. Se trata del delantero Rodri que acumula 9 goles en su casillero en los 12 partidos que lleva vistiendo la camiseta del Ceuta. Esto le hace tener el mejor coeficiente goleador de toda la Primera Federación.

En la temporada 2016-2017 vistió la camiseta blanquiverde con el equipo en Segunda División. Una única temporada en la que dejó 12 goles después de 43 partidos y más de 3.000 minutos. Rodri regresará a El Arcángel en su mejor momento de forma y la defensa blanquiverde tendrá que frenarle para evitar otra derrota en casa.

Cuando el Córdoba comenzó la temporada en Primera Federación, el técnico blanquiverde aseguró que se trata de una categoría donde cualquiera puede ganarte, independientemente de la zona en la que esté de la tabla. Ahora, ha dejado de ser una simple expresión para convertirse en una realidad. El último tercio de liga se acerca y promete ser mucho más frenético que los dos anteriores.