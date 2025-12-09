El Córdoba CF acumula ya tres meses desde su última derrota como visitante

Es una realidad que el Córdoba CF pasa por un notable bache al no lograr una victoria en sus últimos cinco partidos. A pesar de esto, la seria imagen que han mostrado a domicilio les permite alardear de estar invicto como visitantes desde ... la última derrota del pasado 14 de septiembre. Si se pone en perspectiva al respecto de las demás equipos de Segunda División, solo Las Palmas ha logrado mantener un estado de forma similar con siete encuentros sin perder lejos de su feudo.

Tras un mal arranque de temporada que tuvo su punto álgido con el mal partido en tierras del Principado ante el Andorra (3-1), el conjunto dirigido por Iván Ania supo dar la vuelta a su pobre imagen fuera de El Arcángel para materializar cuatro empates (Real Sociedad B, Málaga, Granada y Leganés) y dos victorias (Zaragoza y Albacete). En total, son diez puntos de dieciocho posibles en seis duelos, renta algo escasa, pero suficiente mantener el invicto como visitante.

Al igual que la racha que actualmente ostenta el Córdoba sin lograr una victoria, ya ha pasado algo más de un mes sin lograr un triunfo desde la goleada en el Carlos Belmonte del pasado 25 de octubre. A pesar de esto, los blanquiverdes han sido capaces de ser mucho más incisivos en ataque al lograr ocho goles y encajar solo cinco. Unido a esto, las sensaciones han sido positivas, pero la falta ideas reciente en ataque les ha privado de sumar puntos muy preciados en la lucha por el play off. Como dato curioso, la mayor cantidad de porterías a cero ha llegado fuera de casa al firmar tres de las cinco logradas en toda la temporada.

Igualdad de puntos tanto de local como de visitante

Gracias a esto, el cuadro cordobesista es uno de los equipos más en forma de los últimos cinco partidos como visitante en Segunda División. Junto a Deportivo de la Coruña, Racing de Santander, Burgos y Cultural Leonesa el cuadro blanquiverde s encuentra junto a los equipos más punteros al sumar nueve puntos de quince posibles.

Aunque pueda parecer que el buen rendimiento a domicilio ha elevado la cosecha de puntos del Córdoba, lo cierto es que el balance muestra una paridad absoluta. El equipo de Iván Ania suma once unidades tanto en casa como fuera, si bien lejos de El Arcángel ha disputado un encuentro más. Ese recorrido se traduce en dos victorias, cinco empates y dos derrotas como visitante, por las tres victorias, dos empates y dos derrotas registradas en el feudo ribereño.

Pese al actual momento sólido lejos de Córdoba, aún queda camino para igualar los diez partidos invictos que el técnico ovetense encadenó el curso pasado -registro histórico en la entidad blanquiverde-. Tras una primera vuelta muy discreta a domicilio en la que solo se logro un triunfo, la reacción llegó en la segunda mitad del campeonato. Entre el 14 de diciembre de 2024 y el 26 de abril de 2025, los cordobesistas firmaron una racha impecable de diez encuentros sin perder como visitante, un listón que aún se encuentra lejano respecto a los guarismos de esta temporada.