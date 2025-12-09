Suscríbete a
El Córdoba CF acumula ya tres meses desde su última derrota como visitante

Ya que el encuentro de esta jornada para los blanquiverdes se celebrará en El Arcángel, se cumplirá esta efeméride desde el revés ante el Andorra el 14 de septiembre

El Córdoba CF sigue sin encontrar la clave para salir de su sequía de triunfos

Albarrán e Isma Ruiz aplauden a la afición del Córdoba desplaza a Butarque
Daniel Aragón

Córdoba

Es una realidad que el Córdoba CF pasa por un notable bache al no lograr una victoria en sus últimos cinco partidos. A pesar de esto, la seria imagen que han mostrado a domicilio les permite alardear de estar invicto como visitantes desde ... la última derrota del pasado 14 de septiembre. Si se pone en perspectiva al respecto de las demás equipos de Segunda División, solo Las Palmas ha logrado mantener un estado de forma similar con siete encuentros sin perder lejos de su feudo.

