El Córdoba CF abona sus reacciones y sus puntos en las segundas partes

El Córdoba CF logró en la pasada jornada una victoria muy oxigenante contra el Zaragoza tras un comienzo irregular de competición. Aunque la posición pueda resultar anecdótica al estar todos los equipos muy parejos, es un hecho que los blanquiverdes han logrado salir del ... descenso al sumar nueve puntos de veinticuatro posibles. Curiosamente, exceptuando las tablas contra el Real Valladolid, estos puntos han llegado siempre en el mismo tramo de competición, a partir de la segunda mitad.

Tras el nombrado punto en Pucela, que no estuvo exento de polémica tras el gol anulado a Jacobo, la racha negativa del conjunto cordobesista parecía que iba a seguir ante el Castellón tras unos primeros cuarenta y cinco minutos. Tras tres envites, los blanquiverdes solo habían sumado un único punto y ya ocupaban la zona baja de la tabla, por lo que era necesaria una respuesta inmediata ante el conjunto orellut.

Afortunadamente, los cambios y la charla en el descanso de Iván Ania despertaron a los suyos e hizo que se materializara la remontada. El gol de penalti de Jacobo y el tanto de Kevin Medina dejaron ver la mejor versión de un Córdoba que recordó a la campaña pasada, es decir, una imagen más presionante, más propositiva y que hundió a un Castellón que se vio obligado a estar encerrado en su campo.

Tres encuentros consecutivos puntuando

Estas buenas sensaciones se diluyeron en la derrota ante el Andorra en las tierras del Principado, por lo que El Arcángel se postulaba como una nueva oportunidad para generar argumentos positivos. No iba a ser fácil ya que delante tenían al Racing de Santander, uno de los equipos llamados a estar en las posiciones de arriba en la actual edición de la Segunda División.

Tras realizar los blanquiverdes una gran primera parte, en el comienzo de la segunda se vieron por detrás en el marcador por partida doble y con un Iker Álvarez que empezó a tener exceso de trabajo. A pesar de esto, en un ejercicio de resiliencia, Vilarrasa y Carracedo lograron finalmente un empate agónico que tuvo buen sabor de boca por el camino que había tomado el encuentro.

Pasados ya seis encuentros, cinco puntos de dieciocho posibles eran unas cifras algo preocupantes, por lo que una victoria a domicilio, además de ser la primera de la temporada, se postulaba como una inyección de moral para los próximos encuentros. Sin embargo, la cita en Anoeta arrancó de la peor manera posible con un autogol de Sergi Guardiola antes del descanso.

En una cita que se dirigía a una nueva derrota, Dalisson rescató en el último cuarto de hora un punto ante la Real Sociedad B en un nuevo partido con más sombras que luces. Está claro que el fútbol no entiende de paciencia, y al ocupar la penúltima posición en la clasificación, era más necesario que nunca salir triunfantes de la Romareda.

El conjunto zaragocista y blanquiverde firmaron un encuentro algo tórrido donde el fútbol brilló por su ausencia, pero la diosa de la victoria se puso de lado de los cordobesistas en esta ocasión. Un córner botado por Dalisson se convirtió en un envió muy venenoso que Saidu introdujo en su propia portería en la segunda mitad, tanto que fue suficiente para que el Córdoba sumara los tres puntos.

Si se hace acopio de todos estos datos, los pupilos de Iván Ania tras el descanso han logrado ocho de los nueve puntos logrados, aunque también este hecho deja una contraparte palpable.

La capacidad de respuesta es muy alta, pero a la escuadra cordobesista la cuesta arrancar en los encuentros para poder amarrar los resultados desde el principio, siendo incapaces de irse con ventaja al túnel de vestuarios. Por ello, los blanquiverdes necesitan trasladar el buen desempeño en los últimos minutos al comienzo de los partidos para ser más dominantes en tónicas generales.