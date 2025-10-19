Suscríbete a
El Córdoba muestra una mejor cara y saca un punto positivo ante el Almería (1-1)

liga hypermotion 25-26

El cuadro blanquiverde supo responder al tanto inicial de la escuadra indálica y mereció algo más en la segunda mitad

Así hemos contado el empate del Córdoba CF ante el Almería

Dalisson se marcha de Chirino en el partido ante el Almería valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF extiende su racha sin perder a cinco partidos tras firmar tablas con el Almería. En un partido que se les puso cuesta arriba con el tanto de Arnau en la primera mitad, Jacobo igualó la contienda desde los once metros ... antes del descanso. Aunque todo estaba por decidir en los últimos cuarenta y cinco minutos, los blanquiverdes gozaron de buenas oportunidades para llevarse el partido, pero les sigue faltando precisión a la hora de finalizar estas ocasiones

