El Córdoba muestra una mejor cara y saca un punto positivo ante el Almería (1-1)

El Córdoba CF extiende su racha sin perder a cinco partidos tras firmar tablas con el Almería. En un partido que se les puso cuesta arriba con el tanto de Arnau en la primera mitad, Jacobo igualó la contienda desde los once metros ... antes del descanso. Aunque todo estaba por decidir en los últimos cuarenta y cinco minutos, los blanquiverdes gozaron de buenas oportunidades para llevarse el partido, pero les sigue faltando precisión a la hora de finalizar estas ocasiones

A pesar de la última portería a cero de Carlos Marín ante la Cultural Leonesa, Iván Ania apostó en la portería por el buen nivel de Iker Álvarez antes de marcharse con la selección de Andorra. Ya en la línea defensiva, Albarrán volvió al once titular, eso sí, ocupando el lateral izquierdo en sustitución de un lesionado Vilarrasa. Carlos Isaac ocupó la banda derecha.

Los primeros minutos fueron de tanteo entre ambos equipos, aunque el Córdoba fue capaz de generar los primeros avisos, más concretamente por medio de un Dalisson que probó fortuna desde fuera del área, pero su remate se marchó muy arriba. Como viene siendo habitual, los blanquiverdes se hicieron rápidamente con la posesión, aunque este dominio con el balón no se tradujo en grandes ocasiones. Nuevamente, Isma Ruiz lo intentó desde lejos, pero su intento a la media vuelta no fue entre los tres palos.

Por parte del conjunto indálico, el equipo dirigido por Rubi no era capaz de sobrepasar a la pareja Fomeyem-Rubén Alves que estuvo nuevamente muy solvente para negar la aparición de Arribas en el partido. Precisamente, el central camerunés dio el susto al aquejarse de unas molestias en su gemelo, afortunadamente, pudo seguir en el terreno de juego.

Pasado el minuto veinte de encuentro, el guion del encuentro se mantuvo con un Córdoba que era dueño del balón pero que no era capaz de poner en una tesitura a su rival, pero cuando perdonas, finalmente acabas sufriendo las consecuencias. Tras un saque de banda cercano al área blanquiverde, Sergio Arribas realizó un centro milimétrico para que Puigmal empalase una volea que impactó en la espalda de Albarrán y se introdujo finalmente en la meta de Iker Álvarez (0-1, min. 25).

Respuesta blanquiverde

Las malas noticias se acumulaban para Iván Ania cuando Rubén Alves recibió un fuerte golpe en su cadera. Aunque parecía que iba a ser sustituido, el hispano-brasileño se mantuvo sobre el verde. El gol en contra fue un fuerte golpe en el estado de forma de los blanquiverdes en el partido, incrementándose aún más con una mayor imprecisión en los pases. Justo cuando peor estaban, Adrián Fuentes generó el tanto de la igualada.

Tras desmarcarse de su par, el madrileño recibió un exquisito envió de Carracedo desde la mitad del campo, pero cuando intentó recortar a Aridane dentro del área, el central derribó al ariete para cometer la pena máxima. Con toda la presión sobre sus hombros, Jacobo no titubeó y anotó el penalti para meter de nuevo al Córdoba en el partido (1-1, min. 40).

A pesar del tanto del madrileño, se vivió un nuevo susto antes del descanso. Arribas se marchó de Carlos Albarrán y sacó de la chistera un potente remate que se estrelló en la madera, una ocasión cuyo rebote no supo aprovechar Embarba. Con un Almería mucho mas lanzado, el colegiado Saúl Asis dictaminó el fin de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Mayor control local

Por todo ello, la segunda mitad comenzó totalmente abierta para cada uno de los conjuntos, aunque no fueron capaces de encender el partido. Adri Embarba casi adelanta a los suyos con un remate sin oposición desde la frontal del área, pero se marchó lamiendo el palo izquierdo. La respuesta blanquiverde vino desde las botas de Jacobo que mandó un centro al corazón del área que encontró a Fuentes, sin embargo, su remate a bocajarro fue repelido por Andrés Fernández.

Cuando el partido se acerca al minuto 60, Iker Álvarez estuvo providencial para desviar con el pie una de las arremetidas indálicas. Poco después, un Théo Zidane que entró por Dani Requena maquinó una exquisita jugada individual que le permitió meterse en el corazón del área, pero nuevamente el portero almeriense estuvo muy atento. En búsqueda de algo diferente, Iván Ania movió el árbol para dar entrada a Pedro Ortiz y Kevin Medina por Dalisson y Fuentes, colocando a Jacobo como falso 9.

Cuando ya restaba un cuarto de hora, el Córdoba lo intentó de todas las maneras, pero la falta de ideas junto a la solvencia de la zaga indálica dificultó todo enormemente. Esta mala tendencia se transmitió al Almería que tampoco puso en peligro al equipo cordobesista. A pesar de no generar peligro, el Córdoba finalizó el encuentro mucho más compacto y pudo merecer más. Ya en los últimos minutos, Perovic casi desequilibra la balanza pero Fomeyem estuvo atento.