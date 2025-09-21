El Córdoba CF quiere levantar el vuelo ante el Racing de Santander

Como si se tratara de un ave fénix, el Córdoba CF debe resurgir de sus cenizas para no caer en una racha negativa que le haga encadenar dos derrotas consecutivas tras lo ocurrido en Andorra. Para despejar las dudas del partido anterior, ahora tienen una nueva oportunidad para hacerse fuertes en El Arcángel tras unas cinco primeras jornadas poco convincentes en las que únicamente han logrado cuatro de quince puntos posibles.

No será fácil, y es que tendrán la ardua tarea de vencer al Racing de Santander, líder de la competición al final de la jornada pasada. Sin embargo, el conjunto cántabro llega algo mermado a tierras cordobesas tras su inesperada derrota ante la Cultural Leonesa, hecho que no destiñó su gran arranque al sumar doce de quince puntos posibles.

Respecto a los blanquiverdes, la imagen que se pudo ver en los primeros treinta minutos del encuentro en las tierras del Principado recordó a los mejores momentos de la pasada temporada. Con un control tanto en la parcela defensiva como en la ofensiva, poco les duró la alegría a los de Iván Ania al mostrarse como un equipo laxo tras el gol de la remontada de Minsu.

Repetición de los mismos fallos

Nuevamente, el Córdoba reincidió en sus errores ante un Andorra que explotó las pocas ocasiones que tuvo. Respecto al ataque, Ania recalcó en la rueda de prensa posterior al partido que su equipo tuvo un «volumen de llegadas muy alto», sin embargo, la falta de eficacia condenó a un conjunto califal que, para juicio de su técnico, tuvo una primera parte para irse con mucha ventaja en el marcador. A raíz de esto, el preparador ovetense admitió que vio a los suyos «cansados», confirmando que el vestuario estaba «anímicamente tocado».

Para revertir esta situación, la cita dominical tiene que ser la reivindicación de un Sergi Guardiola que todavía no ha estrenado su casillero y que, a priori, es el gran baluarte goleador blanquiverde. Todo parece apuntar que partirá de nuevo como titular.

Dentro de lo positivo, Kevin Medina sumó su primera titularidad y dio argumentos para volver a salir de inicio ante el Racing. Fue una gran amenaza desde el extremo izquierdo, aunque no tuvo la fortuna para definir todas las ocasiones que estaba generando.

Volviendo al presente, para este partido nuevamente estarán las bajas seguras de Adilson y Juan María Alcedo que todavía siguen en el proceso de recuperación de sus lesiones, además de la ausencia por motivos personales de Carlos Albarrán. Por ello, pocas variaciones se verán en la zaga cordobesista.

El que sí puede volver al once es Pedro Ortiz, jugador que ya ha logrado superar sus molestias musculares y que puede ser una gran baza para que el equipo vuelva a tener confianza con el balón, todo ello en una medular que puede completar Dani Requena.

Un adversario con poco éxito en El Arcángel

Respecto al próximo duelo, el feudo blanquiverde ha sido espectador de diez citas entre blanquiverdes y racinguistas, dando la victoria a los locales en seis ocasiones frente a las tres por parte del Racing. Solo un único empate se registra en este particular enfrentamiento.

Si se rememora la pasada campaña, el Córdoba cayó en un partido donde no pudieron materializar las numerosas ocasiones que tuvo ante, en aquel entonces, el mejor visitante de la categoría (1-2). En aquella temporada, el Racing se clasificó para los playoffs de ascenso, aunque su irregular final de temporada no les permitió promocionar.

A pesar de esto, el equipo dirigido por José Alberto López no quiere repetir los mismos errores y desea postularse para pelar por el ascenso directo. En este duelo de técnicos ovetenses, la escuadra racinguista ha logrado tener una identidad propia durante los más de 1.000 días que lleva su entrenador a cargo.

Tal y como comentó Dalisson en la previa del encuentro, los cántabros destacan por ser «muy agresivos en la zona final del terreno del juego», aspecto por el que puede sufrir el Córdoba al mostrar numerosas debilidades defensivas. Respecto a este hecho, aunque pueda parecer curioso, el Racing ha encajado diez goles, uno más que el Córdoba, por lo que el partido se posiciona como una gran batalla sin cuartel.

Un rival con mordiente

Desgranando un poco más al adversario, hay diferencias palpables respecto al Andorra. Con una identidad muy predefinida, su estilo destaca por explotar las transiciones. Al contrario que el Córdoba, enfocan su juego por el centro del campo gracias un omnipresente Iñigo Vicente, jugador que funciona como piedra angular.

Su desborde y gran visión de juego le permiten encontrar a tres efectivos con gran calidad individual como son Sangalli, Villalibre y al excordobesista Andrés Martín, sumando estos dos últimos cuatro goles cada uno.

En defensa, no realizan una presión muy alta y son capaces de cerrar bien los espacios, aunque mostraron cierta debilidad en el partido frente a la Cultural Leonesa a la hora de defender los centros laterales. Esta faceta la pueden llegar a explotar los pupilos de Iván Ania con su apuesta por crear oportunidades desde las bandas.

Dentro de las estadísticas, son el equipo, junto al Deportivo, que más dianas ha logrado en Segunda División con quince. Además, Iñigo Vicente comparte título con Otero del Sporting como máximo asistente con cinco pases de gol. Dentro de su convocatoria, destacan las ausencias de Arana y Maguette.