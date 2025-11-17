Esta fue la conversación del VAR con Álvaro Moreno en el polémico penalti del Córdoba CF- Deportivo

El historial del colegiado Álvaro Moreno Aragón sigue dejando mucho que desear con el Córdoba CF. Ayer fue la decimotercera derrota en los catorce encuentros en los que ha dirigido el colegiado granadino a los blanquiverdes, además, siempre suele haber cierta polémica por algunas ... de sus decisiones. En el caso de este partido, tras acudir al VAR, Moreno Aragón decretó un penalti que en primeras instancias no vio punible y sacó la roja directa a Rubén Alves.

Desgranando esta jugada, en el minuto 69 el carrilero Quagliata mandó un centro a Zakaria que se encontraba junto a Rubén Alves. En esta pelea por el balón, ninguno de los dos se encontraba cerca del envío del jugador deportivista, por lo que el atacante del Deportivo no se encontraba en una posición real que le permitiera rematar. En ese entonces, Zakaria cae dentro del área tras un posible derribo del central blanquiverde, acción por la que Moreno Aragón no ve nada sancionable y decreta que se continúe el juego.

Justo cuando se detiene el partido, el colegiado recibe el aviso de Pablo González Fuertes desde el VAR para que «revise un potencial penalti», todo ello tras cuatro minutos donde el juego estuvo parado al revisarse si había o no fuera de juego en la jugada del posible penalti. En efecto, el colegiado atiende el aviso de González Fuertes y acude al monitor para observar de forma más detenida la jugada.

«Hemos advertido una sujeción por parte del defensor, en el que entendemos que hay naturaleza de acción con el agarrón y hay causa-efecto porque podría llegar a rematar», valoró González Fuertes mientras Moreno Aragón revisaba la polémica acción. Finalmente, el colegiado indica que «ve el agarrón» y decide «pitar penalti», además de sacar «tarjeta roja por ocasión manifiesta de gol», tal y como relata posteriormente en el acta del partido.

Iván Ania expuso muy molesto en la rueda de prensa posterior al encuentro que esta decisión «condicionó el partido». Admitió que pudo haber agarrón de Rubén, pero precisó que su camiseta «también estaba estirada» dentro de este forcejeo. Sobre este penalti, también se expresó Carracedo tras el encuentro y pidió «respeto y que nos dejen competir». «Hay pequeñas cosas que decantan la balanza. Nosotros no podemos hacer nada en eso, pero sí que es verdad que sentimos una gran impotencia a la hora de poder competirle de tú a tú a un equipo que creo que hemos sido superiores», lamentó.