VAR

Esta fue la conversación del VAR con Álvaro Moreno en el polémico penalti del Córdoba CF- Deportivo

Tras no ver punible el forcejeo de Rubén Alves con Zakaria dentro del área, el colegiado finalmente decretó la pena máxima por «ocasión manifiesta de gol» tras ver la jugada en el monitor del VAR

Iván Ania y su enfado por la actuación arbitral en el Córdoba CF-Deportivo: «Si nos dejan, estaremos arriba peleando por todo»

Varios jugadores del Córdoba recriminan una acción a Álvaro Moreno
Daniel Aragón

Córdoba

El historial del colegiado Álvaro Moreno Aragón sigue dejando mucho que desear con el Córdoba CF. Ayer fue la decimotercera derrota en los catorce encuentros en los que ha dirigido el colegiado granadino a los blanquiverdes, además, siempre suele haber cierta polémica por algunas ... de sus decisiones. En el caso de este partido, tras acudir al VAR, Moreno Aragón decretó un penalti que en primeras instancias no vio punible y sacó la roja directa a Rubén Alves.

