Conoce los límites salariales de los equipos de Segunda División con el Córdoba CF

Antonio Fernández Monterrubio en el palco durante uno de los partidos de esta temporada

Los equipos de Primera y Segunda División que forman parte del fútbol profesional ya conocen los límites salariales del resto de rivales con los que compiten esta temporada. Respecto al año pasado, el Córdoba CF ha crecido de manera considerable en este aspecto y ha podido afrontar este mercado veraniego con algo más de solvencia respecto a la temporada del ascenso.

Este concepto puede definirse de forma simplificada como la cantidad de dinero que puede gastar un club para configurar la plantilla y el cuerpo técnico. El 'límite coste de plantilla', nomenclatura oficial que le dota LaLiga, se obtiene de la diferencia entre los ingresos y gastos de un club.

Como ya adelantó Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba, el club blanquiverde tenía un límite salarial de 10,09 millones de euros al final de la ventana estival. Además, no ha sido consumido en su totalidad, por lo que todavía puede acudir al mercado invernal y realizar algún refuerzo dentro de las dos fichas de primer equipo que todavía ostentan.

Grandes pasos respecto al año pasado

Para ponerlo en perspectiva, estas cifras suponen un aumento del 31% en el límite coste plantilla respecto a la campaña pasada cuando se logró obtener 7,71 millones. Si se riza aún más el rizo, el crecimiento es cercano al 53% respecto al comienzo de la temporada pasada cuando se registraron 6,61 millones.

Respecto al resto de rivales de Segunda División, el Córdoba se encuentra en la undécima posición, lo que supone una subida de cinco puestos sobre el año anterior en estas mismas fechas. Dentro de los más destacados, el líder es el Leganés con 14,73 millones, seguido de Las Palmas con 13,37 millones y Real Valladolid con 12,16, todos ellos recién descendidos de Primera División.

Si se pone algo más en contexto sobre el año pasado, el Córdoba es el peor de los cuatro equipos que promocionaron a Segunda División. El Málaga se sobrepone con 11,71 millones, cuya estela sigue el Deportivo (11.49 millones) y el Castellón (11.33 millones). Sobre los recién ascendidos, sin contar a la Real Sociedad B cuyos datos computan junto a los del primer equipo, la Cultural Leonesa lidera con 6,89 millones, tras el Ceuta (6,71) y Andorra (6,46).

Ahora LaLiga debe examinar los límites salariales de cada equipo y revisar la veracidad de las cuentas. Si se llegasen a incumplir las normas económicas de la categoría, serán sometidos a reajustes e incluso posibles sanciones de cara al próximo mercado de fichajes en enero.

Por su parte, el Córdoba intentará aumentar su límite salarial en un año donde, si se cumplen factores basados en el éxito deportivo, se prevén unos ingresos de unos 20 millones de euros, cifras históricas para la entidad blanquiverde dentro de la categoría de plata del fútbol español.