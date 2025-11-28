Suscríbete a
Cocinillas Córdoba CF presenta su tradicional calendario solidario con un nuevo toque 'retro'

La asociación ha desvelado en El Arcángel la sexta edición de este anuario, una acción cuyo beneficio estará destinado íntegramente al Banco de Alimentos

Presentación de la sexta edición del calendario benéfico de Cocinillas CCF
Presentación de la sexta edición del calendario benéfico de Cocinillas CCF Daniel Aragón

Córdoba

La asociación Cocinillas CCF ha presentado este viernes la primera de sus iniciativas para Navidad; el calendario solidario. Esta obra benéfica destinará todas sus ganancias al Banco de Alimentos de Medina Azahara. Sobre el contenido de este calendario- cuyo coste es de tres euros-, ... es un llamamiento 'retro' a los cromos de fútbol de la época de los años setenta y ochenta al incluir ilustraciones de toda la plantilla del Córdoba CF, incluido su técnico, Iván Ania.

