Cocinillas Córdoba CF presenta su tradicional calendario solidario con un nuevo toque 'retro'

La asociación Cocinillas CCF ha presentado este viernes la primera de sus iniciativas para Navidad; el calendario solidario. Esta obra benéfica destinará todas sus ganancias al Banco de Alimentos de Medina Azahara. Sobre el contenido de este calendario- cuyo coste es de tres euros-, ... es un llamamiento 'retro' a los cromos de fútbol de la época de los años setenta y ochenta al incluir ilustraciones de toda la plantilla del Córdoba CF, incluido su técnico, Iván Ania.

En este acto de presentación ha estado presentes varios miembros de Veteranos CCF, además de Paco López-Cordón, representante de Cocinillas CCF; Juan José Cas, presidente del Banco de Alimentos; y Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF.

Como cabeza visible en esta ocasión, Paco López-Cordón ha resaltado la importancia de apoyar al Banco de Alimentos, alegando que «tres de cada cien personas con las que nos cruzamos a diario por la calle han tenido que solicitar en España asistencia al Banco de Alimentos».

Sobre el contenido del calendario, ha expresado que se trata de una unión entre el artista cordobés 'Pepe Farruqo' y Paco Cobos. «Animo a todo el mundo que lo vea, porque se le han dado un toque retro que no va a dejar a nadie indiferente. El fin cercano es el disponer de algo que pueda incluso servir para guardarlo y para recordar a unos futbolistas que nos lleven a Primera y, como fin último, el que pueda llegar al Banco de Alimentos la recaudación», ha expresado.

Ya está aquí el #CalendarioSolidario 2026 de @PepeFarruqo y @MBlanquiverde. Tanto grandes como de sobremesa. Precio: 3 € c/u, con recaudación íntegra para el @balimentos. Gracias a: @UniElectrica @RadioMarcaCord, Carrefour Express Realejo y Rectificados Coreco. Puntos de venta⬇️ pic.twitter.com/XIygVEddYb — Cocinillasccf (@cocinillasccf) November 28, 2025

Al hilo de estas declaraciones, Juan José ha querido expresar su más sentido agradecimiento por la labor que hace Cocinillas CCF para ayudar al Banco de Alimentos, especialmente en una época navideña siempre complicada para los que menos tienen. Además, ha querido celebrar que la acción de 'La Gran Recogida' ha mejorado sus números en un 10%, recuperación tras un año protagonizado por el temporal de la DANA y que les coloca en cifras semejantes a 2023.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Cádiz Daniel Aragón El cuadro blanquiverde jugará el último derbi andaluz de 2025 con el objetivo de adentrarse definitivamente en el play off

Aunque esto les permite dar de comer durante un trimestre, siguen necesitando de mucha más ayuda para abastecer a las familias más desfavorecidas. «Es una ayuda económica que todas nos vienen muy bien, pero sobre todo para mí es un apoyo moral. Ver que la sociedad, y sobre todo la parte del deporte, se vuelca con el Banco de Alimentos te ayuda. Hay muchas veces, que quieras o no, te vienes un poquito abajo y con estos actos revitalizas tu moral», ha narrado.

Puntos de venta en taquillas y tiendas oficiales del club

Por último, Antonio Fernández Monterrubio, ha celebrado la realización de este calendario por su carácter solidario y que representa «el buen humor y la cercanía también de nuestro de nuestro vestuario con la afición».

Tras expresar su «orgullo» por la labor de Cocinillas CCF al llevar el nombre del club en estas acciones solidarias, el dirigente blanquiverde ha querido anunciar que la entidad difundirá por sus vías oficiales la venta de este calendario, el cual se podrá adquirir tanto en las taquillas de El Arcángel como en las tiendas oficiales del club.