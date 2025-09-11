Chupe, el último cordobés que mete goles en Málaga

El '9' del Málaga estrenó su casillero goleador el pasado fin de semana ante el Granada. Carlos Ruiz, más conocido como Chupe, anotó un doblete en apenas veinte minutos que ponía a los blanquiazules por delante en el marcador. El cordobés ya se ha ganado a su afición en su primera temporada íntegra en el primer equipo.

Y es que el caso del ariete recuerda por la Costa del Sol a un pontanés que se enfundó la elástica malaguista en su paso por la Primera RFEF. Este fue Roberto Fernández. El delantero fue esencial para que el Málaga volviera a Segunda División esa misma campaña anotando veinte goles, cinco de ellos en los cuatro partidos de Play-Off de ascenso.

Un crecimiento exponencial

Chupe, de tan solo 21 años, vive uno de sus mejores momentos en el fútbol profesional. Tras partir por segunda vez consecutiva desde el once inicial, el cordobés anotó su segundo doblete en la categoría de plata. Tras debutar el pasado curso, anotando en su segundo partido en el fútbol profesional, el delantero cuenta con dorsal del primer equipo y con contrato hasta 2028.

La pasada temporada fue uno de los más aclamados por la afición malaguista. Su gran hacer en el segundo equipo y su aportación entrando desde el banquillo, convencieron a Sergio Pellicer, que terminó apostando por el cordobés, que anotó cuatro goles en Segunda. En el filial blanquiazul anotó 24 goles en 23 partidos, consiguiendo el ascenso a Segunda RFEF.

En Córdoba, el delantero pasó por las filas del Séneca. En el club rojinegro disputó varias temporadas en categorías inferiores. Incluso, Chupe llegó a vestir la camiseta del Sevilla dos temporadas. Luego, volvió al Enrique Puga y tras un gran curso el Málaga lo incorporó para su juvenil, en el que ya despegó.

Similitudes desde inferiores

Los años en las categorías base de ambos jugadores tienen bastantes similitudes. El de Puente Genil vistió varias temporadas la blanquiverde en categorías bases. El Sevilla se interesó en él y pasó a la cantera hispalense, para volver por un curso al conjunto califal. Tras esa última campaña, el Málaga lo incorporó para sus inferiores, donde terminó despuntando.

En su primer año en el primer equipo blanquiazul anotó tres tantos, dos de ellos en la categoría de plata y uno en Copa del Rey. La siguiente temporada salió cedido al filial del Barcelona, en el que marcó siete goles. Paralelamente, el club andaluz descendió a Primera RFEF, donde Roberto aprovechó su oportunidad y fue diferencial en la vuelta al fútbol profesional del club de la Costa del Sol.

Tras su gran temporada, el Sporting de Braga portugués lo incorporó a sus filas y tras media temporada sin pena ni gloria, el pontanés se marchó al Espanyol, donde rindió seis meses a gran nivel y fue fichado por algo más de seis millones de euros. Ahora, en Primera División, cuenta con una gran regularidad, disputando muchos minutos.

Aun así, ellos no son los únicos cordobeses que han despuntado en el Málaga sin haber pasado por el primer equipo blanquiverde. Otro de los jugadores que despuntó en el club de la Costa del Sol sin pasar por el Córdoba fue Álex Calvo. El extremo vivió una gran temporada en el conjunto blanquiazul y fue fichado por el Andorra, conjunto ante el que se enfrentarán los de Iván Ania el próximo domingo 14 de septiembre.