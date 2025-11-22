Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Santa Sede envía a Ramón Valdivia como administrador apostólico del Obispado de Cádiz y Ceuta
Última hora
El partido entre el Betis y el Girona de este domingo se queda sin Policía Local

Datos

Los Cármenes, un estadio maldito para el Córdoba CF en este siglo

La última victoria en el recinto granadino fue en 1999, todo ello en un registro desalentador para los blanquiverdes al caer en dieciocho ocasiones en veintinueve partidos

La ambición del Córdoba CF se pone a prueba ante el Granada en Los Cármenes

Adrián Lapeña despeja un balón con la cabeza en el anterior encuentro de la pasada campaña
Adrián Lapeña despeja un balón con la cabeza en el anterior encuentro de la pasada campaña lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF visitará hoy Los Cármenes para enfrentarse ante el Granada. Lejos de la dificultad que siempre supone un derbi andaluz, el estadio granadino no es precisamente un lugar fetiche para el cuadro blanquiverde. Y es que en este siglo, la entidad ribereña ... ha sido incapaz de ganar a domicilio ante el conjunto nazarí, por lo que hoy a las 21.00 horas, los pupilos del técnico blanquiverde buscarán romper esta barrera psicológica.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app