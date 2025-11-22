Los Cármenes, un estadio maldito para el Córdoba CF en este siglo

El Córdoba CF visitará hoy Los Cármenes para enfrentarse ante el Granada. Lejos de la dificultad que siempre supone un derbi andaluz, el estadio granadino no es precisamente un lugar fetiche para el cuadro blanquiverde. Y es que en este siglo, la entidad ribereña ... ha sido incapaz de ganar a domicilio ante el conjunto nazarí, por lo que hoy a las 21.00 horas, los pupilos del técnico blanquiverde buscarán romper esta barrera psicológica.

Si se mira el histórico de los duelos entre ambos conjuntos andaluces, la última victoria que se registra es el 28 de marzo de 1999. En una temporada donde el Córdoba ascendió a Segunda División tras el recordado 'Cartagenazo', Los Cármenes fueron testigos de un doblete de Loreto para que el partido cayese para el bando blanquiverde (1-2).

Los números en el siglo XXI

Desde entonces, el Córdoba solo ha sido capaz de sumar un empate en sus seis visitas a Los Cármenes durante el siglo XXI. Ese único punto llegó en 2010 en Segunda División. Oriol Riera adelantó al conjunto cordobesista, sin embargo, cuando el choque parecía decantarse hacia una victoria visitante, Orellana igualó en los minutos finales y frustró el triunfo final a los blanquiverdes.

Tras aquel encuentro, todas las visitas del Córdoba al estadio granadino han terminado en derrota. Una de las más significativas fue la eliminación en la Copa del Rey de 2014 en la cuarta ronda. El Granada venció por la mínima en la ida con un gol de Jhon Córdoba en Los Cármenes, un tanto que resultó decisivo tras el empate (1-1) en la vuelta en El Arcángel.

Más reciente aún es el mal recuerdo de la pasada temporada. A pesar de la polémica expulsión de Theo Zidane justo antes del descanso, el Córdoba rozó un punto valioso en un partido algo gris de los pupilos de Iván Ania. A pesar del ejercicio de pundonor, un gol de Diao en el último minuto volvió a inclinar la balanza a favor del Granada y prolongó la racha negativa blanquiverde en territorio nazarí.

Únicos triunfos

Si se revisa todo el histórico de partidos en Los Cármenes, en los veintinueve partidos disputados, el conjunto cordobesista ha caído en dieciocho ocasiones, un balance muy negativo al solo lograr cinco triunfos y seis empates. La primera victoria fue el 25 de octubre de 1978, partido correspondiente a la segunda eliminatoria de Copa del Rey y que se tradujo en un triunfo por la mínima para el Córdoba (0-1).

Tendrían que pasar diez años para ver a los blanquiverdes sobreponerse en tierras granadinas. Nuevamente, el 19 de octubre de 1988 el torneo del KO dejó una nueva derrota al Granada en su propio estadio en la misma ronda que hace una década (1-2). Los años 90 brindaron el resto de victorias, más concretamente en Segunda División B. La campaña 1994-95 dejó la primera victoria liguera en Los Cármenes (0-2), resultado que se repitió en la 1995-1996 (0-1) y el ya nombrado triunfo en 1999 (1-2).