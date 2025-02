Calendario Córdoba CF 2023-2024 en Primera RFEF: fechas y cuándo empieza la liga

El Córdoba va conociendo poco a poco todos los detalles sobre la próxima temporada en Primera Federación. El cuadro blanquiverde militará por segundo año consecutivo esta nueva categoría de bronce que sólo tiene tres años desde su fundación por parte de la Federación que preside Luis Rubiales. Aún faltan muchos detalles por concretar para los 40 equipos que conforman la categoría pero sí se conocen fechas concretas.

Fase regular

La fase regular de la competición, es decir, la liga entre los 20 equipos de cada grupo empezará el fin de semana del 26-27 de agosto y concluirá el fin de semana del 25-26 de mayo. Por medio, nueve meses en los que el Córdoba tendrá que hacer frente a 38 jornadas en el Grupo 2 de Primera Federación que promete ser frenética, con una gran competencia entre equipos históricos.

Play off

El gran objetivo del Córdoba es el ascenso que se puede conseguir de dos vías. Volverá al fútbol profesional, la Segunda División si encabeza la clasificación del Grupo 2 al final de la fase regular. En cambio, tiene una segunda oportunidad de ascenso si termina entre los cinco primeros: el play off de ascenso.

La ida de las semifinales de las eliminatorias de ascenso se celebrarán el fin de semana del 1-2 de junio. La vuelta, una semana después, el fin de semana del 8-9 de junio. La final del play off, con los últimos cuatro equipos en pie, se disputará el fin de semana del 15-16 de junio y el 22-23 de junio. Los dos ganadores de cada final subirán a Segunda División.

Parones

El calendario expuesto por la Federación dejó claro también que habrá un parón por Navidad que irá desde el 16 de diciembre hasta el 3 de enero. En esta fecha tendrá lugar la única jornada intersemanal de la competición, un miércoles. El otro gran parón será por la Copa del Rey y tendrá lugar del 3 de enero al fin de semana del 13-14. El Córdoba perdió su plaza de la competición al caer hasta la novena plaza por lo que no participará en el torneo del KO esta temporada y toda su atención estará en liga.

Por determinar

Aún queda por determinar los horarios y fechas de cada jornada de Primera Federación. No se conocerá hasta finales de julio, una vez que se resuelvan todas las inscripciones en la categoría de bronce de los 40 equipos. Tienen como fecha tope el lunes 17 de julio para formalizar su inscripción. Tal y como ocurriese el curso anterior, el Córdoba conocerá todos los horarios de la primera vuelta al menos quince días antes de la primera jornada. Así será también en la segunda vuelta, el Córdoba no conocerá los horarios de la recta final de competición hasta el mes de diciembre o enero.

Mercado de fichajes

Desde el 1 de julio está abierto el mercado de fichajes para los equipos de Primera Federación y se mantendrá abierto hasta el 1 de septiembre, con la competición ya empezada. Luego, en enero se abrirá el mercado invernal, desde el 2 de enero hasta el 1 de febrero. Momento en el que los clubes refuerzan su plantilla de cara a la recta final de liga, con el objetivo de no perder de vista sus objetivos.

Los equipos tienen un máximo de 23 licencias para su plantilla, pueden ser 24 si inscriben tres porteros como ocurrió el año pasado con el Córdoba. Aunque no se dará esa situación esta temporada. El conjunto blanquiverde cuenta con un máximo de 17 jugadores no sub 23. A día de hoy cuenta con 13 fichas cubiertas a la espera de la salida de Canario y 3 licencias sub 23 (Lluís Tarrés, Christian Delgado y Álex Sala).

