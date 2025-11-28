El Cádiz llega a El Arcángel con bajas sensibles y dudas en su trayectoria

Sin duda, no corren buenos tiempos en el Cádiz y el Córdoba CF quiere dar buena cuenta de ello. Además de la intensidad propia de un derbi andaluz, este domingo en El Arcángel se verán las caras dos equipos con los mismos puntos, pero ... en diferentes dinámicas. El conjunto gaditano que solo ha salido triunfante en una ocasión en los últimos seis partidos y, junto a estos resultados, Gaizka Garitano, técnico cadista, ha confirmado la baja de Suso, uno de sus buques insignia, incluyendo la duda de Ontiveros.

A diferencia de la campaña pasada, el Cádiz ha tenido este año un arranque de competición estelar, tanto fue así que lograron mantenerse invictos en las siete primeras jornadas. Con cuatro victorias y tres empates, su buen estado de forma se tradujo en forma de liderato, sin embargo, la derrota ante Las Palmas fue demoledora. Desde ese entonces, los malos resultados han derivado a la perdida de los puestos de play off, lugar al que pueden volver esta misma jornada, pero las sensaciones no son buenas.

Con un plantel que transmite dudas, hoy ha confirmado Gaizka Garitano la ausencia de Suso para su visita a El Arcángel, además, tampoco podrá contar más con el extremo gaditano hasta final de año debido a una rotura muscular. Sin duda, el ex de grandes equipos como Liverpool, Milan o Sevilla será una baja sensible en una temporada donde estaba siendo clave.

Dentro del sector derecho, Suso había sido titular en los catorce partidos que había estado convocado y, aunque había aportado únicamente un gol y una asistencia, el desborde y el peligro que alberga en sus botas le hace ser uno de los jugadores más técnicos de la categoría.

La duda de Ontiveros

Además de esta baja confirmada, el que tampoco parece que estará es otra de sus figuras con más renombre; que no es otra que la de Javi Ontiveros. Al igual que el blanquiverde Vilarrasa, el mediapunta marbellí tiene serios problemas de pubis, tanta es su gravedad que le impide entrenar durante la semana y solo puede jugar una cantidad de minutos muy escasa, tal y como confesó Gaizka Garitano tras el partido ante la Cultural Leonesa.

Ontiveros fue uno de los jugadores más destacados de Segunda División en la campaña pasada al anotar once goles y hacer seis asistencias, siendo uno de los factores más determinantes para superar el mal momento que atravesaban. Sin embargo, esta temporada solo registra, al igual que Suso, un gol y una asistencia, cifras que certifican su mal momento al que se le une unas molestias en el pubis por las que solo pudo jugar un cuarto de hora ante la Cultural Leonesa.

Con estas ausencias, Brian Ocampo puede ser una opción más que factible en la mediapunta, jugador que ha logrado dos tantos en esta campaña. En el extremo derecho, Tabatadtze es sin duda la apuesta más clara, aunque fue uno de los señalados en la pasada jornada tras ser sustituido junto alexblanquiverde Diarra en el minuto 38.

A pesar de esto, con cuatro dianas- máximo artillero del equipo- y dos asistencias, el georgiano se mantendrá en el once. Otra de las bajas para este partido es la defensa es Fali. El mediático central fue baja a principios de mes por una lesión en su rodilla y su vuelta es indeterminada.

Un ambiente de tensión

Junto a estas ausencias, la conexión en el Cádiz entre entrenador y vestuario no pasa por su mejor momento. En este sentido, Garitano fue muy crítico con sus pupilos tras la derrota ante la Cultural Leonesa (1-2). «El equipo no tenía energía ni actitud. El primer tiempo ha sido el peor desde que yo estoy aquí. Falta de agresividad e intensidad y no es problema de los dos que he cambiado, podría haber cambiado a ocho o nueve jugadores. Nos faltó de todo», lamentó.

Con esta premisa, el Córdoba quiere volver a la senda de la victoria tras tres jornadas donde ha materializado dos empates -Granada y Málaga- y una derrota ante el Deportivo. Aunque el cuadro blanquiverde convence con su juego, ahora tienen que juntar esas buenas sensaciones para superar a un Cádiz herido y que quiere sanarse en El Arcángel.