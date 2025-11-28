Suscríbete a
el rival

El Cádiz llega a El Arcángel con bajas sensibles y dudas en su trayectoria

Gaizka Garitano, técnico cadista, ha confirmado la ausencia de Suso, uno de los buques insignias del equipo, además, Ontiveros es muy poco probable que participe

«Las bajas no me preocupan, me preocupa el rival», alega Ania ante la escasez de efectivos del Córdoba CF ante el Cádiz

Suso durante un entrenamiento de esta temporada con el Cádiz
Daniel Aragón

Córdoba

Sin duda, no corren buenos tiempos en el Cádiz y el Córdoba CF quiere dar buena cuenta de ello. Además de la intensidad propia de un derbi andaluz, este domingo en El Arcángel se verán las caras dos equipos con los mismos puntos, pero ... en diferentes dinámicas. El conjunto gaditano que solo ha salido triunfante en una ocasión en los últimos seis partidos y, junto a estos resultados, Gaizka Garitano, técnico cadista, ha confirmado la baja de Suso, uno de sus buques insignia, incluyendo la duda de Ontiveros.

