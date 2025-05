El mercado se agita antes de empezar: baile de nombres en la órbita del Córdoba CF

Con el mercado de fichajes de verano ya en el horizonte, el Córdoba comienza a perfilar su plantilla de cara a la próxima temporada. La dirección deportiva ha cerrado ya algunas incorporaciones clave, mientras otros nombres comienzan a sonar con fuerza en la órbita blanquiverde. Entre renovaciones estratégicas, apuestas de futuro y movimientos aún en fase de negociación, el club trabaja con intensidad para construir un equipo competitivo que le permita dar un salto de calidad en la que será su segunda temporada consecutiva en el fútbol profesional.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las últimas semanas es el del lateral izquierdo del Eldense, Marc Mateu. El defensa, de 34 años, finaliza contrato al término de la presente temporada y quedará libre para negociar su futuro. Mateu, que ya se ha enfrentado al Córdoba CF esta campaña, cuenta con una dilatada trayectoria profesional.

Gran parte de ella en Segunda División, donde ha disputado nada menos que 368 encuentros oficiales. Su experiencia es un aval que no pasa desapercibido, aunque su edad podría chocar con la política de fichajes del conjunto blanquiverde, habitualmente centrada en perfiles más jóvenes. No obstante, no sería el primer jugador veterano en aterrizar en esta nueva etapa del club, liderada por Antonio Fernández Monterrubio.

En esta misma línea, también sorprende el interés del Córdoba en hacerse con los servicios de Sergi Guardiola. El delantero, con pasado en la entidad, ha manifestado su deseo de volver a vestir la camiseta blanquiverde, según adelantó El Día. El club, por su parte, estudia la viabilidad de una operación que, de concretarse, rompería el actual equilibrio de edad en la plantilla, donde los jugadores más veteranos son Rubén Alves y Carlos Albarrán, ambos con 31 años.

Otro de los nombres que circula con fuerza en las últimas horas es el de Álex Corredera tal y como adelantó el periodista Ángel García en sus redes sociales. El ex del Tenerife que recala ahora en el FK Jimki de la Liga Premier de Rusia se trata de un un centrocampista con experiencia y perfil versátil que podría encajar en los planes del cuerpo técnico. Otro nombre que también ha saltado a la palestra es el del lateral izquierdo Julio Alonso, del Mirandés. Que ya fue pretendido por la dirección deportiva y sigue en la agenda de Juanito.

Aun así, la dirección deportiva ya ha adelantado trabajo en el mercado y ha cerrado tres incorporaciones, aunque aún no se han hecho oficiales. Se trata de Dalisson de Almeida, extremo procedente del Pontevedra; Adrián Fuentes, delantero que regresa tras su etapa en el Tarazona; y Mariano Carmona, atacante del Coria extremeño. Este último, debido a su juventud y proyección, podría incorporarse inicialmente al filial o salir cedido a un equipo de Primera RFEF para continuar su desarrollo. Con estas primeras operaciones, el club da los primeros pasos en la configuración de una plantilla ambiciosa para el próximo curso.