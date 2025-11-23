Aprobados y suspensos en el Córdoba CF en el empate ante el Granada CF

Lo peleó el Córdoba CF, pero finalmente no pudo pasar del empate en su cita en Los Cármenes ante el Granada. Aunque una falta de Jacobo que pegó en el travesaño fue lo más destacado de la primera mitad, los últimos cuarenta y cinco ... minutos fueron vibrantes.

Fuentes, una vez más, sigue siendo la máxima referencia del ataque blanquiverde al lograr su séptimo gol de la temporada. Junto a esto, en esta ocasión, Dalisson y Carracedo desde los extremos le añadieron un extra a la ofensiva cordobesista. Finalmente, Manu Lama estableció el empate final en un partido que pudo decantarse por los locales si no hubiese sido por un gran Iker Álvarez.

Iker Álvarez (8). Salvador. Estuvo muy acertado el meta andorrano que firmó uno de sus mejores partidos como blanquiverde. Realizó un autentico paradón previo al gol de Manu Lama, además, se hizo enorme para salvar el punto final al frenar el cabezazo de Pascual.

Carlos Isaac (5). Sufrió. Faye hizo de la banda derecha una de las mayores vías del ataque granadino. Siempre cumple en ataque, pero no muestra seguridad en defensa

Xavi Sintes (6). Bien. El central blanquiverde avaló las buenas palabras de Iván Ania en la previa del encuentro. Mucho trabajo, pero Manu Lama le ganó las espaldas en su tanto

Álex Martín (7). Evolución. Aprovechó la oportunidad el central canario que siempre estuvo atento para frenar el peligro local

Carlos Albarrán (5). Incómodo. Le dificultó mucho la vida a Sola al hacerle muchas faltas, pero tuvo que recurrir muchas veces a estas acciones ante el desborde del extremo nazarí.

Isma Ruiz (6). Bien. Casi comete un error lapidario en el devenir del encuentro pero, como siempre, el 'pitbull' blanquiverde lo dejó todo en el campo para mantener a raya al Granada.

Requena (7). Trabajo. Ania ha encontrado un Requena un perfil muy parecido a Isma, además, otorga esa valentía en ataque para robar en campo rival. Vio la quinta amarilla y no estará ante el Cádiz

Carracedo (7). Paso adelante. Se lució en la primera parte con varios regates y le hizo la vida imposible a la defensa rival. Asistió en el gol de Fuentes pero, al igual que Requena, se pierde la cita ante el cuadro gaditano

Jacobo (5). Regular. La tuvo con un gran lanzamiento de falta, pero poco más hubo del madrileño que le falta algo de picardía

Dalisson (6). Mejor .Tras no sumar minutos ante el Deportivo, el hispano-brasileño en esta ocasión estuvo más efectivo desde el sector izquierdo. Genera muchísimo peligro, pero le falta algo más de acierto.

Fuentes (7). Gol y esfuerzo. Se peleó en multitud de ocasiones con la zaga de nazarí para crear ocasiones a sus compañeros. Se encontró nuevamente con el gol y ya es su séptimo tanto de la temporada.

Suplentes

Alberto del Moral (5). Poco. Estuvo correcto al dar seguridad al centro del campo, pero no brindó la frescura con balón de Requena

Guardiola (4). Sin pólvora. El peligro final del Córdoba no llegó por sus botas

Alcedo (5). Regreso, pero poco más. Volvió dos meses después a pisar un terreno de juego, pero con un Córdoba más a la defensiva, el roteño solo pudo

Pedro Ortiz (-). Sin minutos. Salió en el minuto 92.