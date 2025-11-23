Suscríbete a
ABC Premium

uno por uno

Aprobados y suspensos en el Córdoba CF en el empate ante el Granada CF

liga hypermotion 25-26

Iker Álvarez destacó en el partido al evitar en numerosas ocasiones el segundo tanto por parte del bando granadino

Un Córdoba valiente araña un punto muy trabajado en Granada (1-1)

Jacobo pelea un balón ante un defensor del Granada
Jacobo pelea un balón ante un defensor del Granada lof

Daniel Aragón

Córdoba

Lo peleó el Córdoba CF, pero finalmente no pudo pasar del empate en su cita en Los Cármenes ante el Granada. Aunque una falta de Jacobo que pegó en el travesaño fue lo más destacado de la primera mitad, los últimos cuarenta y cinco ... minutos fueron vibrantes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app