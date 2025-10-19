Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el empate ante el Almería

El Córdoba CF sigue sin perder, esta vez lograron un empate ante el Almería que sabe a poco tras igualar Jacobo desde el punto de penalti una contienda que se complicó con el tanto de Arnau. Con mayor control de balón, los blanquiverdes tuvieron ... grandes ocasiones para llevarse el partido.

Especialmente, en la segunda mitad supieron arrinconar al conjunto almeriense con varias llegadas, especialmente mediante un Fuentes que no estuvo atinado para poner la balanza del partido a favor de los cordobesistas. Los blanquiverdes no se arrugaron ante un potente conjunto indálico y se marcharon del partido con un buen sabor de boca para el próximo partido ante el Albacete.

Iker Álvarez (7). Correcto. El meta blanquiverde estuvo seguro y estuvo atento en varias arremetidas de los almerienses. No pudo hacer mucho en el tanto.

Carlos Albarrán (4). Sufrió ante Arribas y tuvo la mala fortuna de introducir en su propia portería el remate de Arnau. Sin embargo, lo dejó todo sobre el verde.

Carlos Isaac (6). Bien. No fue su mejor partido defensa pero estuvo correcto en ataque.

Rubén Alves (7). Sacrificio. Firmó un buen partido a pesar de sufrir un fuerte golpe a la media hora de encuentro.

Fomeyem (6). Físico. Demostró que en los duelos uno contra uno no tiene rival, a pesar de ello, se le pudo ver algo fallón a la hora de sacar el balón.

Isma Ruiz (5). Suficiente. Aunque nuevamente estuvo correcto en tareas defensivas, estuvo algo gris a la hora de conectar con sus compañeros.

Requena (7). Continuidad. El granadino estuvo atento a las coberturas y mostró una mejor cara con balón.

Carracedo (5). Puntual.Realizó el pase a Fuentes que provocó el penalti, pero sigue siendo impreciso para mandar balones al área y no tuvo mucho desborde.

Jacobo (7). Gol. Además de su tanto, el madrileño proporcionó ideas a su equipo cuando más lo necesitaba.

Dalisson (5). Falto de presencia. Parece que no termina de aclimatarse al extremo, aunque puede brindar algo más desde la mediapunta.

Fuentes (4). Falto de precisión. Aunque provocó el penalti, el ariete blanquiverde tuvo varias ocasiones en la segunda parte que no puede perdonar.

Suplentes

Theo (6). Activo. El francés se ha convertido en el jugador de refresco referencia de Iván Ania por su toque con balón.

Pedro Ortiz (5). Más. Sumo buenos minutos, pero debe seguir trabajando para ser una de las brújulas que necesita el Córdoba.

Álex Martín (5). Cumplió. Sustituyó a un Rubén Alves agotado tras el esfuerzo realizado y firmó un buen partido para negar las últimas llegadas rivales.

Kevin (6). Desborde. Salió enchufado desde el banquillo y puso a prueba a la zaga indálica en más de una ocasión.

Guardiola (5). Trabajador. Se esforzó en la presión durante los últimos minutos.