Suscríbete a
ABC Premium

uno por uno

Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el empate ante el Almería

liga hypermotion 25-26

El conjunto cordobesista realiza un partido más completo respecto a otras citas y mereció algo más en el derbi andaluz

El Córdoba muestra una mejor cara y saca un punto positivo ante el Almería (1-1)

Fuentes controla un balón ante un defensa del Almería
Fuentes controla un balón ante un defensa del Almería valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF sigue sin perder, esta vez lograron un empate ante el Almería que sabe a poco tras igualar Jacobo desde el punto de penalti una contienda que se complicó con el tanto de Arnau. Con mayor control de balón, los blanquiverdes tuvieron ... grandes ocasiones para llevarse el partido.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app