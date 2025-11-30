Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras la derrota ante el Cádiz

El Córdoba CF encajó su segunda derrota consecutiva en El Arcángel ante el Cádiz. Aunque la primera parte careció de mordiente por ambos conjuntos, el conjunto gaditano se adelantó con los goles de Diakité y De la Rosa. Dalisson reaccionó rápido y ... recortó distancias, pero se marchó sustituido tras anotar esta diana.

El cuadro cordobesista logró plantarse en el área rival, pero el nerviosismo y la falta de ideas no evitaron la derrota final ante un Cádiz que no propuso mucho y que hizo buena su gran eficacia. Como nota positiva, Obolskii volvió a tener minutos en liga tras tres meses y estuvo muy activo.

Iker Álvarez (5). Nada que hacer. Como es habitual, el meta andorrano no pudo hacer mucho ante los goles que recibió.

Carlos Isaac (6). Asistencia. Partido completo del lateral blanquiverde que siempre estuvo enérgico en ataque y vivo para saltar a las ayudas

Xavi Sintes (4). Paso atrás. No estuvo esta vez brillante y firmó un partido algo gris con más dudas que certezas

Álex Martín (5). Serio. Pudo hacer algo más en el primer tanto, pero estuvo activo el central diestro y apunta como acompañamiento de Rubén Alves en su vuelta ante el Leganés

Carlos Albarrán (3). Fuera de posición. Sigue sin rendir a banda cambiada y el equipo lo sufre tanto en ataque como en defensa

Isma Ruiz (4). Abandonado. Sufrió la ausencia de Requena y no encontró ese compañero que le ayudase a salir con el balón jugado y conectar con sus compañeros. Implicación defensiva

Pedro Ortiz (3). Desaparecido. Tuvo dos remates peligrosos, pero poco más. Sigue sin ser el año del balear

Kevin Medina (4). Frenado. Sus buenas ideas fueron tapadas por una zaga cadista que le puso un doble marcaje. No estuvo fino el malagueño tras dos partidos de ausencia

Jacobo (5). Polivalencia. Esta vez le tocó partir en el extremo derecho. No desentonó, pero tampoco estuvo brillante.

Dalisson (6). Gol. Al contrario que Pedro Ortiz, estuvo mucho más activo como interior, aunque todavía sus decisiones siguen sin ser del todo correctas. Se marchó sustituido tras anotar

Fuentes (4). Superado. La pareja de centrales rivales puso en compromiso a un ariete que no pudo tirar sus característicos desbordes

Suplentes

Guardiola (4). Gafado. Tuvo el empate en sus botas en varios ocasiones, pero se le sigue resistiendo el gol

Alcedo (5). Correcto. Le puso el picante que necesitaba la banda izquierda. Merece más.

Theo Zidane (4). Sin implicación. Gozó de un cuarto de hora, pero no fue la clave para intentar igualar el partido

Obolskii (5). Pundonor. Le fue anulado un gol algo polémico y dio un pequeño plus al ataque del Córdoba cuando más lo necesitaba