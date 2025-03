Antonio Casas rompe su sequía goleadora en el Córdoba CF

El duelo ante el Atlético de Madrid dejó en el Córdoba muchas notas positivas más allá de la clasificación y el resultado. Sirvió para dar confianza a jugadores que estaban de capa caída en los últimos meses. Antonio Casas es ejemplo de ello. El delantero rambleño rompió su sequía goleadora con los blanquiverdes gracias al cuarto gol del partido, que redondeó una victoria abultada del equipo de Iván Ania. Un tanto que le da confianza a Antonio Casas cuando había perdido la titularidad en los últimos partidos en favor de Alberto Toril, que aprieta desde el banquillo para ganarse el sitio.

El delantero llevaba tres meses sin marcar. Su último gol fue a finales de noviembre en el duelo aplazado ante el Atlético Sanluqueño, que el equipo terminó ganando por 2-1. Tras eso, entró en una dinámica negativa que le ha llevado a marcharse de vacío en muchos encuentros de los blanquiverdes. Finalmente, vio la luz ante el Atlético Madrid gracias al buen pase de Álex Sala, que dejó al rambleño solo delante del portero para empujar el balón. Con su gol, Antonio Casas acumula ya ocho en su casillero particular y se coloca como Pichichi en solitario del equipo.

En sala de prensa, Antonio Casas remarcó que «ya supera los números de la temporada pasada y el día de Linares quería que marcase para que ganase confianza. Es importante no depende de un solo jugador para hacer gol. Somos el tercer máximo goleador de la categoría, por detrás de Ibiza y Castellón». El rambleño, ahora lidera la clasificación individual de goleadores, pero sus compañeros aprietan por detrás. Adilson, que no pudo jugar por sanción ante el filial rojiblanco, lleva ya siete tantos y Kike Márquez cosecha ya seis. El gol está muy repartido y Antonio Casas no quiere perder el ritmo.

El rambleño empezó muy bien la temporada con siete goles esta campaña en apenas 13 jornadas de liga. La lesión de Alberto Toril en la primera vuelta le dejó como el único delantero específico de la primera plantilla. Sin embargo, se desinfló y no marcó en tres meses hasta la pasada jornada. Todavía le quedan jornadas para seguir ampliando su casillero y llegar hasta la decena de goles que demuestren su calidad para continuar en el equipo un año más, ya sea en Primera Federación o Segunda.