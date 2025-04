La hazaña del Córdoba CF en Cartagena: 25 años del inolvidable ascenso

En la memoria de muchos cordobesistas aún perdura la noche del 30 de junio de 1999. El Córdoba escribió una de las grandes páginas de su historia en Cartagena. El histórico ascenso blanquiverde está de aniversario y cumple hoy 25 años. El cuadro blanquiverde, a las órdenes de Pepe Escalante, conquistó el retorno a Segunda después de 16 largos años entre Segunda B y Tercera

Los ascensos del Córdoba no se pueden escribir sin épica. Solo hay que mirar cómo se logró en Las Palmas en 2014 o ante el Barcelona B en El Arcángel con remontada incluida. En 1999, El Córdoba CF necesitaba una victoria en la última jornada de la fase de ascenso a Segunda en un estadio inexpugnable, con una afición volcada con el rival y un lleno espectacular.

Lo logró, con remontada incluida. Un triunfo que supuso un punto de inflexión en la historia del club blanquiverde, que había pasado 16 años consecutivos lejos del fútbol profesional. Además conseguía el ascenso en la quinta promoción a Segunda que lo intentaba, para romper un gafe que parecía eterno para el cordobesismo.

Quedaban dos partidos para completar la fase de ascenso a Segunda División. El Córdoba debía recibir y visitar al Cartagonova. Para subir de categoría, el cuadro blanquiverde necesitaba ganar los dos partidos y el Efesé solo tenia que sacar un punto de seis. Sin embargo, el primer duelo en El Arcángel se decidió a favor de los locales (2-0). Faltaba un último asalto en Cartagena, el cuadro local fabricó una atmósfera hostil hacia los cordobesistas y tenía todos los preparativos para celebrar el ascenso, pero no contaron con la victoria cordobesista.

En el banquillo estaba una figura del cordobesismo como Pepe Escalante. El técnico cordobés, en declaraciones para ABC, recordó que «ellos llevaban cuatro años sin perder en su estadio, y las estadísticas están para romperlas. No nos preocupamos por el partido porque les hicimos ver en El Arcángel que podíamos hacerles daño. Una cosa es ganar un partido y otra es saber cómo lo has ganado, al final nos salió bien la jugada».

Escalante aseguró que «el recibimiento no fue el mejor, ya tuvimos problemas en el hotel por la noche y la forma de recibirnos no fue la más adecuada por compañeros de profesión, ni de los directivos. Todo fue encaminado a estar tranquilos sin quitarle importancia al partido porque veníamos huyendo del descenso y ya habíamos conseguido levantar a Córdoba, mi función fue esa en ese partido porque el equipo jugó como lo venía haciendo durante toda la temporada».

En su memoria siempre perdurará el momento del pitido final. «Con esta victoria en Cartagena se juntaron tres generaciones, el abuelo iba con el hijo y nieto a las Tendillas. Eso se ve ahora después de 25 años, la media de edad de público en El Arcángel ha bajado muchísimo. Ahora se ven muchos niños con la camiseta blanquiverde y eso es gracias a los padres que vivieron de pequeños el partido en Cartagena, que precedió a muchos años en el fútbol profesional», recordó Pepe Escalante.

Pepe Escalante: «La victoria en Cartagena juntó a tres generaciones: abuelo, padre e hijo y ahora se ve en El Arcángel»

El partido no empezó bien para los blanquiverdes. Un dudoso penalti transformado por Keko en el minuto 22 puso más cuesta arriba el partido (y el ascenso) para los cordobesistas. Tras el descanso, los goles de Óscar Ventaja y Juan Carlos Ramos le dieron la vuelta al marcador y escribieron un capítulo dorado en la historia del club. Óscar también habló para ABC en el marco del 25 aniversario del 'Cartagenazo' y recordó que «yo tenía 22 años, los nervios estuvieron al principio pero luego a medida que coges confianza, nos hacemos más fuerte y nosotros, a pesar de su gol, ya habíamos dado varios sustos».

Óscar reconoció que el técnico les dijo en el descanso que «debíamos seguir jugando como lo estábamos haciendo, estábamos bien, estamos entrando por banda, teniendo ocasiones. Hasta dos palos. Había que aprovechar las que tuviésemos». Dicho y hecho. Con un disparo de falta directa junto a Rafa Navarro, Óscar empató el partido ante la sorpresa de la afición local. «Estaba con confianza, ya me merecía marcar y le dije a Rafa que me la pusiera, que le iba a pegar a muerte», explicó el exjugador. Dicho y hecho. Logró poner su granito de arena para el ascenso.

Noticia Relacionada Carlos Marín renueva con el Córdoba CF hasta 2027 Juan Carlos Jiménez El portero almeriense se convierte en el jugador actual de la plantilla con el contrato más largo en vigor

Luego, en el minuto 55, Juan Carlos Ramos puso la guinda con un gol, con el que muchos todavía sueñan. El exfutbolista habló para ABC e recordó que «era un ambiente hostil, sabíamos que lo teníamos todo en contra y a ellos les valía un empate, hasta la estancia fue especial con los problemas en el hotel». Ramos confesó que «el partido se puso cuesta arriba con el gol de ellos, pero no corregimos gran cosa, lo principal era que todavía quedaban 45 minutos para poder ganar».

Sobre su gol, reconoció que «la primera intención era tirar la falta por encima de la barrera, pero un momento antes del golpeo, veo que el portero rival da un paso detrás de la barrera intuyendo que la voy a tirar por ahí, decido cambiar en el último momento, pegarle a su palo fuerte y al final entra el balón». Un gol que desató la locura entre el cordobesismo y escribió un nuevo capítulo. El Córdoba entraba en su etapa más dorada con el fútbol profesional de la mano, al que ahora vuelve con su ascenso ante el Barcelona B la pasada semana.

En palabras para ABC, Pepe Escalante siempre recordará «el silencio que hubo tras el pitido final. A lo largo del partido no podíamos escucharnos entre nosotros y cuando pitó el árbitro, solo se nos escuchaba a nosotros». Además, recordó también que «nos lanzaron botellas aunque al menos estaban vacías, recuerdo que algunas nos dieron en las espalda». No fue el mejor ambiente para el equipo, que encima tuvo que estar solo, ya que el club local no facilitó entradas para la afición visitante. Con todos esos ingredientes en contra, el Córdoba logró subir a Segunda División.

El Córdoba dejó atrás una etapa nefasta en lo deportivo, económico y social para adentrarse en el fútbol profesional. Las nuevas generaciones apenas recuerdan el 'Cartagenazo' o ni habían nacido aún. Sin embargo, fue la semilla que hizo crecer todo.

Juan Carlos Ramos: «La primera intención era tirar por encima de la barrera, pero cambié la dirección en el último segundo al ver al portero»