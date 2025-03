El Ángel Ximénez Puente Genil sufre un duro castigo en Cuenca (35-28)

El Ángel Ximénez extiende su maldición en Cuenca (12 visitas sin ganar) y se trae una derrota que rompe la racha de dos victorias consecutivas. Un rival directo que impuso su pegada en la segunda mitad para distanciarse. El cuadro de Paco Bustos fue de más a menos y no tuvo capacidad de reacción para esquivar los golpes.

El Ángel Ximénez Puente Genil supo reponerse al 1-0 inicial de Cuenca gracias a la actuación de Ben Tekaya en la portería y Pablo Simonet en el ataque (1-2, min. 4). Pronto, el equipo de Paco Bustos establecería la primera ventaja de dos tantos tirando de una buena presión y recuperación. Y sobre todo penalizando los errores del rival a base de acierto. La gran actuación de Ben Tekaya, que fue jugador del Cuenca, llevó al Ángel Ximénez Puente Genil a marcarse tres arriba en el marcador en el ecuador del primer tiempo (5-8, min. 15).

Buenos minutos de los pontanos que estaban cómodos en el encuentro, con un sobresaliente Janosi, que tiró del equipo para buscar la mayor renta posible. Sin embargo, Cuenca no bajó los brazos y peleó aprovechando una desconexión de los visitantes para colocarse a un punto y apretar el encuentro. Insistieron más y forzaron el empate que llegaría en la recta final del primer tiempo (11-11, min. 23). El partido entró en una fase de intercambio de golpes, con mucha electricidad por parte de ambos equipos que se alternaron la ventaja.

Fue el cuadro local el que dio un paso al frente y los roles se intercambiaron. Cuenca logró colocarse dos arriba (15-13). No funcionó el tiempo muerto de Paco Bustos a falta de dos minutos y los manchegos lograron mantener la ventaja, que pudo haber sido más amplia si no llega a ser por Ben Tekaya. Descanso y toda una segunda mitad en la que los de Paco Bustos debían empezar a remolque.

Pronto se puso cuatro arriba Cuenca (17-13), la máxima renta hasta el momento (min. 32). Aunque esa máxima diferencia iba a crecer durante la segunda mitad. Llegó hasta cinco y dejó noqueado al Ángel Ximénez Puente Genil que estuvo tres minutos sin anotar.Oportunidades desperdiciadas por parte del cuadro pontano, que estaba totalmente fuera del encuentro. No reaccionaba y Cuenca pisaba aún más el acelerador (24-18, min. 41).

Entre los pontanos había mucho nerviosismo que incluso llevó a la exclusión de varios jugadores como Keita. Cuenca siguió a lo suyo aumentando la distancia incluso hasta los ocho. El Ángel Ximénez intentó darle emoción a la recta final del partido e incluso pudo ponerse a cuatro con dos oportunidades consecutivas, pero apareció el portero local (29-24, min. 20). Dos minutos después, José Cuenca sí logró poner la distancia en cuatro. Pero el marcador jugaba en contra.

Los porteros fueron protagonistas en la recta final, pero la falta de acierto del Ángel Ximénez Puente Genil no le dejó recortar distancias con un Cuenca más accesible que durante toda la segunda mitad. No se le escapó el encuentro ya al cuadro manchego que mantuvo su ventaja de seis o siete tantos por momentos (33-26, min. 27). Castigo severo para el Ángel Ximénez Puente Genil que no rompe la maldición de sus visitas a Cuenca. 12 visitas y ninguna victoria