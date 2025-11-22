La ambición del Córdoba CF se pone a prueba ante el Granada en Los Cármenes

El Córdoba CF quiere volver a sumar puntos ante el Granada este sábado en Los Cármenes a las 21.00 horas. El cuadro de Iván Ania vio frenada su buena dinámica con la derrota ante el Deportivo en la pasada jornada, pero ahora deben ... olvidar ese resultado adverso para enfrentarse a un conjunto granadino que necesita sumar tres puntos para salir del descenso.

El equipo cordobesista viene de mostrar una buena imagen ante los blanquiazules. Durante gran parte del partido, fueron capaces de arrinconarles, aunque la expulsión de Rubén Alves fue un claro condicionante en la derrota final. No obstante, con uno menos, los pupilos de Iván Ania realizaron un encuentro muy igualado, un esfuerzo que fue aplaudido y reconocido por la grada de El Arcángel.

Aunque en lo futbolístico se pudo mantener las buenas sensaciones previas, este partido dejó al Córdoba muy mermado en defensa. Rubén Alves vio su quinta amarilla, por lo que su baja pante el cuadro nazarí ya era segura antes de finalizar el encuentro. Añadida a esta sanción, el central hispano- brasileño vio la roja directa, por lo que tampoco estará disponible ante el Cádiz.

Con la demarcación del zaguero mermada, Iván Ania confirmó la baja de Fomeyem en la rueda de prensa previa del duelo ante el Granada. El central camerunés sufrió un esguince en su tobillo izquierdo ante el Deportivo, percance que le ausentará, según las primeras revisiones, entre tres o cuatro semanas. Tampoco estará Diego Bri, jugador que cayó lesionado en el entrenamiento de este lunes con unas molestias en el cuádriceps y no volverá hasta principios de 2026. Estas bajas se unen a las de Vilarrasa y Adilson.

Posible once ante el Granada

Con una plantilla bajo mínimos, Iker Álvarez apunta de nuevo a titular ante el Granada. La línea defensiva estará conformada por Álex Martin y Xavi Sintes, únicos centrales disponibles del primer equipo. Como viene siendo habitual, el lateral derecho lo ocupará Carlos Isaac y, como novedad, Albarrán podría volver a la banda izquierda tras cumplir su partido de sanción por la expulsión ante el Málaga. También es muy probable que Iván Ania requiera de los servicios del filial para convocar a jugadores como Marcelo o Miguelón.

Noticia Relacionada Iván Ania sobre su renovación: «Estoy muy a gusto y el club sabe lo que yo pienso» Daniel Aragón Ante la vinculación de Juanito con la dirección deportiva del Málaga en las últimas horas, el técnico asturiano ha expresado su deseo que sigan vinculados a la entidad blanquiverde

En la medular, Requena e Isma Ruiz afrontan un partido especial como granadinos, una cita que parece que comenzarán como titulares al contar con la confianza de Iván Ania. Ya en el ataque, el técnico blanquiverde podría volver a optar por Jacobo en la mediapunta y Dalisson como extremo izquierdo, aunque la figura de Théo Zidane puede ser una opción real en el once, tal y como se pudo ver ante el Deportivo. A priori, los que sí permanecerán son Carracedo en la banda derecha y Fuentes como punta de la ofensiva.

La derrota ante el Deportivo no modificó la posición del Córdoba en la clasificación, por lo que el conjunto blanquiverde afrontará la decimoquinta jornada desde la octava plaza. Además, las derrotas del Cádiz y Real Valladolid han dejado la zona de play off a solo un punto, por lo que una victoria ante el cuadro nazarí podría permitir a los blanquiverdes adentrarse de manera definitiva en estos puestos.

Un Granada que quiere dar un golpe sobre la mesa

Para lograrlo, delante tendrán a un Granada que se lame sus heridas. La escuadra blanquirroja cuenta con un plantel de alto calibre, pero el mal arranque de esta temporada les ha arrastrado a estar en el descenso, más concretamente en la decimonovena posición. No fue hasta la séptima jornada que el conjunto granadino pudo lograr su primera victoria de la temporada ante el Huesca. Aunque pueda ser contradictorio, el equipo dirigido por Pacheta ha perdido una única vez en diez partidos, pero solo han sido capaces de superar en liga al ya nombrado Huesca (0-1), Zaragoza (3-1) y a la Real Sociedad B y sumar cinco empates.

En el aspecto de juego, el esquema que presentan es un 4-3-3 con una presión en bloque medio-bajo. Esto significa que los blanquiverdes podrán crear con algo de tranquilidad sus jugadas, pero la zaga granadina no se lo pondrá nada fácil.

Noticia Relacionada El Málaga se interesa por Juanito, el director deportivo del Córdoba CF Juan Carlos Jiménez El contrato de la dirección deportiva blanquiverde expira el 30 de junio sin noticias de una renovación

La notoriedad física de Williams, Lama, Naasei y Diallo han logrado revertir la sangría inicial de goles, permitiendo únicamente nueve tantos en los últimos diez partidos. Además, Ander Astralaga, canterano del Barcelona, ha estado excelso en sus últimas actuaciones al realizar paradas salvadoras tras la lesión de Luca Zidane.

El corazón del Granada se encuentra en Alcaraz, pero no estuvo presente en el entrenamiento de este miércoles y llegará con ciertas molestias. Ya en ataque, la principal referencia es la de Jorge Pascual. A sus 22 años, el exjugador del Eibar y Villarreal ha sumado cinco dianas en esta temporada y se ha convertido en un delantero de referencia en Segunda División.

Al acierto de Pascual se le unen la electricidad de Faye y Sola, dos auténticos puñales que le harán la vida muy complicada a los laterales blanquiverdes. Ya en el apartado de bajas, Pacheta no podrá contar con Bouldini y el ya mencionado Luca Zidane, aunque recupera Diego Hormigo tras dos partidos de sanción, a Martín Hongla tras volver de su estancia con la selección de Camerún y a Casedesús.