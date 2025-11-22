Suscríbete a
ABC Premium

previa

La ambición del Córdoba CF se pone a prueba ante el Granada en Los Cármenes

El cuadro blanquiverde busca un triunfo que le permita entrar en play off ante un conjunto granadino que quiere salir de la zona de descenso

El aviso de Ania a los suplentes del Córdoba CF: «Necesitamos que la gente que entre aproveche las oportunidades»

Los jugadores del Córdoba CF celebran el gol logrado ante el Deportivo
Los jugadores del Córdoba CF celebran el gol logrado ante el Deportivo valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF quiere volver a sumar puntos ante el Granada este sábado en Los Cármenes a las 21.00 horas. El cuadro de Iván Ania vio frenada su buena dinámica con la derrota ante el Deportivo en la pasada jornada, pero ahora deben ... olvidar ese resultado adverso para enfrentarse a un conjunto granadino que necesita sumar tres puntos para salir del descenso.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app