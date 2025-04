Alineaciones del Melilla - Córdoba CF de Primera RFEF 2023-2024: once y banquillo de suplentes

El Córdoba disputa la decimoquinta jornada de liga con el Melilla tras una victoria con eficacia el pasado fin de semana. En este duelo, Iván Ania tiene que componer su once titular para otro encuentro como visitante en el Grupo 2 de Primera Federación. El técnico asturiano cuenta con las bajas de Álex Sala, Adri Castellano y Kuki Zalazar se mantiene en duda. No estará tampoco Alberto Toril que sigue recuperandose de su lesión y estará como mínimo dos meses alejado de los terrenos de juego, dejando a Casas sólo en el ataque blanquiverde. Tampoco Albarrán que está sancionado.

Fiel a sus ideas, Iván Ania no suele cambiar mucho su once titular aunque a lo largo de este inicio liguero ha hecho pequeñas modificaciones. Siempre obligado por las sanciones, pero siempre han tenido a sus titulares indiscutibles cuando han estado disponibles. Sin embargo, los sustitutos han conseguido hacerse con el puesto porque el banquillo está respondiendo. Con el Melilla, el Córdoba seguirá teniendo una enfermería repleta aunque puede conformar un once competitivo.

En la portería del Córdoba estará como es habitual Carlos Marín, con Lluís Tarrés esperando una nueva oportunidad. Por su parte, Dragisa Gudelj y Lapeña parten como favoritos para situarse en el eje de la zaga. La línea defensiva parece ya inamovible con Carlos Albarrán en la derecha y Calderón en la izquierda. No será así en esta ocasión pues Albarrán cumple sanción y tendrá que ser Iván Rodríguez el que salte al campo de inicio. El canterano Álex López esperará para seguir sumando minutos, dado que Calderón puede acusar la fátiga física.

En el centro del campo, las opciones parecían claras, pero Iván Ania está rotando a la pareja de Diarra. Con el Atlético Sanluqueño, Recio saltó al campo y no estuvo mal pero sigue sin llegar a ese nivel óptimo que requiere el equipo. Con el Antequera, fue Isma Ruiz la pareja de Diarra y cumplió con creces, demostrando que está un paso por delante y parte como favorito en Melilla. Entre los tres luchan por hacerse con los dos huecos que deja el centro del campo. El que ya ha debutado es Christian Delgado deja a Adri Castellano como el único jugador del primer equipo sin debutar.

En la mediapunta, menos dudas aún. Iván Ania alineará a Kike Márquez como ya hizo ante el Atlético Sanluqueño. Kuki Zalazar es duda, ya que arrastra molestias en el isquio y el técnico no se mostró optimista con el tema. En los extremos, Carracedo a día de hoy no tiene competencia por la derecha por lo que partirá como titular, con toda probabilidad. El extremo catalán está en su mejor nivel gracias a su buen juego y sus asistencias que le hacen indispensable en los planes de Iván Ania.

En el extremo izquierdo se aviva la competencia entre Simo y Adilson. Se turnan en la titularidad dado el rendimiento de cada uno. El portugués marcó en la victoria ante el Sanluqueño y con el Antequera haciendo cuatro goles en apenas una semana. Por delante, había competencia entre Antonio Casas y Alberto Toril. Sin embargo, la lesión del delantero balear deja al rambleño como único ariete puro en la plantilla de Iván Ania.