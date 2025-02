Alineaciones del Córdoba CF - Recreativo de Huelva de Primera RFEF 2023-2024: once y banquillo de suplentes

El Córdoba afronta la décima jornada de liga ante el Recreativo de Huelva tras no poder disputar su duelo ante el Atlético Sanluqueño de la pasada jornada. En este duelo, Iván Ania tiene que componer su once titular para otro encuentro como visitante en el Grupo 2 de Primera Federación. El técnico asturiano cuenta con la baja de Adri Castellano que ha recaído de su lesión y la de Kike Márquez que vio la tarjeta roja directa hace dos jornadas, pero no pudo cumplir su sanción la pasada semana.

Fiel a sus ideas, Iván Ania no suele cambiar mucho su once titular aunque a lo largo de este inicio liguero ha hecho pequeñas modificaciones. Algunas obligado por las sanciones como Carlos Marín, Kike Márquez o Álex Sala porque siempre han sido titulares indiscutibles cuando han estado disponibles. Ania demuestra que recompensa las rachas de los jugadores. Si un jugador demuestra su capacidad y potencia, le da continuidad.

Sin embargo, no suele variar mucho su once titular por lo que quizás veamos un perfil muy parecido al visto hasta el momento. Lo que queda claro es que el entrenador tiene sus jugadores intocables que han hecho pleno de titularidades en las cinco primeras jornadas. Ahora, tendrá que hacer maniobras en el centro del campo ya que tiene a todos los jugadores disponibles en esa posición.

En la portería del Córdoba estará como es habitual Carlos Marín, con Lluís Tarrés esperando una nueva oportunidad. Por su parte, Dragisa Gudelj y Lapeña parten como favoritos para situarse en el eje de la zaga. El de Logroño recuperó la titularidad y se mostró muy activo en el partido ante el Mérida con un gran pase que permitió el primer gol blanquiverde. En los laterales no hay dudas. Calderón en la banda izquierda y Carlos Albarrán en la derecha. Los laterales son inamovibles porque Castellano sigue lesionado e Iván Rodríguez, aunque está teniendo sus primeros minutos, todavía no está preparado para saltar como titular.

En el centro del campo, el dibujo del 4-2-3-1 tan característico en el equipo puede cambiar por primera vez. Ante la ausencia de Kike Márquez, el técnico podría apostar de inicio por un 4-3-3 con dos mediocentros puros y uno más descolgado que realice las funciones de mediapunta. El mejor colocado es Diarra que tiene gol y puede ofrecer mucho en esa posición. Álex Sala vuelve a estar disponible y podría salir como titular junto a Isma Ruiz en la medular blanquiverde que cuajó un gran encuentro ante el Mérida. Recio tiene que seguir acumulando minutos para llegar en plenas condiciones y Christian Delgado sigue esperando su oportunidad pues todavía no ha debutado.

En los extremos hay menos dudas. Carracedo a día de hoy no tiene competencia por la derecha por lo que partirá como titular, con toda probabilidad. Sólo Kuki Zalazar podría jugar ahí aunque no es su posición natural. En el extremo izquierdo se aviva la competencia entre Simo y Adilson. Están en un nivel parejo. El portugués se mostró más activo en el último partido y podría partir de inicio. Por delante, Antonio Casas saldrá como titular con toda probabilidad dado su rendimiento ante el Mérida, pero Alberto Toril persigue de cerca al rambleño.

