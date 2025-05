Alberto del Moral, un futuro incierto en el Córdoba CF tras una cesión poco productiva

Aunque Alberto del Moral no ha disfrutado de muchos minutos durante su cesión en el Córdoba por parte del Oviedo, su calidad y características futbolísticas lo convierten en un jugador diferencial que podría tener un papel relevante en la plantilla la próxima temporada. A pesar de la falta de minutos y la mala suerte con las lesiones, el cuerpo técnico valora mucho su potencial.

El Córdoba podría plantearse acometer su incorporación en el próximo mercado de fichajes para dar un salto de calidad para el equipo. Su futuro, eso sí, depende en gran medida del Real Oviedo, propietario de sus derechos, y de si logra o no el ascenso, factor clave para definir su continuidad. No sería la primera cesión que termina siendo exitosa en el seno blanquiverde. La temporada pasada, el club logró firmar en propiedad a Álex Sala y planea hacer lo mismo con Rubén Alves.

El técnico blanquiverde Iván Ania reconoció en sala de prensa que «tuvimos muy mala suerte con la lesión de Alberto del Moral. Estuvo muy poco tiempo disponible y, para nosotros, era un jugador que nos podía dar un salto de calidad. Cuando ha jugado, ha ofrecido mucha calidad, pero fue encadenando lesiones. Disputó tres partidos como titular y en dos de ellos tuvo que ser sustituido por problemas físicos, así que no pudo tener continuidad ni mostrar todo su rendimiento»

Pese a ello, no quiso esconder que «es un jugador que me gusta mucho, que considero muy importante. Ahora regresará al Oviedo y no sé cuál va a ser su situación allí. Pero, por cómo he contado con él, que sepáis que es un futbolista que valoro mucho y cuya evolución ha sido muy positiva». El jugador firmó en verano tres años de contrato con los ovetenses por lo que le restan dos. Su salida no será fácil pero vistas las continuas lesiones, la puerta puede quedar abierta.

El Real Oviedo llegará a la última jornada con la oportunidad de ascender directamente a Primera División. Aunque ya tiene asegurada su participación en el play off, que disputará por segundo año consecutivo, aún puede lograr el ascenso directo. Queda solo una plaza libre, después de que el Levante asegurara su billete para la élite del fútbol en la pasada jornada. Una victoria del Oviedo contra el Cádiz, junto con un tropiezo del Elche en Riazor ante el Deportivo, le daría el ascenso automático. De lo contrario, tendrá que luchar en el play off. En cualquiera de los casos, si el Oviedo asciende, Alberto del Moral podría tener más opciones de continuar en Segunda División, posiblemente con otra cesión en El Arcángel.

Alberto del Moral regresó al Córdoba en enero de 2025 con la intención de reforzar el centro del campo blanquiverde. Su debut en la segunda mitad del partido contra el Castellón fue prometedor; en 45 minutos, aportó equilibrio táctico y ayudó a la remontada del equipo. Sin embargo, una serie de lesiones musculares le impidió consolidarse como titular. A pesar de ello, su presencia en el campo mostró que, cuando está en forma, puede ser un mediocentro defensivo sólido y versátil, capaz de aportar tanto en tareas defensivas como en la distribución del juego. Su rendimiento sugiere que, con una mayor continuidad, podría haber sido una pieza clave en el esquema de Iván Ania. Un recambio de garantías para Isma Ruiz.