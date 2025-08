Alberto del Moral: «Estoy al 100%, no tengo ningún problema físico»

El Córdoba CF presentó en la mañana del miércoles a Alberto del Moral, su último fichaje. El toledano disputará su tercera etapa en el club blanquiverde tras pasar los últimos seis meses de la pasada temporada bajo las órdenes de Iván Ania. Acompañado por Monterrubio y Juanito, el mediocampista agradeció al club la oportunidad y mostró su predisposición.

Tanto el CEO como el director deportivo de la entidad se mostraron muy agradecidos por el interés y compromiso que mostró Del Moral para volver. Desvelaron el esfuerzo que ha realizado y su intención de solo jugar en el Córdoba CF. Ambos auguraron un gran futuro para el jugador y grandes éxitos en el club blanquiverde.

Del Moral agradeció tanto a Juanito como Monterrubio el haber vuelto al Córdoba CF, así como el interés que mostraron en él. Sobre la figura de Iván Ania, el toledano señaló que «es importante a la hora de tomar decisiones. Pero sobre todo estoy aquí por el club, considero la ciudad como mi casa y quiero ayudar al club».

El mediocampista desveló que su vuelta lleva fraguándose desde al temporada pasada, cuando Monterrubio en una reunión antes de terminar la campaña le propuso la opción de volver. En la misma, Del Moral les confirmó que «quería estar en el Córdoba CF.Mis ganas por estar aquí han hecho que todo esto sea posible».

Su estado físico fue una de las grandes preocupaciones de la afición la temporada pasada, ya que Del Moral arrastró varias lesiones que lastraron su rendimiento en el club. El mediocampista expresó que estaba «al 100%, no tengo ningún problema. Ahora están llevando un protocolo para que, cuando entre, no tenga ningún problema. Solo me queda coger rodaje y minutos de competición». Sobre jugar los dos próximos amistosos: «Ganas no me faltan, pero llevo tiempo sin entrenar con el grupo. Eso lo decidirá el doctor, iré de manera progresiva».

Del Moral se deshizo en elogios con la ciudad: «Considero Córdoba como mi casa, la gente que me rodea y yo creemos que soy feliz aquí». Además, el toledano reconoció que el club «está haciendo las cosas bien y creciendo y qué mejor sitio para triunfar que en casa».

Sobre la próxima temporada, el mediocampista no quiso establecer ningún objetivo, ya que «lo marcará la competición». Aun así, expresó que el club es ambicioso y que «mínimamente conseguir lo que se hizo el año pasado y por qué no mejorarlo». Con respecto a la plantilla, Del Moral observó que «tienen muy clara la idea que tiene el míster, todavía hay jugadores cogiendo el concepto que quiere».