Adilson sigue dando grandes pasos para reincorporarse a las filas del Córdoba CF

Aunque la enfermería del Córdoba CF vive cierto clima de incertidumbre con las molestias de Rubén Alves y Vilarrasa, una de las noticias más positivas es la vuelta al verde de Adilson Mendes. Aunque su reincorporación este fijada para el comienzo del 2026, ... el extremo portugués ya está cada vez más cerca de realizar sus eléctricas internadas en El Arcángel y promete ser uno de los grandes 'fichajes' invernales.

A pesar de la aplastante goleada ante el Granada el pasado 2 de marzo, el suspense se apoderó de los asistentes del templo ribereño cuando Adilson se llevaba la mano a su rodilla derecha. Desgraciadamente, las malas noticias se confirmaron y uno de los jugadores más determinantes de Iván Ania sufría una rotura de ligamento cruzado con afección meniscal, lesión que le ha privado de poder lucir la blanquiverde en el terreno de juego desde ese entonces.

Desde este mismo verano, tras protagonizar un pequeño culebrón en la firma de su renovación, el atacante portugués comenzó a realizar varios ejercicios de reacondicionamiento para que su maltrecha rodilla poco a poco volviera a ponerse a tono. Tras casi ocho meses de su lesión, ya ha podido dejar de lado el gimnasio y ha vuelto a tocar el césped de la Ciudad Deportiva para seguir avanzando en su recuperación.

🔜 Adilson Mendes se vuelve a calzar las botas 👟 y comienza a trabajar en el verde 🌱 con el readaptador físico ⏳⚽️ pic.twitter.com/gU47Mpqvrg — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) October 20, 2025

Obviamente, todavía no está capacitado para realizar una sesión de alta intensidad junto a sus compañeros, sin embargo, ya se le puede ver realizando varios ejercicios de explosividad y movilidad para recuperar poco a poco ese desborde endiablado que tantas alegrías dio a la afición blanquiverde. Además, también ha empezado también a tocar balón, aunque con un ritmo mucho más moderado.

Noticia Relacionada El Córdoba muestra una mejor cara y saca un punto positivo ante el Almería (1-1) Daniel Aragón El cuadro blanquiverde supo responder al tanto inicial de la escuadra indálica y mereció algo más en la segunda mitad

Aunque actualmente el extremo izquierdo lo este ocupando Kevin Medina y Dalisson, la llegada de Adilson en la segunda vuelta de la competición promete una fuerte competencia para dictaminar quién de los tres habilidosos jugadores dará mayores argumentos para Iván Ania. Sea como fuere, el progreso del portugués es uno de los acontecimientos más esperados y promete ser una gran opción para el ataque del Córdoba, tal y como pudo demostrar la campaña pasada al registrar tres goles y dos asistencias en 22 partidos.