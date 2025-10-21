Suscríbete a
Adilson sigue dando grandes pasos para reincorporarse a las filas del Córdoba CF

Tras cumplirse siete meses de su lesión, el extremo portugués ya ha comenzado su periodo de readaptación física en el césped de la Ciudad Deportiva

Diego Tristán colaborará con el Córdoba CF como preparador en la cantera blanquiverde

Adilson Mendes se ejercita en el césped de la Ciudad Deportiva
Daniel Aragón

Córdoba

Aunque la enfermería del Córdoba CF vive cierto clima de incertidumbre con las molestias de Rubén Alves y Vilarrasa, una de las noticias más positivas es la vuelta al verde de Adilson Mendes. Aunque su reincorporación este fijada para el comienzo del 2026, ... el extremo portugués ya está cada vez más cerca de realizar sus eléctricas internadas en El Arcángel y promete ser uno de los grandes 'fichajes' invernales.

