ABC te regala siete entradas dobles para el Córdoba CF-Racing de Santander de este domingo

Theo Zidane conduce un balón en el duelo frente al Racing de Santander de la pasada campaña

ABC Córdoba te invita al próximo partido del Córdoba CF. Sorteamos 14 entradas, siete entradas dobles, para presenciar en directo el encuentro que el conjunto blanquiverde disputará el domingo 21 de septiembre a partir de las 21.00 horas en el estadio municipal El Arcángel frente al Racing de Santander.

Ambos conjuntos lucharán en la sexta jornada de liguera por llevarse tres puntos en una Segunda División que ha comenzado de forma frenética con muchas sorpresas. Los blanquiverdes quieren volver a la senda de la victoria en casa tras caer nuevamente a domicilio ante el Andorra (3-1).

Para poder participar en el sorteo, debe registrarse y completar los pasos en el formulario que se muestra. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el jueves 18 de septiembre a las 14.00 horas.

