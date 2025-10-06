ABC te regala siete entradas dobles para el Córdoba CF-Cultural Leonesa del próximo 13 de octubre

El Córdoba CF se enfrentará el próximo 13 de octubre al Cultural Leonesa en el estadio El Arcángel y ABC Córdoba no quiere que te lo pierdas. Por eso, sortea 14 entradas (siete dobles), para presenciar en directo el encuentro del conjunto blanquiverde a partir de las 20.30 horas.

Ambos equipos se enfrentarán en la novena jornada de la Liga Hypermotion ante el Real Zaragoza, después de que los de Ania se hayan alzado con la victoria contra el Real Zaragoza, gracias a un gol en propia puerta de Saidu.

El Córdoba CF se encuentra en la decimocuarta posición con nueve puntos y sale del descenso a Primera Federación, pero empatados con el Sporting de Gijón.

Para poder participar en el sorteo, debe registrarse y completar los pasos en el formulario que se muestra. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el jueves 9 de octubre a las 14.00 horas.