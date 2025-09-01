Suscríbete a
ABC Premium

sorteo

ABC te regala siete entradas dobles para el Córdoba CF-Castellón de este viernes

Sigue unos sencillos pasos para poder disfrutar gratis del partido en El Arcángel

Iván Ania, estalla con los árbitros tras el gol anulado del Córdoba CF en Valladolid: «No sé para qué nos dan charlas»

Los jugadores del Córdoba celebran un gol en El Arcángel
Los jugadores del Córdoba celebran un gol en El Arcángel Fran Pérez

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

ABC Córdoba te invita al próximo partido del Córdoba CF. Sorteamos 14 entradas, siete entradas dobles, para presenciar en directo el encuentro que el conjunto blanquiverde disputará el viernes 5 de septiembre a partir de las 21.30 horas en el estadio municipal El Arcángel frente al Castellón.

Noticia Relacionada

Ambos conjuntos lucharán en la tercera jornada de liguera por llevarse tres puntos en una Segunda División que ha comenzado de forma frenética con muchas sorpresas. Los blanquiverdes quieren ganar por primera vez ante su afición tras puntuar en Valladolid (0-0).

Para poder participar en el sorteo, debe registrarse y completar los pasos en el formulario que se muestra. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app