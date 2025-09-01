ABC te regala siete entradas dobles para el Córdoba CF-Castellón de este viernes

Los jugadores del Córdoba celebran un gol en El Arcángel

ABC Córdoba te invita al próximo partido del Córdoba CF. Sorteamos 14 entradas, siete entradas dobles, para presenciar en directo el encuentro que el conjunto blanquiverde disputará el viernes 5 de septiembre a partir de las 21.30 horas en el estadio municipal El Arcángel frente al Castellón.

Ambos conjuntos lucharán en la tercera jornada de liguera por llevarse tres puntos en una Segunda División que ha comenzado de forma frenética con muchas sorpresas. Los blanquiverdes quieren ganar por primera vez ante su afición tras puntuar en Valladolid (0-0).

Para poder participar en el sorteo, debe registrarse y completar los pasos en el formulario que se muestra. Los premiados están obligados a llevar las entradas impresas a la puerta de entrada del estadio, no siendo válidas en el móvil. El plazo está abierto hasta el xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx