Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Investigan la muerte de un hombre tras hallar su cadáver flotando en el río Guadalquivir en Sevilla

gastronomía

Córdoba Califato Gourmet celebra su décima edición con una cena a ocho manos de estrellas Michelin y cocina en directo

El encuentro culinario reunirá esta semana a reconocidos chefs como Paco Morales, Toño Pérez o Kisko García en escenarios emblemáticos

El Horno de Mel, el sabor de los productos de Córdoba en tapas y brunch

Cena de gala en la edición de cALIFATO Gourmet2023 en el Real Círculo de la Amistad
Cena de gala en la edición de cALIFATO Gourmet2023 en el Real Círculo de la Amistad Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Córdoba se convierte un año más en el epicentro de la alta gastronomía con la celebración de la décima edición de Córdoba Califato Gourmet, un evento que reunirá a algunos de los mejores chefs de España los próximos días 20 y 21 de octubre. ... En esta ocasión, la cita contará con dos figuras excepcionales: Paco Morales, chef del restaurante Noor (Córdoba), y Toño Pérez, alma de Atrio (Cáceres). Ambos ostentan tres estrellas Michelin y compartirán escenario en una experiencia inédita para los cordobeses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app