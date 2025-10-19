Córdoba Califato Gourmet celebra su décima edición con una cena a ocho manos de estrellas Michelin y cocina en directo

Córdoba se convierte un año más en el epicentro de la alta gastronomía con la celebración de la décima edición de Córdoba Califato Gourmet, un evento que reunirá a algunos de los mejores chefs de España los próximos días 20 y 21 de octubre. ... En esta ocasión, la cita contará con dos figuras excepcionales: Paco Morales, chef del restaurante Noor (Córdoba), y Toño Pérez, alma de Atrio (Cáceres). Ambos ostentan tres estrellas Michelin y compartirán escenario en una experiencia inédita para los cordobeses.

La Ruta de las Tapas Córdoba de Califato Gourmet, celebrada del 6 al 19 de octubre, ha servido como preludio del evento principal, ofreciendo un recorrido gastronómico por los distintos restaurantes de la ciudad. Por menos de cinco euros, los cordobeses han podido degustar las mejores elaboraciones de la hostelería en la capital.

Horarios y actividades

Ahora, el evento gastronómico ofrece más actividades para los amantes de la cocina. Este lunes 20 de octubre arrancará la programación oficial con la ponencia 'La cocina de Córdoba en la crítica gastronómica de España', dirigida por el doctor Raimundo García del Moral, en el Centro de Recepción de Visitantes a partir de las 11.00 horas.

A partir del mediodía, el entorno de la Puerta del Puente será el escenario de unas de las novedades de la décima edición, el Califato LAB. Durante dos horas (12.00 a 14.00 horas), cuatro cocineros presentarán sus propuestas de tapas en formato abierto al público en una experiencia que mezcla vanguardia sin perder la tradición.

Por otro lado, de 13.30 a 16.00 horas, tendrá lugar el evento 'Califato In The Street', un showcooking en vivo en el mismo enclave, que acercará la alta cocina a la calle con elaboraciones en directo. El día culminará con una cena de gala exclusiva: 'Paco Morales y sus amigos', en el Real Círculo de la Amistad a las 21.00 horas.

Estará acompañado de Toño Pérez, Kisko García, Celia Jiménez y el maestro panadero José Roldán. Los asistentes disfrutarán de un menú degustación con maridaje premium, con entradas disponibles al público por 200 euros en la web oficial del evento.

La jornada del martes 21 pondrá el broche final a la edición. A partir de las 12.00 horas, Bodegas Campos acogerá la rueda de prensa oficial y entrega de premios a los establecimientos ganadores de esta edición de 'Califato In The Street'

Posteriormente, a las 14.00 horas, se celebrará el showcooking oficial, donde los chefs invitados elaborarán una tapa cada uno, junto a los locales premiados en la edición anterior. En total, se presentarán 12 tapas únicas que reflejarán creatividad, técnica y pasión por la cocina de vanguardia. Las entradas para esta experiencia están disponibles por 60 euros.