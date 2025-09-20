Cambio radical en el tiempo de Córdoba: máximas por debajo de 30 grados y lluvias desde este día

Una chica escribe en el Paio de los Naranjos

El otoño llegará de forma oficial el próximo lunes 22 y además lo hará con una bajada de temperaturas brusca que ya deja entrever el cambio de estación en Córdoba. Tras una semana con los termómetros cercanos a los 40 grados, la capital notará los primeros síntomas otoñales.

Habrá una caída de nueve grados en las máximas de Córdoba en apenas tres días según prevé la Agencia Estatal de Meteorología. En la jornada del viernes, la capital vivió una jornada prácticamente veraniega con 39 grados de máxima, pero el lunes cambia por completo el panorama.

Se prevén máximas de 30 grados para el día 22 con mínimas en los 12. Esto supone un descenso notable para los cordobeses todavía acostumbrados al calor sofocante de los últimos meses de verano. El otoño entrará con fuerza aunque será progresivo durante el fin de semana.

Para este sábado, las máximas ya comienzan a caer hasta los 37 y seguirán haciéndolo en la jornada del domingo con 34 grados previstos. La caída definitiva llegará el lunes con solo 30 grados de máxima en la capital. Un escenario que se mantendrá previsiblemente durante toda la semana.

Córdoba se despide de los avisos por calor extremo para dar la bienvenida a una nueva estación que, desde el primer día, bajará las temperaturas. Un cambio brusco con el mes de septiembre todavía en el calendario.

