Córdoba en alerta roja: la AEMET advierte de temperaturas extremas este domingo

Un hombre se remoja en el Patio de los Naranjos para evadir el calor

La ola de calor repuntará ya en su ocaso. A la espera de que llegue el próximo martes el fin de esta incesante y calurosa racha de temperaturas extremas, la AEMET coloca la alerta roja en la provincia de Córdoba para la jornada del domingo. Se espera que los termómetros alcancen un pico que obliga a extremar precauciones en la población.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, hay «riesgo extremo» por altas temperaturas este domingo en la campiña cordobesa, donde se enmarca la capital. Se esperan máximas de 44 grados, siendo las más altas de la semana. Desde las 13.00 hasta las 21.00 horas habrá alerta roja en toda la zona.

En la sierra, Los Pedroches, y la Subbética se esperan altas temperaturas también, pero de momento la alerta es naranja. Máximas de 42 grados que azotarán un fin de semana más la provincia antes de dar paso a una tregua que comenzará el próximo martes. El puente de agosto se irá con un repunte de una ola de calor que no parece tener fin.

Noticia Relacionada El 112 recuerda la importancia de no salir a la calle en las horas de más calor S.L La Aemet prevé alcanzar los 44 grados en la Campiña sevillana durante la jornada de mañana

El escenario más probable indica que a partir del lunes 18 comenzará un descenso térmico, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, finalizando así este episodio de ola de calor.

El lunes se espera que las temperaturas se mantengan todavía muy elevadas en la mitad sur de la Península, y es probable que se superen los 40-42 grados. A partir del martes 19 es probable que las temperaturas se sitúen en valores propios para la época del año.