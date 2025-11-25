Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
José Luis Sanz recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

Sanidad

Córdoba, ante su mayor test sobre congresos: tres mil médicos internistas celebran su reunión nacional

Más de 140 actividades formativas y mesas redondas analizarán desde este miércoles en el Centro de Exposiciones, Fefrias y Convenciones patologías, tecnología y liderazgo

Más de 40 patios participarán en una decena de rutas navideñas

Un congreso y su feria comercial en el Centro de Exposiciones y Ferias
Un congreso y su feria comercial en el Centro de Exposiciones y Ferias ABC
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Unos tres milmédicos internistas celebran entre este miércoles y el viernes en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba el XLVI Congreso Nacional de Medicina Interna y la XXXIX Asamblea de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna.

Noticia Relacionada

Este congreso ... se convierte en el más importante, por su volumen de participación, de los que se han celebrado en los tres años de vida del CEFC, según ha destacado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, este martes durante la presentación del evento en la sala de prensa de Capitulares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app