Córdoba, ante su mayor test sobre congresos: tres mil médicos internistas celebran su reunión nacional

Unos tres milmédicos internistas celebran entre este miércoles y el viernes en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba el XLVI Congreso Nacional de Medicina Interna y la XXXIX Asamblea de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna.

El Ayuntamiento pone fecha al inicio de la temporada con un extenso programa de actos que abrirá el encendido del alumbrado

Este congreso ... se convierte en el más importante, por su volumen de participación, de los que se han celebrado en los tres años de vida del CEFC, según ha destacado el alcalde de Córdoba, José María Bellido, este martes durante la presentación del evento en la sala de prensa de Capitulares.

El Congreso Nacional de Medicina Interna y la Asamblea de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna estará compuesta por 140 actividades durante los tres días en los que se desarrollará la cita en el CEFC.

Bellido ha destacado que «es un honor y una prueba» acoger este congreso, puesto que ha recordado que es «el congreso más numeroso que se ha celebrado en el CEFC en los tres años de actividad». A su juicio, esto «nos da un impulso para seguir creciendo y demostrar la capacidad del centro y de la ciudad para alojar a los médicos». Para él, «estamos en un buen momento», ya que «este congreso hace cuatro años hubiera sido imposible».

El alcalde de Córdoba también ha subrayado que «Córdoba haga un congreso de medicina enraíza con nuestros antecedentes humanistas y médicos como Averroes y Maimónides». A la vez, ha valorado que «Córdoba ofrece como destino de congresos un plus, además de infraestructuras y alojamiento, como es la oferta cultural, de ocio y gastronómica».

La presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna, Montserrat Chimeno, ha avanzado que la cita permitirá la celebración de «140 actividades», que permitirán los objetivos de «buscar actualizaciones de todas las patologías prevalentes», a la vez que se dará cabida «una tarde a los MIR, otra de estudiantes y también tendremos una mesa de enfermería».

Otro de los objetivo del congresos será mirar «al liderazgo sanitario», así como que «la medicina interna tiene que integrar conocimiento y también tecnología en la asistencia. El lema del congreso y de la Sociedad será «la asistencia integral a la persona enferma».

Por último, la teniente de alcalde primera y delegada de Hacienda, Blanca Torrent, ha señalado que «el CEFC vuelve a ser escenario de un gran congreso de referencia nacional e internacional», con la participación de «3.0000 médicos internistas del país» entre «el 26 y el 28 de noviembre». Para ella, este evento demuestra que «Córdoba es un destino preferente de congresos de gran envergadura», a la vez que se ha congratulado del «impacto económico y también del empleo generado» con él.