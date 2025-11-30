Córdoba tiene casi 500 menores tutelados por la Junta de Andalucía, un 6% más que hace un año

Córdoba tiene algo más de 475 menores bajo la tutela de la Junta de Andalucía y es la quinta provincia de la región de andaluza con menos niños y niñas entre 0-17 años con el tutelaje de la administración pública, ... según los datos oficiales del último informe de 2025 del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz consultado por ABC.

La provincia de Córdoba tiene 476 menores en tutela de la Junta de Andalucía. Son 27 menores más que hace un año, cuando tenía contabilizados 449, según los datos del mismo informe de 2024, sobre el 'Estado de la Infancia y la Adolescencia en Andalucía' dentro del cajón exclusivo del 'Maltrato y Protección'. El aumento, según las últimas cifras públicas y oficiales, es de un 6 por ciento. Sigue la tendencia de ascenso de los últimos años. De hecho, el informe de 2023 recogía que había 439 menores tutelados por la Junta en nuestra provincia.

Córdoba, en cualquier caso, es una de las provincias con menos carga de tutelajes en la comunidad autónoma. Andalucía, a 31 de diciembre de 2024, contaba con un total con 5.269 niños y adolescentes en el Sistema de Protección de Menores (SPM) de la Junta de Andalucía. Córdoba es la quinta provincia en número de chicos tutelados. Era la sexta un año antes. Ahora, ha superado también a Jaén, que tiene 422 menores tutelados. Además, Almería, con 447, y Huelva, con 418, tienen menos menores protegidos de los que hay en el territorio cordobés.

Menores migrantes no acompañados Los Mena representan uno de cada cuatro menores que están tutelados por la Junta, y en Córdoba sólo son uno de cada diez

En el ranking andaluz, Cádiz es la provincia con más chicos tutelados y supera por primera vez el millar, con 1.101. Detrás está Málaga, con 927. En el tercer lugar se encuentra la capital andaluza, Sevilla, con 852. Granada, con 624, tienen más chicos con tutela que Córdoba, que sólo acoge al 9 por ciento de los menores tutelados de la región.

Menores tutelados en Andalucía 1 Cádiz: 1.101 2 Málaga: 927 3 Sevilla: 852 4 Granada: 624 5 Córdoba: 476 6 Almería: 447 7 Jaén: 422 8 Huelva: 419

Todas las provincias andaluzas han subido en el número de menores que tienen actualmente en el Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía a su cargo, en la línea de los últimos años.

Por sexo y edad

En el reparto por sexos, crece el número de niños sobre las niñas tutelados en la provincia de Córdoba en el último año. En concreto, hay 267 chicos por 209 chicas. Esto se traduce en que los tutelados hombres entre 0-17 años representan el 56,1 por ciento del total, mientras que las mujeres están en el 43,9 por ciento.

Por edades, los grupos también son bastante homogéneos, con la excepción de los adolescentes entre 15 y 17 años. Éste es el grupo más mayoritario de menores en tutela en Córdoba, ya que representan el 32,1 por ciento del total. Prácticamente duplica al siguiente sector etario.

El segundo grupo de niños tutelados en la provincia es el de entre los 13 y los 14 años. El último, el que tiene menos menores en tutela, son entre 11 y 12 años. Por medio quedan los grupos etarios de 7 a 10 años, los bebés entre 0 y 3 años, y de 4 y 6 años.

Pocos 'Mena'

Córdoba también es una de las provincias que cuenta con menos menores migrantes no acompañados (Mena) de Andalucía. La Junta tuvo que hacerse cargo 1.465 niños en esta situación en el Sistema de Protección de Menores (SPM), según refleja, en este caso, el Informe de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía de 2024 consultado por este periódico, aunque también con datos del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia recopilados del Sistema de Información de Menores (SIME) de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

En contra de los clichés, los Mena apenas representan uno de cada cuatro de los chicos que están bajo tutela en Andalucía, ya que son el 27 por ciento de las personas en el sistema de protección del año pasado. La distribución geográfica por la región de los menores migrantes no acompañados está muy vinculada al territorio, en gran relación con la entrada de su flujo. De hecho, las tres provincias de interior (Córdoba, Sevilla y Jaén) son las que tienen menos menores de este tipo. Las cinco provincias con costa tienen un mayor número de Menas.

De este modo, Córdoba dispone, a fecha de 11 de febrero de 2025 (último dato oficial y público disponible), de sólo 48 Menas en su sistema de tutelaje. Es también la sexta provincia con menor cantidad de ellos en la región. Tiene apenas el 3,3 por ciento de los chicos en esta situación de la comunidad. Son apenas uno de cada diez en Córdoba. Por debajo sólo se encuentran Sevilla, con 38, y Jaén, con dos.

Por el contrario, Almería y Cádiz, por su cercanía con la costa de África, son las que tienen más Menas en tutela. La provincia almeriense copa casi uno de cada tres de los que hay tutelados en la región, con 542 (37 por ciento). Le sigue Cádiz con 380. Málaga ha pasado este año al tercer lugar, con 235, por delante de Granada, que es cuarta, con 169, y Huelva (51).

Menas en Andalucía 1 Málaga: 120 2 Almería: 421 3 Sevilla: 33 4 Granada: 177 5 Cádiz: 315 6 Huelva: 48 7 Córdoba: 45 8 Jaén: 7

El 50,7% de las atenciones a bebés, niños y adolescentes migrantes no acompañados en el Sistema de Protección de Menores de Andalucía a lo largo de 2024 son de personas de Marruecos, es decir, la mitad son marroquíes. El 12,9% son atenciones a niñas y niños de nacionalidad de Gambia, el 12,4% de Argelia, el 7,0% de Senegal, el 3,3% de Rumanía, el 2,9% de Malí, el 2,1% de Guinea y el 1,0% de Ucrania, que sigue sufriendo la Guerra por la invasión de Rusia.

Tipo de protección

En cuanto a la modalidad de guarda que ejerce la Junta de Andalucía, estos menores pueden estar en diferentes situaciones dentro del Sistema de Protección de Menores de la administración pública: acogimiento residencial (en un centro de menores), acogimiento familiar (convive con una familia), en guarda con fines de adopción y salen del sistema cuando se formaliza la adopción nacional o internacional.

En este caso, Andalucía, a fecha de 31 de diciembre de 2024, contaba con 2.441 menores entre 0 y 17 años en acogimiento residencial, de los 120 están en Córdoba (84 niños y 36 niñas). Málaga es la que más tiene de la región y, precisamente, Córdoba es la que menos de este tipo de tutela.

Tipo de tutela La provincia de Córdoba es la que menos menores tiene de Andalucía actualmente en el régimen de acogimiento residencial

Además, hay 2.447 bebés, niños y adolescentes en la región en acogimiento familiar, de los que 246 se dan en Córdoba, para 122 chicos y 124 chicas, en sus distintas modalidades de urgente, temporal, temporal especial, permanente y permanente especial. Cádiz es la que más tiene de este tipo en Andalucía y Almería, la que menos.

En Andalucía y en 2024, había un total de 677 menores en guarda con fines de adopción. De ellos, 47 en Córdoba, con 21 niños y 26 niñas. También Cádiz y Almería son las que más y menos tienen en la comunidad, respectivamente. Córdoba es la séptima en esta medida.

Además, en nuestra provincia se constituyeron el año pasado, de chicos en el SPM, 23 adopciones nacionales y una internacional.