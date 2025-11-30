Suscríbete a
Así son las luces de navidad de Sevilla: decoraciones gigantes y calles más bonitas

infancia

Córdoba tiene casi 500 menores tutelados por la Junta de Andalucía, un 6% más que hace un año

Es la quinta provincia andaluza en número de tutelas de niños y niñas entre 0 y 17 años

Hay 48 menores migrantes no acompañados (Mena) a nivel provincial, sólo Jaén (2) y Sevilla (38) tienen menos

La Junta de Andalucía ha destinado a políticas de igualdad un 16 por ciento más que en 2018

Un grupo de menores tutelados por la Junta de Andalucía en el centro Sierra Morena de Córdoba
Un grupo de menores tutelados por la Junta de Andalucía en el centro Sierra Morena de Córdoba rafael carmona
Javier Gómez

Córdoba

Córdoba tiene algo más de 475 menores bajo la tutela de la Junta de Andalucía y es la quinta provincia de la región de andaluza con menos niños y niñas entre 0-17 años con el tutelaje de la administración pública, ... según los datos oficiales del último informe de 2025 del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz consultado por ABC.

