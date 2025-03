Un constructor lleva ante el juez al Ayuntamiento de Guadalcázar porque no se han construido 313 casas tras pagar 300.000 euros

Un constructor ha interpuesto una denuncia contra el actual alcalde de Guadalcázar, Francisco Estepa, y el anterior regidor Francisco Rejano (hasta 2005) ambos del PSOE ante el Juzgado y la Fiscalía de Posadas ante la inacción municipal para la construcción de 313 viviendas en unos terrenos de su propiedad que iban a ser recalificados en 2004 mediante convenio urbanístico por lo que adelantó casi 300.000 euros sin que se haya colocado un solo ladrillo desde entonces ni devueltas estas cantidades.

En la denuncia presentada el pasado 21 de abril ante la Autoridad Judicial, a la que ha tenido acceso ABC, este constructor detalla cómo con fecha 30 de junio de 2004 el entonces alcalde de Guadalcazar Francisco Rejano firmó un un convenio urbanístico donde se comprometía a recalificar una finca de este constructor de 120.000 metros aproximadamente para realizar 313 viviendas (26 por ha.)

Como contraprestación, ya desde la misma aprobación de dicho convenio a este promotor se le indicaba la obligación de pagar 120.000 euros, luego, con la aprobación inicial de la innovación de las normas subsidiarias de planeamiento otros 120.000 euros , y con la aprobación definitiva del 'Proyecto de Reparcelación' «la cantidad restante», se decía en el documento.

Este convenio fue redactado por el Ayuntamiento guadalcaceño exclusivamente. Según la denuncia, este constructor que ahora denuncia a estos dos alcaldes «sólo se adhirió a lo que le pusieron por delante para promover, como condición sine quanum: ponemos en carga el suelo, pero hay que pagar desde ya la parte del Ayuntamiento», estas fueron las palabras del alcalde«.

Tales cantidades que se debían hacer constar en el convenio las tenía que aportar este constructor por el concepto de 'monetarización del aprovechamiento lucrativo' que por ley le pertenecía al Ayuntamiento.

Es decir, en vez de recibir el órgano municipal el diez por ciento del suelo resultante neto cuando existieran solares solares independientes inscritos individualmente en el Registro de la Propiedad (al momento del Proyecto de Compensación/Reparcelación), se retrotraía tal derecho del Ayuntamiento al mismo momento de la aprobación del convenio, y cobraba ya el Consistorio.

En la denuncia, según los cálculos realizados por esta parte, concluye además, que el mismo documento de convenio era incongruente, pues establecía un pago de 240.000 euros más otra cantidad al final, y por los cálculos de ellos mismos lo que resultaba pagar a este constructor eran tan sólo 37.841,38 euros.

Sin embargo, la denuncia recoge que este constructor-promotor que quería construir, «sin ser técnico ni tener estudios superiores algunos, no pudo advertir tal incoherencia y pagó al Ayuntamiento«. Así, para que en el Ayuntamiento recalificaran pagó las siguientes cantidades:

El primero de los pagos lo efectuó el 6 de julio de 2004, estando como alcalde Francisco Rejano la cantidad de 120.000 euros . Tan sólo a los 8 días de la firma del documento privado aprobaron el convenio, sin que conste (a esta parte denunciante) que fuera inscrito en el registro oportuno de la Junta de Andalucía.

En noviembre de ese mismo año, estando como alcalde Francisco Rejano entregó la cantidad de otros 120.000 euros, a la aprobación de la modificación de las normas subsidiarias, por tanto todavía no existían solares ningunos independientes como para sustituir el 10 por ciento de la entrega de los mismos por dinero.

Tres años más tarde, en 2007, estando como ya de alcalde Francisco Estepa la cantidad de 50.000 euros. Dos años después, en junio de 2009, también con este mismo alcalde la cantidad de 9.309,34 euros. En total, este constructor dejó al Ayuntamiento la cantidad de 299.309,34 euros.

En esta denuncia, el representante legal del constructor hace constar que «la cantidad que ignoramos dónde ha ido, pero desde luego, no al patrimonio urbanístico o bolsa municipal, como preceptúa la ley, no a otro uso«.

Efectivamente, según hace constar en la denuncia, «se aprobaron los instrumentos de planeamiento y gestión (ignoramos qué vigencia tienen hoy, en su caso), pero primero por la crisis de 2008, y luego por la Covid, nunca se llevó a efecto tal urbanización sólo en papeles, pues en la finca nada existe, sin embargo, no se han devuelto las cantidades satisfechas por mi mandante a cuenta, sin existir solares, ni poder por tanto entregar mi mandante su sustitución monetarizada«.

«Ha pagado por algo que no existe, por algo que no ha visto la luz; la contraprestación ha isdo de una única dirección sin recibir nada a cambio» Denuncia ante el Juzgado de Posadas

A su juicio, «ha pagado por algo que no existe, que no ha llegado ver la luz, por tanto, su contraprestación ha sido en una sola dirección sin recibir nada a cambio, y sin darse el hecho objetivo de existir solares netos independientes en el Registro de la Propiedad a partir de la aprobación del Proyecto de Reparcelación entre los dos propietarios que existen en el sector, mi mandante y otro particular«.

Esta parte denunciante requirió con fecha 10 de marzo de 2023 a la Corporación de Guadalcázar que se certificara la existencia jurídico-administrativa en los Registros Municipales Urbanísticos de los 300 solares aproximados sitos en esa finca conforme aprobación en su día del Proyecto de Reparcelacion/Compensación del sector, pero aún no le han contestado.

Por su parte, el alcalde Francisco Estepa ha señalado a ABC que aún no le han notificado esta denuncia pero en cualquier caso, no le consta que este constructor haya solicitado el reintegro de las cantidades abonadas por ese convenio urbanístico. En esta misma línea, el alcalde actual ha querido matizar que no le cabe duda, aunque aún no ha tenido tiempo suficiente para verificarlo, que ese dinero está consignado, contabilizado y forma parte de la contabilidad municipal.

Igualmente, Estepa ha señalado que en cualquier caso fue un convenio firmado con el anterior alcalde Francisco Rejano, y la documentación ha sido requerida por el denunciante pero aún esta Administración municipal está en plazo para contestar debidamente antes de los tre meses estipulados por la Ley.

