Esta conocida zambomba de Jerez estará en Córdoba en diciembre: este es el día y el precio de las entradas

El popular espectáculo flamenco de zambomba 'Así canta Jerez en Navidad', dirigido por Luis de Perikín, actuará el domingo 20 de diciembre a las 17.30 horas en el Teatro de la Axerquía.
El evento, que traslada la tradición navideña de Jerez a Córdoba, ... contará con un elenco de artistas que interpretarán villancicos, palmas, bulerías y otros ritmos típicos de la zambomba jerezana, ofreciendo al público una experiencia llena de emoción y autenticidad.
Las entradas para este espectáculo tienen un precio que oscila entre 30 y 45 euros, según la ubicación en el Teatro La Axerquía. El promotor del espectáculo es Malvaloca Project, S.L., en este caso, es el responsable también de la venta de las entradas.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete