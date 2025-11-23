Suscríbete a
Esta conocida zambomba de Jerez estará en Córdoba en diciembre: este es el día y el precio de las entradas

La Navidad flamenca llega al Teatro de la Axerquía de la mano de Luis de Perikín y su espectáculo 'Así canta Jerez', un evento que da sabor a estas fechas

Zambomba jerezana 'Así canta Jerez en Navidad' en uno de sus vídeos musicales Luis de Pérking

El popular espectáculo flamenco de zambomba 'Así canta Jerez en Navidad', dirigido por Luis de Perikín, actuará el domingo 20 de diciembre a las 17.30 horas en el Teatro de la Axerquí­a.

El evento, que traslada la tradición navideña de Jerez a Córdoba, ... contará con un elenco de artistas que interpretarán villancicos, palmas, bulerías y otros ritmos típicos de la zambomba jerezana, ofreciendo al público una experiencia llena de emoción y autenticidad.

