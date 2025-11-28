Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El Betis anuncia la renovación de Pellegrini hasta 2027
Última hora
La Audiencia Nacional absuelve al yihadista de Algeciras que mató a un sacristán por su enfermedad psiquiátrica

atletismo

Conoce las claves y todos los detalles de la Media Maratón de Córdoba 2025

La prueba reina de las carreras en Córdoba repite recorrido con la novedad de la participación de Fátima Ouhaddou, vigente campeona de Europa en maratón

La Media Maratón de Córdoba 2025 llega con 7.687 participantes, cifra récord

Dos participantes de la pasada edición de la Media Maratón saludan a cámara
Dos participantes de la pasada edición de la Media Maratón saludan a cámara valerio merino

Daniel Aragón

Córdoba

La Media Maratón de Córdoba vuelve este domingo con más fuerza que nunca. La prueba reina del calendario cordobés de carreras populares dará el pistoletazo de salida con cerca de 7.700 participantes para dar lustre a esta gran competición cordobesa.

Como novedad, esta ... prueba en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que ha motivado que vayan a participar diversos corredores de varios de puntos de España para afrontar los exigentes 21,097 kilómetros, todo ello en un paraje único como son las calles de la capital cordobesa. Como antesala, estos son los aspectos claves a tener en cuenta sobre la Media Maratón de Córdoba 2025.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app