Conoce las claves y todos los detalles de la Media Maratón de Córdoba 2025

La Media Maratón de Córdoba vuelve este domingo con más fuerza que nunca. La prueba reina del calendario cordobés de carreras populares dará el pistoletazo de salida con cerca de 7.700 participantes para dar lustre a esta gran competición cordobesa.

Como novedad, esta ... prueba en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), lo que ha motivado que vayan a participar diversos corredores de varios de puntos de España para afrontar los exigentes 21,097 kilómetros, todo ello en un paraje único como son las calles de la capital cordobesa. Como antesala, estos son los aspectos claves a tener en cuenta sobre la Media Maratón de Córdoba 2025.

Un crecimiento exponencial de participación

Como ya se ha indicado, la trigésimonovena edición de la Media Maratón de Córdoba contará concretamente con 7.768 participantes. Además de ser números récord, supera de forma abultada a las 6.000 personas que tomaron parte de la salida el año anterior, lo que resalta de la buena salud que cuenta esta prueba tras varios años en situación de declive. También contará con la mayor participación femenina de su historia.

Para aquellos que todavía no hayan podido recoger su dorsal, hasta el sábado 29 de noviembre, en el centro expositivo del estadio El Arcángel, estarán habilitados varios puestos para reclamarlo junto a la bolsa del corredor. El horario de atención para este viernes será de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento de Córdoba mantiene el patrocinio de 200.000 euros al Córdoba Patrimonio Daniel Aragón El organismo municipal tiene este acuerdo con la entidad blanquiverde desde la campaña 2019-2020

Como ocasión especial, el sábado ofrecerán un servicio ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. También existe la posibilidad de que otra persona pueda recoger el dorsal, pero tendrá que presentar una copia del DNI del titular junto al QR del dorsal al email del participante.

La presencia de Fátima Ouhaddou y la ausencia de Grandona

Como plato fuerte de esta edición, la aguilarense Fátima Ouhaddou se calzará las deportivas para participar en la Media Maratón de Córdoba. Sin duda, como vigente campeona España de media maratón y de Europa de maratón y de España, la maratoniana parte como favorita en la categoría femenina y promete mucha igualdad en la masculina.

Su 1:09:09 como mejor marca lo avala, por lo que puede entrar en el podio de los mejores tiempos de la prueba. El récord actualmente lo ostenta la keniata Joyce Chepkirui con un 1:09:36, registro muy competitivo que tiene gran distancia con la segunda mejor marca de todos los tiempos de Carmen Fuentes con su 1:13:56.

Por el lado masculino, el ganador de las dos últimas ediciones, Juan Ignacio Grondona, no tomará parte de la salida de esta edición tras sufrir un esguince en su preparación. Con la ausencia del atleta del Club Atletismo Cordobés, la corona de este año tendrá muchos candidatos.

Fecha y horario de la Media Maratón de Córdoba 2025

Los corredores harán gala de su preparación cuando se realice el pistoletazo de salida este domingo 30 de noviembre a las 10.00 horas en la emblemática línea de salida ubicada en la Avenida de Vallellano. Con anterioridad, todos los participantes pueden acercarse a las inmediaciones para realizar los calentamientos previos para no sufrir ningún contratiempo muscular o de salud.

En caso de que ocurriese, la organización ha habilitado un servicio de atención de ambulancia durante toda la carrera, junto a la existencia de puestos de fisioterapia al finalizar la media maratón.

Recorrido de la Media Maratón de Córdoba 2025

Al igual que en la edición pasada, el recorrido no presenta ninguna variación en los 21 kilómetros de prueba. Tras el comienzo en la Avenida de Vallellano, el Puente de San Rafael será testigo de los primeros kilómetros de la prueba. Tras realizar un recorrido por la parte este de la capital, los corredores se adentrarán en las arterias del Centro de Córdoba para dejar estampas espectaculares en la Plaza de las Tendillas o en la siempre concurrida calle Cruz Conde.

Tras pasar por puntos claves como el Paseo de la Victoria o la Plaza Poeta Ibn Zaydun, los últimos metros serán en el emblemático Puente Romano, donde verán culminado todo su esfuerzo tras pasar por la imponente Puerta del Puente. A continuación, se muestra el recorrido completo:

Avda. de Vallellano -Avda. del Corregidor – Puente de San Rafael – Plaza de Andalucía – Avda. de Cádiz – Plaza de Santa Teresa – Avda. Campo de la Verdad – Carmen Olmedo Checa – Puente de Miraflores – Paseo de La Ribera – Ronda de los Mártires – Compositor Rafael Castro – Avda. de Las Lonjas – Avda. Calderón de la Barca – Avda. Ntra. Sra. de La Fuensanta – Avda. Ministerio de La Vivienda – Glorieta Sta. Emilia de Rodat – Acera Alonso Gómez de Figueroa – Avda. del Zafiro – Sierra Cardeña-Montoro – Avda. de Libia – Avda. de Carlos III – Avda. de La Agrupación Córdoba – Glorieta de La Fuensantilla – Avda. de Las Ollerías.

Noticia Relacionada Horario y dónde ver por televisión el Córdoba CF - Cádiz Daniel Aragón El cuadro blanquiverde jugará el último derbi andaluz de 2025 con el objetivo de adentrarse definitivamente en el play off

Plaza de Colón – Ronda de Los Tejares – José Cruz Conde – Plaza de Las Tendillas – Gondomar – Concepción – Paseo de La Victoria – Avda. de Cervantes – Avda. de América – Avda. de Gran Capitán – Avda. del Brillante – Avda. de La Arruzafilla – Glorieta Santa Beatriz – Avda. de La Arruzafilla – Glorieta Académica García Moreno – Avda. Cañito Bazán – Glorieta Amadora – Avda. Arroyo del Moro – Plaza Poeta Ibn Zaydun – Periodista Quesada Chacón – Escritor Conde de Zamora – Avda. del Aeropuerto – Avda. de Vallellano – Avda. del Corregidor – Puente de San Rafael – Avda. de Fray Albino – Puente Romano – Puerta del Puente.

Plano del recorrido de la trigésimonovena edición de la Media Maratón imdeco

Marcas esperadas en la Media Maratón de Córdoba 2025

Para los espectadores que quieran agolparse a las calles de la capital cordobesa para animar a los corredores y observar el espectáculo deportivo, ya están establecidos los tiempos de paso previsibles para esta Media Maratón de Córdoba 2025. La Avenida Calderón de la Barca, ubicada en el barrio de la Fuensanta, protagonizará el kilómetro 5, por donde pasará el primer corredor a las 10.15 horas aproximadamente y el último a las 10.40 horas.

Los diez primeros kilómetros estarán marcados en la Avenida de las Ollerías y está previsto que el primer participante cruce este punto en torno a las 10.30 horas y el último a las 11.15 horas. Ya pasada la mitad de la competición, en la Avenida del Brillante se marcará el kilómetro 15 cuando el primer atleta pase a las 10.45 horas, siendo el último a las 11.50 horas.

Ya en la recta final en el Puente de San Rafael estará el kilómetro 20, donde todos los corredores darán el máximo de si mismos para cerrar la prueba. El paso por meta será sobre las 11.00 horas y el último participante finalizará a las 12.30 horas, cuando se realizará el cierre de carrera. Como es habitual, los jueces determinarán los tiempos de cierre en función a lo transcurrido desde que se dé el comienzo hasta que el último corredor pase por la línea de salida, pudiendo existir una variación de cinco minutos aproximadamente.

Pronóstico meteorológico para la Media Maratón de Córdoba 2025

Al contrario que en la pasada edición, el buen tiempo parece que no acompañará este domingo en la capital cordobesa. Según expone la Agencia Estatal de Meterología (AEMET), la jornada dominical empezará con un 95% de precipitaciones entre las 00.00 y las 12.00 horas, periodo de tiempo que converge directamente con el transcurso de la prueba.

Noticia Relacionada El Córdoba CF encara un mes de diciembre con cuatro partidos claves para soñar con el play off Daniel Aragón El cuadro blanquiverde recibirá a Cádiz y Eibar, visitará a Leganés y cerrará el año ante el Mirandés en su casa el próximo 21 de diciembre

Tras este tramo horario, a partir del mediodía se establecerán cielos nubosos, pero con un 40% de lluvia, lo que hace indicar que será un día donde la humedad será un factor protagonista.

Los mejores lugares para ver la Media Maratón de Córdoba 2025

Son varios los puntos para ver y sentir el fragor de la Media Maratón de Córdoba. El primero, indiscutiblemente, se ubica en la salida de la Avenida de Vallellano para observar la gran marea de participantes, eso sí, se recomienda una asistencia muy anticipada ya que son muchas las personas que se agolpan en esta zona. Otra de las estampas más emblemáticas son en los puentes de San Rafael y Miraflores, una imagen peculiar muy cercana al entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Para aquellos que busquen algo más de tranquilidad, el amplio tramo desde la Avenida de Agrupación Córdoba hasta Ollerías es una de las mejores opciones. Una vez pasada esta zona, desde la Calle Cruz Conde hasta la subida al Paseo de la Victoria es un paso muy atractivo por la estrechez de sus arterias y por la gran cantidad de corredores que transitan. Por último, a los pies de la Mezquita-Catedral de Córdoba se finalizará la prueba en la Puerta del Puente, siendo este uno de los momentos más emocionantes al ver las caras de satisfacción de los participantes.

Salida de la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba Valerio merino

Mejores sitios para aparcar en la Media Maratón de Córdoba 2025

Para aquellas personas que sean totalmente ajenas a la prueba, con motivo de la Media Maratón se realizarán cortes de tráfico para que los corredores puedan transcurrir sin problemas por el recorrido establecido. Por ello, será un craso error intentar estacionar en las zonas más céntricas como la Avenida de República Argentina, Doctor Fleming o Vallelano.

Ante esta posible tesitura, una de las mejores opciones para aparcar los vehículos es en los alrededores del Pabellón Vista Alegre, lugar cercano al comienzo de la prueba y que cuenta con amplias zonas para estacionar. Para aquellos participantes o familiares de los corredores, un sitio cercano para aparcar al final del recorrido es en los alrededores del estadio El Arcángel, o incluso el aparcamiento cercano al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A.

Feria del Corredor

Hasta este sábado 29 de noviembre, en el centro expositivo del estadio El Arcángel, se realizarán actividades previas para aquellos amantes del 'running' en la Feria del Corredor. Al igual que en la edición pasada, habrá charlas informativas para todos los atletas en cuestión de alimentación y preparación para la carrera.