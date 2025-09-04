Condenan a una mujer a dos años de cárcel por amenazar a un abogado en Córdoba

El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias en un acto en la Ciudad de la Justicia

El Juzgado de lo Penal número 5 de Córdoba ha condenado a una mujer a la pena de dos años de prisión, así como de 12 meses de multa, como autora del delito de obstrucción de la Justicia tipificado en el art. 464.1 del Código Penal, tras quedar acreditado que amenazó y dirigió expresiones intimidatorias hacia un abogado que actuó en un procedimiento judicial, asistiendo a la acusación particular, con el propósito de intentar influir en su actuación profesional.

El decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, Carlos Arias, quien ha ejercido la acusación particular en el procedimiento judicial, amparando al colegiado víctima de las amenazas, denuncia que situaciones como estas evidencian que «la abogacía no puede ejercer su labor en un ambiente de intimidación. No podemos admitir que los profesionales, en el ejercicio de sus funciones, se enfrenten a situaciones que comprometen su libertad, su independencia y su integridad«.

El Colegio de la Abogacía de Córdoba, añade Arias, «trabaja para que ningún colegiado se sienta solo ante este tipo de situaciones y estará siempre amparando a los compañeros, defendiéndolos donde haga falta«.

Noticia Relacionada El nuevo servicio gratuito de mediación penal evita 155 juicios en su primer año en Córdoba ABC Córdoba Comenzó a funcionar en septiembre de 2024 y deja más de un 37% de acuerdos logrados en 416 casos

La sentencia recoge como hechos probados que el día 1 de febrero de 2023, el abogado se encontraba en su despacho y mientras atendía a otro cliente, se personó en él la mujer condenada, dirigiéndole manifestaciones con un claro carácter intimidatorio, orientada a condicionar el normal desempeño de la defensa que había ejercido en un procedimiento anterior y amenazándolo de muerte, tanto a él como a sus hijos.

El tribunal entiende que tales expresiones perseguían alterar el desarrollo de la actuación procesal del abogado, elemento nuclear del tipo penal de obstrucción a la Justicia. De hecho, la sentencia razona que la conducta encaja en el delito de obstrucción a la justicia, y que en estos casos absorbe al de amenazas, por cuanto la finalidad específica de influir en un sujeto procesal dentro del curso de un procedimiento judicial constituye un supuesto más concreto y protegido por el legislador.

Existencia de intimidación

Además, añade la sentencia, «el tenor de las expresiones proferidas, así como el contexto en el que fueron vertidas expuesto por los testigos, determinan la existencia de esa intimidación», con la que la acusada pretendía «causar en él temor, si no actuaba de la manera exigida«.

El Decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba valora que esta sentencia «constituye un reconocimiento a la importancia de proteger la labor de los profesionales de la Abogacía en el ejercicio de sus funciones frente a cualquier intento de intimidación, garantizando así que los procedimientos judiciales puedan desarrollarse con plena independencia y respeto a la legalidad«.

Asimismo, quiere transmitir a la ciudadanía que es «intolerable cualquier actuación que intente influir en la labor profesional de los abogados a través de coacciones o amenazas y que, de producirse, corren el riesgo de ser condenados por ello«. El Colegio de la Abogacía, asegura el Decano, "estará siempre pendiente para combatir este tipo de conductas. El ejercicio del derecho de defensa debe ser libre y los colegios hemos de proteger este derecho dando amparo colegial a nuestros colegiados cuando se producen injerencias de cualquier tipo".