tribunales

Condenado a cuatro años de prisión por agresión sexual a una menor de tres años mientras su madre subía a tender la ropa

El fallo aplica agravante por la edad de la víctima eleva la pena de prisión para el hombre que abusó de la niña aprovechando su vulnerabilidad

Sala de juicio de la Audiencia Provincial de Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a cuatro años y un día de prisión a un hombre por un delito de abuso sexual cometido sobre una niña de tres años en enero de 2022.

El tribunal considera probado que el ... acusado aprovechó que la madre de la menor se ausentó brevemente para subir a la azotea del edificio a tender la ropa dejándole al cuidado de sus dos hijos de 5 y 3 años para realizar tocamientos en la zona genital de la niña, que estaba sentada en su regazo. La madre sorprendió la escena al regresar a la casa

