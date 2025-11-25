Condenado a cuatro años de prisión por agresión sexual a una menor de tres años mientras su madre subía a tender la ropa

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a cuatro años y un día de prisión a un hombre por un delito de abuso sexual cometido sobre una niña de tres años en enero de 2022.

El tribunal considera probado que el ... acusado aprovechó que la madre de la menor se ausentó brevemente para subir a la azotea del edificio a tender la ropa dejándole al cuidado de sus dos hijos de 5 y 3 años para realizar tocamientos en la zona genital de la niña, que estaba sentada en su regazo. La madre sorprendió la escena al regresar a la casa

La sentencia destaca que el testimonio de la mujer, quien en aquel momento mantenía una relación de confianza con el acusado, ha resultado en el acto del juicio «claro, verosímil y persistente», constituyendo prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. El tribunal subraya que no existe indicio alguno de un móvil espurio por parte de la testigo.

En este sentido, el fallo recoge que «no consta en el proceso que la testigo madre de la menor perjudicada ánimo espurio ni interés en perjudicar a quien en esa fecha era su amigo y al que había invitado a comer el día 2 de enero de 2022. Antes al contrario, lo deja a solas con sus hijos cuando sube a tender ropa a la azotea del edificio en la tranquilidad de que los va a vigilar. Lejos de ello, somete a su menor hija a tocamientos en la zona genital por encima de la ropa de cuya certeza y existencia no tiene duda alguna«.

Y abunda en que «su testimonio es verosímil y es persistente, su declaración es lógica en sí misma y no es contraria a reglas de experiencia. No es remeterle la ropa lo que hace el acusado, como éste declara, es un tocamiento en zona genital para lo que ha dispuesto que la niña tenga las piernas abiertas y esté sobre su regazo para mayor facilidad en la ejecución de la conducta criminal«.

Agravante por tratarse de una niña de 3 años

El fallo aplica el artículo 181 del Código Penal, que castiga los actos de carácter sexual contra menores de 16 años, y aprecia la agravante específica al tratarse de una víctima menor de cuatro años, lo que eleva la pena a su mitad superior. Además de la pena de prisión, el condenado queda inhabilitado durante seis años para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto directo y regular con menores, así como para el ejercicio del sufragio pasivo mientras dure la condena.

El tribunal impone también el pago de las costas procesales. La sentencia dictada por la Audiencia de Córdoba no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un plazo de diez días