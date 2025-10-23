Suscríbete a
El Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba ya tiene a todos los artistas que participarán

Hay 37 en cante, 17 en baile, 14 en guitarra y tres en otros instrumentos

El Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba se abre en su próxima edición a nuevos instrumentos

Actuación en la anterior edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco
Actuación en la anterior edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco Valerio Merino

ABC Córdoba

Córdoba

El jurado del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco ha deliberado este miércoles quiénes son los artistas admitidos en la siguiente fase del certamen. El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ha publicado el listado oficial de artistas admitidos que continúan en ... su camino hacia el reconocimiento como Premio Nacional de estas disciplinas.

