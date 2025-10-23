El Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba ya tiene a todos los artistas que participarán

El jurado del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco ha deliberado este miércoles quiénes son los artistas admitidos en la siguiente fase del certamen. El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ha publicado el listado oficial de artistas admitidos que continúan en ... su camino hacia el reconocimiento como Premio Nacional de estas disciplinas.

El conocido como Concurso de Concursos ha recibido un centenar de solicitudes para participar en esta edición. En las tradicionales secciones de cante, baile y guitarra han pasado a la Fase de Selección un total de 68 concursantes. La sección de cante es la más numerosa y reúne 37 admitidos, que presentarán su propuesta al jurado del 3 al 5 de noviembre.

Noticia Relacionada El Concurso Nacional de Arte Flamenco, a la caza de jóvenes talentos ABC Córdoba La edición número 24 se acerca con novedades en los premios

La sección de baile cuenta con 17 admitidos, que actuarán frente al jurado el 10 y 11 de noviembre. Asimismo, los 14 admitidos en la sección de guitarra tocarán el 6 de noviembre ante el jurado.

La Fase de Selección, que se celebrará en el Teatro Góngora, es de acceso libre hasta completar aforo. La organización ha publicado el listado oficial de admitidos en su página web, así como ha comunicado la decisión de forma personal a los participantes. Se pueden consultar en este enlace.

Bases

Por primera vez en la historia del Concurso se ha incluido el Premio para Instrumentistas Flamencos, una categoría cuyos participantes, según las bases del certamen, pasan directamente a la Fase de Opción a Premio. Se trata de un pianista, un bajista eléctrico y un flautista.

Esta fase será de carácter público y se celebrará en el Gran Teatro de Córdoba entre los días 17 y 19 de noviembre; los interesados pueden adquirir las entradas en taquilla y en la web de la organización.

Tras la celebración de las fases de Selección y de Opción a Premio, el jurado deliberará y se anunciarán los ganadores de las cuatro secciones. Estos artistas actuarán en la Gala Final, que tendrá lugar el 22 de noviembre en el Gran Teatro de Córdoba y cuyas entradas pueden adquirirse en taquilla y en la web del IMAE.