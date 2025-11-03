Cultura
Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025: participantes, conciertos y actividades paralelas
Más de 60 autores toman parte en esta edición, que incluye una amplia agenda de recitales
El Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba se abre en su próxima edición a nuevos instrumentos
Cuando todos los concursos y grandes citas flamencas empezaron, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba ya estaba allí. No le llaman Concurso de Concursos por cualquier cosa. Cada tres años, la cita que impulsaron el poeta Ricardo Molina, el flamencólogo ... Anselmo González Climent y el alcalde, Antonio Cruz Conde, en 1956, vuelve a las tablas y se alza como centro del arte jondo.
La edición número 24 es amplia y tiene tanto el concurso en sí mismo como las actividades paralelas. Este lunes se inicia la fase de selección en la modalidad de cante, que se desarrollará hasta el miércoles 5 a las 17.00 horas en el Teatro Góngora.
El Concurso Nacional de Flamenco ya tiene a todos los artistas que participaránABC Córdoba
Hay 37 en cante, 17 en baile, 14 en guitarra y tres en otros instrumentos
El jueves 6 será la fase de selección en la modalidad de guitarra y el lunes 10 y martes 11 la de baile. De allí tienen que salir los tres finalistas en las tres modalidades clásicas, aunque este año se suma una nueva.
Participantes en el XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Cante (3 al 5 de noviembre)
-
Tamara Aguilera
-
Enrique Afanador
-
Jesús Castilla
-
Dani Castro
-
Eva de Dios
-
Marta La Niña
-
Antonio Hurtado
-
Sara Corea
-
El Perto
-
Esperanza Garrido
-
Manuel Gavilán Hijo
-
El Ecijano
-
El Chiclanero
-
Carmen Vento
-
El Canana
-
Sara Dénez
-
José de la Mena Hijo
-
Roberto Lorente
-
Laura Marchal
-
Moisés Vargas
-
Diego Mejías
-
Bernardo Miranda
-
Alicia Morales
-
El Toto
-
Juan de Mairena
-
Antonio José Nieto Fernández
-
Paco Ocón
-
Manuel de Monte
-
Víctor Palacios
-
Nicolás Pelegrín
-
José Méndez
-
José del Calli
-
Susana Romero
-
Eva Ruiz 'La Lebri'
-
Carmen Ruiz
-
El Cipri
-
El Kama
Se trata de la de los instrumentistas flamencos, en que participan quienes interpretan el arte jondo con cualquier elemento que no sea la guitarra. Se irá directamente a la fase de opción a premio tras la selección de tres de los candidatos.
Participantes en el XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Guitarra (5 de noviembre)
-
Alba Espert
-
Niño Martín
-
Tuto Fernández
-
Ángel Flores
-
Manuel Herrera Hijo
-
Paco Arroyo
-
Víctor Tomate
-
Luis Medina
-
Alfonso Linares
-
Álvaro Martinete
-
Javi Santiago
-
Andrés Sánchez
-
Eugenio Santiago
-
Yus Wieggers
-
Baile (10 y 11 de noviembre)
-
Paola Almodóvar
-
Adrián Domínguez
-
Paloma Fantova
-
Silvia Fernández
-
El Tete
-
Marta Gálvez
-
Rocío Garrido
-
Paula Salazar
-
Karolina La Negra
-
Carmen Moreno
-
Alegría Navarro
-
Ángel Reyes
-
Paula Rodríguez
-
Susana Sánchez
-
Cristina Soler
-
Yaiza Trigo
-
María Canea
-
Instrumentistas (directamente a la final)
-
Alfonso Aroca (Piano)
-
Juanfe Pérez (Bajo eléctrico)
-
Francisco Roca (Flauta travesera)
A partir de ahí el jurado seleccionará a tres finalistas en cante, baile y guitarra y llegarán a la fase de opción a premio, que será entre el 17 y el 19 de noviembre. Será cada día a las 20.00 horas en el Gran Teatro, con entradas a 10 euros y la posibilidad de seguirlo por streaming en este enlace.
Poco después se dará a conocer el nombre de los ganadores, que tomarán parte en una gala que se celebrará en el Gran Teatro el sábado 22 de noviembre a las 20.00 horas. Cada uno de los ganadores de las categorías clásicas recibirá 15.000 euros, mientras que los finalistas tendrán 3.000, como en la edición anteriores. En el caso de los instrumentistas flamencos serán 12.000 para el ganador y 2.000 euros para los finalistas.
Los premios son de 15.000 euros para cante, baile y guitarra y 12.000 para los instrumentistas
Como es habitual, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba llega con una amplia agenda de conciertos que arroparán su celebración, y que mostrarán lo mejor de lo jondo en estos días, con la presencia además de autores ya premiados en ediciones anteriores.
Será el caso, por ejemplo, de la bailaora Mercedes de Córdoba, que llegará con su espectáculo 'Olvidadas', pero también de artistas tan consagrados como Israel Galván.
Programa de espectáculos del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba
-
8 de noviembre. 12.00 horas. Bulevar del Gran Capitán. El Espejo Negro, con 'La Cabra'
-
8 de noviembre. 20.00 horas. Gran Teatro. Daniel Casares, guitarrista, con la Orquesta de Córdoba
-
12 de noviembre. 20.00 horas. Gran Teatro. Mercedes de Córdoba: 'Olvidadas. a las sin sombrero'
-
13 de noviembre. 20.00 horas. Teatro Góngora. Rosario La Tremendita y La Katia: 'Matancera'
-
15 de noviembre. 20.00 horas. Gran Teatro. Israel Galván: 'La edad de oro' (20 aniversario)
-
16 de noviembre. 20.00 horas. Teatro Góngora. Compañía Chicharrón Circo Flamenco: 'Empaque'
-
20 de noviembre. 20.00 horas. Teatro Góngora. Rocío Márquez: 'Himno vertical'
La programación del Concurso Nacional se completa con funciones para escolares, que serán los días 17 y 18 de noviembre y que serán en el Teatro Góngora con un espectáculo que buscará llegar a los niños y jóvenes.
Gran parte de la programación paralela se desarrolla en la Filmoteca de Andalucía, que acogerá la proyección de tres películas: 'Riqueni' (18 de noviembre), 'Fandango' (19 de noviembre) y 'Fernanda y Bernarda' (20 de noviembre).
El 14 de noviembre, en el Centro Fosforito habrá una mesa redonda llamada 'Hablemos del Nacional de Córdoba (Pasado, presente y futuro)', con la participación de Julián Estrada, Rafael Montilla 'Chaparro', Luis de Córdoba, Alicia González y Guillermo Castro Buendía. La cita culminará con la actuación de Carmen Carmona al cante y Niño Seve a la guitarra.
