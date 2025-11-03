Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025: participantes, conciertos y actividades paralelas

Cuando todos los concursos y grandes citas flamencas empezaron, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba ya estaba allí. No le llaman Concurso de Concursos por cualquier cosa. Cada tres años, la cita que impulsaron el poeta Ricardo Molina, el flamencólogo ... Anselmo González Climent y el alcalde, Antonio Cruz Conde, en 1956, vuelve a las tablas y se alza como centro del arte jondo.

La edición número 24 es amplia y tiene tanto el concurso en sí mismo como las actividades paralelas. Este lunes se inicia la fase de selección en la modalidad de cante, que se desarrollará hasta el miércoles 5 a las 17.00 horas en el Teatro Góngora.

Noticia Relacionada El Concurso Nacional de Flamenco ya tiene a todos los artistas que participarán ABC Córdoba Hay 37 en cante, 17 en baile, 14 en guitarra y tres en otros instrumentos

El jueves 6 será la fase de selección en la modalidad de guitarra y el lunes 10 y martes 11 la de baile. De allí tienen que salir los tres finalistas en las tres modalidades clásicas, aunque este año se suma una nueva.

Participantes en el XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Cante (3 al 5 de noviembre) Tamara Aguilera

Enrique Afanador

Jesús Castilla

Dani Castro

Eva de Dios

Marta La Niña

Antonio Hurtado

Sara Corea

El Perto

Esperanza Garrido

Manuel Gavilán Hijo

El Ecijano

El Chiclanero

Carmen Vento

El Canana

Sara Dénez

José de la Mena Hijo

Roberto Lorente

Laura Marchal

Moisés Vargas

Diego Mejías

Bernardo Miranda

Alicia Morales

El Toto

Juan de Mairena

Antonio José Nieto Fernández

Paco Ocón

Manuel de Monte

Víctor Palacios

Nicolás Pelegrín

José Méndez

José del Calli

Susana Romero

Eva Ruiz 'La Lebri'

Carmen Ruiz

El Cipri

El Kama

Se trata de la de los instrumentistas flamencos, en que participan quienes interpretan el arte jondo con cualquier elemento que no sea la guitarra. Se irá directamente a la fase de opción a premio tras la selección de tres de los candidatos.

Participantes en el XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Guitarra (5 de noviembre) Alba Espert

Niño Martín

Tuto Fernández

Ángel Flores

Manuel Herrera Hijo

Paco Arroyo

Víctor Tomate

Luis Medina

Alfonso Linares

Álvaro Martinete

Javi Santiago

Andrés Sánchez

Eugenio Santiago

Yus Wieggers

Baile (10 y 11 de noviembre)

Paola Almodóvar

Adrián Domínguez

Paloma Fantova

Silvia Fernández

El Tete

Marta Gálvez

Rocío Garrido

Paula Salazar

Karolina La Negra

Carmen Moreno

Alegría Navarro

Ángel Reyes

Paula Rodríguez

Susana Sánchez

Cristina Soler

Yaiza Trigo

María Canea

Instrumentistas (directamente a la final)

Alfonso Aroca (Piano)

Juanfe Pérez (Bajo eléctrico)

Francisco Roca (Flauta travesera)

A partir de ahí el jurado seleccionará a tres finalistas en cante, baile y guitarra y llegarán a la fase de opción a premio, que será entre el 17 y el 19 de noviembre. Será cada día a las 20.00 horas en el Gran Teatro, con entradas a 10 euros y la posibilidad de seguirlo por streaming en este enlace.

Poco después se dará a conocer el nombre de los ganadores, que tomarán parte en una gala que se celebrará en el Gran Teatro el sábado 22 de noviembre a las 20.00 horas. Cada uno de los ganadores de las categorías clásicas recibirá 15.000 euros, mientras que los finalistas tendrán 3.000, como en la edición anteriores. En el caso de los instrumentistas flamencos serán 12.000 para el ganador y 2.000 euros para los finalistas.

Como es habitual, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba llega con una amplia agenda de conciertos que arroparán su celebración, y que mostrarán lo mejor de lo jondo en estos días, con la presencia además de autores ya premiados en ediciones anteriores.

Será el caso, por ejemplo, de la bailaora Mercedes de Córdoba, que llegará con su espectáculo 'Olvidadas', pero también de artistas tan consagrados como Israel Galván.

Programa de espectáculos del XXIV Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 8 de noviembre. 12.00 horas. Bulevar del Gran Capitán. El Espejo Negro, con 'La Cabra'

8 de noviembre. 20.00 horas. Gran Teatro. Daniel Casares, guitarrista, con la Orquesta de Córdoba

12 de noviembre. 20.00 horas. Gran Teatro. Mercedes de Córdoba: 'Olvidadas. a las sin sombrero'

13 de noviembre. 20.00 horas. Teatro Góngora. Rosario La Tremendita y La Katia: 'Matancera'

15 de noviembre. 20.00 horas. Gran Teatro. Israel Galván: 'La edad de oro' (20 aniversario)

16 de noviembre. 20.00 horas. Teatro Góngora. Compañía Chicharrón Circo Flamenco: 'Empaque'

20 de noviembre. 20.00 horas. Teatro Góngora. Rocío Márquez: 'Himno vertical'

La programación del Concurso Nacional se completa con funciones para escolares, que serán los días 17 y 18 de noviembre y que serán en el Teatro Góngora con un espectáculo que buscará llegar a los niños y jóvenes.

Gran parte de la programación paralela se desarrolla en la Filmoteca de Andalucía, que acogerá la proyección de tres películas: 'Riqueni' (18 de noviembre), 'Fandango' (19 de noviembre) y 'Fernanda y Bernarda' (20 de noviembre).

El 14 de noviembre, en el Centro Fosforito habrá una mesa redonda llamada 'Hablemos del Nacional de Córdoba (Pasado, presente y futuro)', con la participación de Julián Estrada, Rafael Montilla 'Chaparro', Luis de Córdoba, Alicia González y Guillermo Castro Buendía. La cita culminará con la actuación de Carmen Carmona al cante y Niño Seve a la guitarra.