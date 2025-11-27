Cultura a todo plan para esta Navidad en Córdoba: fechas y horarios para 40 actividades

La edil de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este jueves la programación de este Departamento para la Navidad. Serán «más de cuarenta actividades», ha destacado la concejal. Se desarrollarán entre el 2 de diciembre y el 28 de ... ese mismo mes. Incluirá, ha explicado, «cuentacuentos, circo, conciertos, zambombas flamencas, monólogos, magia o espectáculos, entre otros». «Todo irá orientado al disfrute de la familia, de grandes y pequeños. Porque la Navidad es para todos», ha explicado la edil de Cultura.

La programación, ha ahondado Albás, arranca con la Muestra de Corales, veterana cita -cumple su edición número 33-. Tendrá lugar entre el 2 y el 18 del próximo mes en el Teatro Cómico principal. Las sesiones serán a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Le seguirá, ha continuado, la actividad 'Músicas en Navidad'. Con ella, del 4 al 13 de diciembre y con con colaboración de la Diputación y del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, «lugares maravillosos como las iglesias de la Merced, San Andrés, Santa Victoria y la Compañía o el propio Conservatorio serán escenarios de actuaciones, que irán desde quintetos de metales a recitales líricos, pasando por conciertos de música clásica».

La edil de Cultura, Isabel Albás, durante la presentación del programa de Navidad de su Concejalía abc

Albás ha indicado que otro de los ejes de la programación será 'Érase una vez', una iniciativa «eminentemente» destinada a público infantil. Tendrá lugar del 7 de diciembre al 21 en el cine Fuenseca. Será a la una del mediodía y la enrada será libre también hasta completar aforo. «Lo desarrollarán diferentes asociaciones y compañías. Los pequeños de la casa van a poder disfrutar de cuentacuentos teatralizados, espectáculo de mentalismo o de circo», ha explicado la edil de Cultura.

'Navidad en el Taurino' será otro de los subprogramas de las actividades planificadas. Esta integrante del equipo rector de Capitulares ha señalado que este museo acogerá del 5 al 28 del próximo mes, con la colaboración del Club Taurino Calerito y la Fundación Toro de Lidia, «exposiciones, conferencias, mesas redondas o conciertos». «Tendrá lugar también la presentación de un parchís promocional del Taurino», ha avanzado Albás. A todo esto hay que unir que fuera de este espacio tendrá lugar un concierto de pasodobles para despedir el año. Será en las Tendillas y correrá a cargo de la banda de música Nuestra Señora de la Esperanza. Será a las doce y media de la mañana.

Apertura del Museo de los Patios

'Navidad Flamenca', otro de los ejes del programa, ofrecerá «zambombas llenas de arte, compás y sentimiento». Por último, en 'Cultura en Red', programa permanente que se adapta a las Pascuas, del 3 al 27 de diciembre «desarrollaremos actividades como conciertos, cuentacuentos, espectáculos de magia o monólogos». «En definitiva, es una programación desde la delegación de cultura muy amplia para disfrutar de la Navidad en familia, ya que va dirigida a pequeños y mayores».

La edil de Cultura se ha detenido después para hacer un último anuncio. Con motivo del programa los 'Patios en Navidad' el Ayuntamiento abrirá el de Trueque, 4 -se habilitó como museo de esta fiesta Patrimonio de la Humanidad pero lleva años cerrado, aunque el Ayuntamiento trabaja en una licitación para reabrirlo junto a otros hitos turísticos-. «Se podrá visitar los fines de semana de diciembre de cinco de la tarde a nueve de la noche», ha afirmado. A esto se une que desde el 5 de diciembre la Puerta del Puente estará abierta desde las 10.00 horas a las 14.00 de martes a domingos y también festivos.