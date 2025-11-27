Cultura a todo plan para esta Navidad en Córdoba: fechas y horarios para 40 actividades

Suscríbete a
Zambomba flamenca en la Casa de las Campanas de Córdoba valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La edil de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha presentado este jueves la programación de este Departamento para la Navidad. Serán «más de cuarenta actividades», ha destacado la concejal. Se desarrollarán entre el 2 de diciembre y el 28 de ... ese mismo mes. Incluirá, ha explicado, «cuentacuentos, circo, conciertos, zambombas flamencas, monólogos, magia o espectáculos, entre otros». «Todo irá orientado al disfrute de la familia, de grandes y pequeños. Porque la Navidad es para todos», ha explicado la edil de Cultura.

