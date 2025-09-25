La compraventa de viviendas sigue creciendo en Córdoba con paso firme: sube un 20% hasta julio

La compraventa de viviendas en la provincia de Córdoba sigue protagonizando un excelente 2025. Según los datos que ha facilitado el INE este jueves, el crecimiento de las operaciones se va ya por encima del 20%, gracias al buen comportamiento tanto del segmento de los pisos nuevos como los de segunda mano.

En concreto, en los siete primeros meses del presente ejercicio, se han comercializado con éxito 6.573 hogares frente a los 5.453 contabiizados en el mismo periodo de 2024. Es decir, se produjo un incremento del 20,5% al venderse 1.120 unidades más que hace un año.

Noticia Relacionada El mercado inmobiliario se reactiva con más promoción y compraventa Francisco Poyato Las nuevas viviendas visadas hasta junio son el segundo dato más alto de la última década y la adquisición de inmuebles a estrenar crece un 50%

De locomotora de esta buena evolución ejerce el mercado de las viviendas de segunda mano, que suponen el grueso de las compraventas en nuestra tierra. De enero a julio, se contabilizaron prácticamente 5.100 pisos usados comercializados con éxito. Esa cifra supera en un 23,2% (+960) a la alcanzada en el mismo periodo del pasado año.

Las operaciones con vivienda nueva también crecieron, aunque no de funa forma tan contundente. Protagonizaron una subida del 12,1% tras pasar de contabilizarse 1.317 a sumar 1.476. En pisos a estrenar contantes y sonantes fueron 159 más.

Crecimiento en julio muy potente

Julio, el mes del que ha facilitado datos el INE este jueves, puso también su grano de arena con unos potentes guarismos. En el séptimo mes del presente ejercicio, se vendieron 1.085 pisos en Córdoba. Esa cifra supera en un 36% a la registrada en julio de 2024 al sumar 287 unidades más comercializadas con éxito.

En el indicador puntual de julio, hubo también evolución positiva de ambos segmentos. En este caso, el incremento fue mayor en los hogares nuevos -se mueve en cifras más bajas, lo que favorece crecimientos porcentuales más intensos-. Se contabilizaron 260 ventas de este tipo de viviendas, un 73,3% más que 365 días antes. El incremento en los pisos de segunda mano se quedó en el 27,3% tras pasar de 648 unidades comercializadas a 825.

Más temas:

Pisos

Córdoba

INE