Comprar una vivienda de dos dormitorios le cuesta menos esfuerzo al bolsillo de los cordobeses que alquilarla

El esfuerzo económico para un alquiler en España es mucho más alto que el de compra. Las familias destinan de media un 36% de los ingresos totales de un hogar para pagar mensualidad de renta. En el caso de la compra, la tasa media es ... significativamente más baja: el 25% sin tener en cuenta los ahorros necesarios para acceder a la hipoteca. Córdoba se sitúa por debajo del promedio nacional tanto en alquiler como en compra. promedio

Alquilar una vivienda de dos habitaciones en Córdoba supone un mayor esfuerzo económico que comprarla. Así lo refleja un estudio elaborado por Idealista a partir de los datos del tercer trimestre de 2025, que calcula que los hogares cordobeses destinan el 25% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que solo un 15% se destina a la compra de vivienda.

En el caso concreto de la capital cordobesa, la diferencia se reduce: el alquiler representa el 22% del total de los ingresos familiares, frente al 15% que se dedica a la compra, igual que en el resto de la provincia. Aun así, ambas estadísticas se mantienen por debajo de la media nacional en esfuerzo económico para acceder a la vivienda.

El informe sitúa a la provincia de Málaga como la más exigente de toda España para quienes viven de alquiler, ya que los residentes deben destinar el 52% de sus ingresos familiares al pago mensual de la vivienda. Le siguen Baleares (50%), Barcelona (44%) y Valencia (39%).

En el extremo contrario, las provincias donde alquilar resulta más asequible son Lugo, Palencia, Teruel y Jaén, donde el esfuerzo no supera el 20% de los ingresos totales de un hogar. En comparación, Córdoba se sitúa cinco puntos por encima de esas provincias con alquiler más asequible.

En el análisis por capitales, diez ciudades españolas superan el 30% de esfuerzo recomendado por los expertos para mantener una economía doméstica saneada. Palma encabeza la lista con un 46%, seguida de Barcelona (45%), Málaga (41%) y Valencia (40%).

Por el contrario, Ciudad Real (18%) y Jaén (19%) son las capitales donde menos esfuerzo se requiere para alquilar una vivienda de dos habitaciones, siete puntos por debajo del nivel registrado en Córdoba.

Media elevada

En la mayoría de los casos, el esfuerzo económico para comprar vivienda es inferior al del alquiler. El estudio de Idealista refleja que, a nivel provincial, Baleares (47%) y Málaga (45%) son las zonas donde más cuesta acceder a una vivienda en propiedad, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (35%), Alicante (30%) y Madrid (26%).

En el ámbito de las capitales, hay cinco ciudades que superan el umbral del 30% recomendado: Palma (45%), Málaga (38%), San Sebastián (38%), Madrid (33%) y Barcelona (31%). Córdoba, con un 15%, se mantiene muy por debajo de esos niveles de riesgo económico, tanto en la capital como en la provincia.

Según Idealista, la escasez de oferta y el consiguiente encarecimiento de los precios explican que el esfuerzo para acceder a una vivienda, tanto en régimen de compra como de alquiler, se sitúe en niveles tan elevados en buena parte del país.