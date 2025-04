¿Qué competencias tendrá, al detalle, cada concejal en el gobierno de Bellido?

El alcalde, el popular José María Bellido, ha presentado en la mañana de este domingo la estructura de su nuevo gobierno, en línea con lo avanzado por este periódico este jueves. El regidor ha asegurado que se trata de un «magnifico equipo, de primera categoría». Ha asegurado que los 14 ediles que lo conforman, junto a él, «se dejarán el alma para sacar el proyecto de ciudad que tenemos». Y ha añadido que «nos fajaremos» para materializar los tres grandes ejes de actuación que ha fijado el regidor para los próximos cuatro años: avance económico, desarrollo social con cohesión y sostenibilidad (con la lucha contra los efectos del cambio climático como factor fundamental).

Bellido ha señalado un aspecto fundamental que ha pesado en la confección de su gobierno. Ha indicado que ha habido que «compatabilizar el reparto de competencias con el hecho de que habrá ediles de la capital con responsabilidades en la Diputación, donde también gobernará el PP. El mejor ejemplo será el hecho de que todo apunte a que la mano derecha del alcadel el pasado mandato, Salvador Fuentes, que llevó Urbanismo y Hacienda, esté en todas las quinielas para dirigir la institución provincial. De hecho, Fuentes sigue en el gobierno municipal pero sólo como portavoz, dejando expédita la rampa de lanzamiento a la máxima responsabilida en Diputació, donde ya fue vicepresidente en el mandato 2011/20155.

El alcalde ha ido desgranando las distintas funciones que tendrá cada edil, señalando incluso los retos que tienen ante sí. Éstas son al detalle las competencias de cada uno de los concejales.

Blanca Torrent. Es una figura emergente, lo que se corrobora en su segundo mandato. Mantendrá la presidencia del Instituto de Empleo y Desarrollo Económico (Imdeec), donde había destacado por el volumen y la agilidad en la concesión de ayudas durante la crisis del Covid y con la ralentización de la economía por la guerra de Ucrania.

Asume ahora además Hacienda, un departamento clave para el funcionamiento del Consistorio. Será también la encargada de coordinar el gran área de Economía, Hacienda y Admnistración Pública, que incluye a sus delegaciones pero también, por ejemplo, la de Contratación o Recursos Humanos. Será también la primera teniente de alcalde. Deja, eso sí, sus responsabilidades sobre los fondos europeos.

El alcalde ha advertido, sobre sus nuevas responsabilidades, que «vienen tiempos distintos». «A partir de 2024, no podremos contar con la libertad de uso de los remanentes que hemos tenido tras la crisis del Covid [flexibilización de la normativa]. Hacienda requiere una dedicación casi exclusiva y está relacionado todo con las políticas económicas», ha dicho para argumentar la unión en una misma persona de Desarrollo Económico y Hacienda. Al mismo tiempo, hacía un aviso de la necesidad de disminuir los remanentes, dinero que queda pendiente de gastar de otros ejercicios, porque ya no habrá tanto margen para gastarlos. Cuando no se hace, el dinero va a amortizar deuda. Pero el Ayuntamiento no tiene problemas con lo que tiene pendiente de pagar a la banca.

Miguel Ángel Torrico. Es el otro gran nombre propio del nuevo gobierno. Este experimentandísimo político en la gestión municipal y hombre de confianza de Bellido asume ahora Urbanismo y Vivienda -será el presidente de la empresa municipal de esta materia (Vimcorsa). Además, mantendrá la delegación de Seguridad. Y no continuará en Presidencia, algo lógico dados las horas que absorbe, lo que se antoja incompatible con sus nuevas responsabilidades.

Bellido ha recordado las cuestiones clave que tendrá que afrontar Torrico en Urbanismo: garantizar la agilidad -una alusión a la necesidad de mejorar los tiempos de concesión de licencias, donde se ha avanzado, sobre todo en los grandes proyectos, pero aún hay margen de progresión- y el desarrollo de suelo logístico. Esta última es una de las grandes apuestas del gobierno para el próximo mandato, ligada a la implantación de la Base Logística del Ejército. Torrico será, además, el coordinador de una macroárea que, además de sus Concejalías, integra las de Deportes, Sostenibilidad, Casco Histórico, Movilidad o Infraestructuras.

Isabel Albás. Bellido 'fichó' de Cs a la que fue el pasado mandato primera teniente de alcalde y concejal de Turismo, Isabel Albás. Ahora, la sitúa al frente de la Concejalía de Cultura. El primer edil ha asegurado que tiene ante sí retos como «la atención a jovenes creadores», la creación de nuevas iniciativas o el desarrollo de una sede para la Orquesta de Córdoba.

Hay que tener en cuenta que en este departamento Albás tendrá el apoyo de una nueva figura que crea Bellido: la del coordinador general en esta materia, que dependerá directamente del alcalde. Dicho puesto, como ya desveló ABC, lo ostentará Juan Miguel Moreno Calderón, quien ya fue edil de Cultura en dos mandatos y una figura de gran prestigio en ese ámbito. Albás, además, supervisará un gran área donde también estarán las Concejalías de Turismo y Fiestas. Y, por último, como hizon en la recta final del pasado mandato volverá a presidir la empresa municipal de limpieza (Sadeco). El regidor ya ha advertido de que la ciudad debe mejorar en esta última materia.

Julián Urbano. Otra de las incorporaciones en la lista -en este caso, procedente de Vox- entra con fuerza en el gobierno. Asume Relaciones Institucionales (lo que hasta ahora se conocía como Presidencia, un departamento clave para desatascar los problemas que se atrancan), la nueva concejalía de Fondos Europeos (vital en una época de captación de los potentes Next Generation, donde el Consistorio ya ha tenido un par de sonoros fracasos, con el dinero solicitado para dos aparcamientos y un parking). Esta última es la única Delegación que se crea en este mandato.

Se hace también cargo de Comercio y Fiestas y Tradiciones (Incluye las relaciones con la Semana Santa, ámbito con el que está muy relacionado). Será igualmente el presidente de Mercacórdoba (la empresa que dirige el mercado central y los de abastos de la ciudad). Y, por último, asume la coordinación de un gran Área de Presidencia y Políticas Transversales. En ella, se encuadran, además de sus Concejalías, las de Modernización Digital e Igualdad.

Eva Contador. Otra de las ediles del pasado mandato está también entre los nombres propios del nuevo equipo de José María Bellido. Volverá a hacerse cargo de la Delegación de Servicios Sociales. Y tendrá la responsabilidad de supervisar todo el ámbito de Derechos Sociales. Abarca, además de su 'cartera', las de Juventud, Educacion, Cooperación y Participación.

Bellido ha dejado claro que el Ayuntamiento no puede olvidarse «de los que más nos necesitan». «Sigue habiendo personas que siguen necesitando de nosotros», ha asegurado. No en vano, uno de los ejes de su actuación es que el crecimiento económico de la ciudad se materialice con cohesión social.

Bernardo Jordano. Otro de los miembros del anterior gobierno municipal mantiene la Concejalía de Inclusión, estratégica para Bellido y que ha funcionado a completa satisfacción del alcalde. Además, asume ahora Movilidad, una materia fundamental en el día a día de la capital, y con ella Aucorsa. La empresa municipal de autobuses pelea por dejar atrás el brutal impacto que le supuso el Covid. En el baile de 'carteras' abandona la de Recursos Humanos.

«Bernardo ha realizado un extraordinario trabajo. Y ahora asume también Movilidad, donde puede haber sinergias con Inclusión», ha explicado el primer edil.

«Este gobierno es un magnífico equipo, de primera categoría. Se dejarán el alma para sacar el proyecto de ciudad que tenemos» José María Bellido Alcalde de Córdoba

Cintia Bustos. Esta joven integrante de anterior gobierno municipal gana peso en el nuevo equipo de Bellido. Mantendrá las competencias de Juventud y asume la Concejalía de Recursos Humanos.

Los «retos» que tiene ante sí en esta última materia los ha recordado el primer. «Tenemos que dotar de los recursos suficientes a todos los servicios municipales», ha indicado el regidor.

Daniel García-Ibarrola. Uno de los 'fichajes' de Bellido del sector privado se hace cargo de las Concejalías de Turismo, un área de actividad estratégica en la economía local, y Sostenibilidad y Medio Ambiente. Las tareas que tiene ante sí, según ha apuntado el primer edil, son en el campo del turismo contribuir a que «aumenten los visitantes y las pernoctaciones [eterno problema], aprovechando especialmente todo el turismo de negocios».

Esta última cuestión es un reto fundamental para el Ayuntamiento: que con el nuevo Centro de Ferias municipal y el remozado y ampliado Palacio de Congresos de la Junta se le saque todo el partido a la capital como destino de muestras, convenciones o jornadas profesionales. En el campo de la sostenibilidad ha indicado que García-Ibarrola, entre sus tareas en El Corte Inglés de Córdoba se encargaba de esta cuestión, se tendrá que encargar de la lucha contra los efectos del cambio climático, una cuestión que Bellido ya ha señalado como fundamental para los próximos cuatro años.

Jesús Coca. La otra gran incorporación en la lista del PP procedente del sector privado se encargará de Contratación. Asume un departamento fundamental para el funcionamiento del Ayuntamiento. El Consistorio tiene pendiente agilizar sus inversiones. Muestra dificultades para poder gastar con cierta rapidez el dinero de que dispone. Presidirá, además, Emacsa. La empresa municipal de aguas es la joya de la corona del sector público municipal.

Bellido ha recordado que es un abogado «especialista» en las cuestiones de contratación. Y ha indicado que en Emacsa encarará la gestión de un bien cada vez más escaso, el agua.

El alcalde, hoy durante su comparecencia para informar de la estructura de su gobierno

Miguel Ruiz Madruga. Se hace cargo de una Concejalía clave en un Ayuntamiento, la de Infraestructuras. Es la que se encarga del mantenimiento diario de la ciudad, del buen estado físico de calles, plazas..., así como de su reforma. Es un área que ha estado sacudida por el 'caso Infraestructuras', que ahora se dilucida en los tribunales y por el que acabó imputado el primer edil que tuvo este departamento en el pasado mandato, David Dorado (entonces militaba en Cs).

Además, Madruga llevará también Participación Ciudadana. El regidor ha defendido que estas dos Concejalías las lleve una misma persona, porque la mayor parte de las propuestas de la ciudadanía tienen que ver con Infraestructuras. De esta última Concejalía, ha dicho que «nos toca ordenarIa, hacer que funcione». Y ha defendido la idoneidad de Madruga para ostentar esta Concejalía, pues ha dirigido «doce años el pequeño ayuntamiento de Encinajerom que ha sido cuidado de un territorio». Y ahora le encarga «el reto de que funcione el día a día» de Córdoba.

Lourdes Morales. Estaba ya en el anterior gobierno municipal, donde era la responsable de Modernización Digital, 'cartera' que seguirá ostentando. Pero, además, suma la de Casco Histórico. Y eso tendría ya de por sí relevancia pero en este mandato sí.

El alcalde quiere introducir cambios en el Plan del Casco, la 'biblia' que lo ordena para aumentar su atractivo para residir en él -su pérdida de habitantes es preocupante-. Y también ha anunciado ya que uno de los grandes pactos que quiere establecer con toda la oposición es uno para esta zona de la ciudad, de forma que se facilite vivir en ella y al mismo tiempo se la cuide como factor de atracción de turistas.

Narci Ruiz. Otra de las caras nuevas como edil, si bien el pasado mandato trabajó con el alcalde, dentro de la parte de su equipo que está en una segunda línea, alejada de los focos mediáticos. Se hace cargo de Cooperación y Educación.

En este último campo, el alcalde ha recordado el importante programa de mejora del estado de los colegios que el Ayuntamiento quiere poner en marcha de la mano de la Junta.

Marián Aguilar. Integrante del anterior gobierno municipal, sus funciones cambian en éste. Sale de Cultura y Ferias y Festejos para hacerse cargo de Deportes e Igualdad (en esta última materia es una experta).

En el campo de Deportes, el primer edil ha recordado que el Ayuntamiento tiene pendiente impulsar el equipamiento que sustituya al derribado Pabellón de la Juventud, la segunda fase de la reforma de San Eulogio o la ejecución de un nuevo gran polideportivo -que incluya esa piscina olímpica de la que carece la ciudad-. Hay que recordar que Aguilar va en las listas del Congreso del PP y cabe la posibilidad de que acabe saliendo hacia Madrid.

Salvador Fuentes, hoy pensantivo, durante la comparecencia del acalde

Salvador Fuentes. El que fue mano derecha del alcalde el pasado mandato, llevando dos departamentos clave, Hacienda y Urbanismo, se queda únicamente como portavoz del gobierno municipal. Es un claro signo de que todo apunta a que será el presidente de la Diputación.

El primer edil ha tratado de pasar hoy de puntillas sobre esta cuestión. «Salvador no tiene competencias delegadas en el Ayuntamiento, porque es evidente que va a tenerlas en la Diputación». «Su papel concreto dentro del gobierno de la institución provincial no me corresponde a mí decirlo. No soy yo presidente del PP de Córdoba ni de Andalucía», ha afirmado Bellido. Luego, ha indicado que la decisión sobre quién será el máximo responsable de Diputación es «no está aún tomada», aunque todas las quinielas las encabeza Fuentes.