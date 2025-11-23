Suscríbete a
Transportes

El comité de Aucorsa denuncia el intento de apuñalamiento de un conductor

Convoca una concentración el miércoles para reclamar que se les declare agente de la autoridad y que se implanten mamparas integrales

El Ayuntamiento destina más de 600.000 euros a un plan integral para renovar las paradas de autobús y su mantenimiento

Un conductor de Aucorsa realiza un servicio de bus en una imagen de archivo
Javier Gómez

Córdoba

El comité de empresa de Aucorsa ha denunciado públicamente este domingo el intento de apuñalamiento de un conductor de autobús este sábado. Por este motivo, ha convocado una concentración de repulsa para el miércoles en la sede de la sociedad municipal para reclamar ... a su vez medidas de protección para conductores e inspectores, así como solicitar que se le declare agentes de la autoridad y se implanten mamparas integrales en los vehículos.

