El comité de Aucorsa denuncia el intento de apuñalamiento de un conductor

El comité de empresa de Aucorsa ha denunciado públicamente este domingo el intento de apuñalamiento de un conductor de autobús este sábado. Por este motivo, ha convocado una concentración de repulsa para el miércoles en la sede de la sociedad municipal para reclamar ... a su vez medidas de protección para conductores e inspectores, así como solicitar que se le declare agentes de la autoridad y se implanten mamparas integrales en los vehículos.

Noticia Relacionada Las protestas de los trabajadores de Aucorsa e Hitachi cortan el Pleno en el Ayuntamiento de Córdoba Juan Carlos Jiménez Las empresas se han manifestado este jueves en Capitulares para pedir «inversión en autobuses» y una «mejora del convenio colectivo»

El comité de Aucorsa, en una nota, explica que «tras la tentativa de apuñalamiento a un conductor de Aucorsa ocurrida en la noche de ayer (por el sábado)», quiere manifestar «su más enérgica condena de los hechos y reclama a la administración competente la implantación inmediata de la figura de agente de la autoridad para los conductores de autobús e inspectores».

El comité, prosigue el escrito del comité de empresa de los trabajadores de Aucorsa, considera «inadmisible que un trabajador pueda ver comprometida su vida por el simple hecho de desempeñar sus funciones, especialmente al volante de un vehículo que transporta a decenas de personas». Para los representantes de los empleados, «una agresión de este tipo no solo pone en riesgo la integridad del profesional, sino también la de todo el pasaje, el resto de usuarios de la vía y la ciudadanía».

Concentración

Los trabajadores de Aucorsa, además, instan a la empresa «a cumplir con su deber en materia de prevención de riesgos laborales, implantando mamparas integrales completamente cerradas en todos los autobuses con el fin de garantizar la seguridad de la plantilla».

Noticia Relacionada La Audiencia Nacional da la razón a Aucorsa en un pleito por el IVA y le ahorra 4,5 millones Javier Gómez La empresa de autobuses de Córdoba toma aire con una entrada en la contabilidad de la que podrá disponer para nuevas inversiones

El comité también anuncia que los conductores e inspectores de Aucorsa «llevan años sufriendo amenazas y agresiones verbales y físicas durante el desempeño de su trabajo, pero nunca se había alcanzado un nivel de gravedad como el del episodio vivido ayer por nuestro compañero». Por este motivo, la nota muestra «nuestro apoyo, solidaridad y deseo de pronta recuperación al trabajador afectado».

Por último, el comité de Aucorsa añade que «con el objetivo de visibilizar la situación y exigir soluciones inmediatas», el comité de empresa convoca una concentración de protesta el miércoles 26 de noviembre a las 10.30 horas, en las puertas de la empresa. En ella, asegura, «se insistirá en la urgencia de declarar agentes de la autoridad a conductores e inspectores, así como en la necesidad de implementar sin demora las medidas de protección adecuadas».